 Оскорбления в адрес Зозули схожи со штампами российской пропаганды, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", соответствующий комментарий предоставила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

"Решительно осуждаем проявления нетерпимости и словесные нападки в адрес украинского футболиста Романа Зозули во время матча между командами "Райо Вальекано" и "Альбасете". Позорные оскорбления со стороны т. н. болельщиков являются не только надуманными и безосновательными, но и созвучными со штампами российской пропаганды. Любить свою страну и заботиться о ее судьбе - естественная черта сознательного гражданина в цивилизованном мире", - сказано в сообщении.

В МИД выразили искреннюю поддержку Роману Зозуле.

"Верим, что футбол, как универсальный язык для фанатов по всему миру, остается важным инструментом по укреплению мира, терпимости и взаимопонимания, объединяя людей через границы, культуры и политические системы", - отметили в МИД.

Также МИД призвал официальную власть Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент с Романом Зозулей для предотвращения подобных недопустимых проявлений в будущем.

Напомним, ранее сообщалось, что болельщики сорвали матч второго дивизиона Испании, обзывая украинского нападающего Зозулю. Ла Лига поддержала решение судьи остановить матч в связи с оскорблениями и угрозами в адрес футболиста. Фанаты хозяев в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес украинца различные оскорбления, основной тематикой которых стал лозунг "Зозуля - нацист".

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