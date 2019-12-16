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Все про:реестр (165) строительство (1666) махинации (477) Федоров Михаил (26) Минцифры (9)

 В электронном реестре услуг в сфере строительства обнаружили скрипт под названием "Не светить", позволяющий временно скрывать документы от пользователей, - Федоров

В электронном реестре услуг в сфере строительства обнаружили странный скрипт, который позволяет временно скрывать документы от пользователей.

Об этом в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Изобретательность коррупционеров  не ограничена. Их бы смекалку да на пользу граждан. В минувшую пятницу мы запустили первые 9 электронных услуг в сфере строительства без чиновников. Только за выходные начаты 19 строек и 6 объектов введены в эксплуатацию онлайн. Внимательно следя за первыми услугами, мы обнаружили странный факт - документы после автоматизированной проверки регистрируются в реестре автоматически, впрочем, они не отображаются в публичной части реестра. То есть публично проверить, что, например, право зарегистрировано, невозможно. Наши специалисты быстро проверили эту ситуацию и нашли в реестре строительства очень странный скрипт с не менее странным названием "Не світить", который скрывал документы на срок до 10 дней в зависимости от различных параметров, которые вносились явно не администратором системы. Такой себе "привет-закладка" от предшественников. И это полностью объясняет схему, когда раньше после подачи людьми документов с ними связывались посторонние лица и предлагали ускорить регистрацию документов. Скрипт удален!" - заявил министр.

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"На этой неделе мы обнародуем реестр строительства в форме открытых данных, чтобы раз и навсегда снять все возможные манипуляции и сокрытия данных. Это позволит СМИ, бизнесу, общественности легко проверять легитимность любого строительства, анализировать застройщика, много ли у него долгостроев и нарушений в прошлом.

В электронном реестре услуг в сфере строительства обнаружили скрипт под названием Не светить, позволяющий временно скрывать документы от пользователей, - Федоров 01

Источник: https://censor.net.ua/n3165572
 
 
 Топ комментарии
 
Руки зламати треба тому хто відкрив базу ФОП, з домашніми адресами.
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а ссылку на реестр можно в студию?
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шо, так и написано было "не светить.php" или что там, "не светить.aspx"
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Понабрали фрілансерів по оголошеннях, а гроші - вкрали!
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Руки зламати треба тому хто відкрив базу ФОП, з домашніми адресами.
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А що хорошого... на Порошенко не завантажується.
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Я спросил, почему это так плохо в общем, а вы мне ответили в частности за Порошенко....
Так чем это плохо, не пойму?
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Нашо публікувати персональну інформацію, це службова інфа, не всі люди порядні... Я зараз можу дізнатися де зареєстрований будь який ФОП, а це його житло, що тут не зрозумілого, давайте вже всіх реєстрацію розкриємо, чому тільки ФОП? Суддів, прокурорів, держслужбовців...
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у слуг за чтобы они не взялись - зашквар на зашкваре !!!
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А сколько и каких скриптов запустит в ту или иную систему зеленое стадо... одному богу известно...
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В это бред.. особенно о названии скрипта может поверить только очень тупой зебил..
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Сколько с этого имели грося - управленец персоналом и петька -барыга?
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пря так і називався скрєпно "не светить"? В электронном реестре услуг в сфере строительства обнаружили скрипт под названием "Не светить", позволяющий временно скрывать документы от пользователей, - Федоров - Цензор.НЕТ 2569
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а самое главное, что было написано кириллицей и азировкой (сейчас официальный язык зелёной власти)!
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//главное писать понятные комментарии к коду В электронном реестре услуг в сфере строительства обнаружили скрипт под названием "Не светить", позволяющий временно скрывать документы от пользователей, - Федоров - Цензор.НЕТ 8892
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и это рассказывает предводитель ботоферм...

Как велась эта работа, какой была стратегия в соцсетях и сколько она стоила, как работали ботофермы и что такое концепция «государства в смартфоне» - в интервью Михаила Федорова Громадскому.
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