 Арахамия о деле Шеремета: Не все доказательства были представлены во время брифинга. Жду, когда будет суд

Об этом Арахамия рассказал журналистам после согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я жду, когда будет суд и в рамках судебного процесса будет должным образом представлены все доказательства. Мне известно, что во время брифинга далеко не все доказательства были представлены. Поэтому, не имея полной картины, трудно просто сделать какие-то выводы", - сказал Арахамия.
Он также считает, что этот судебный процесс должен быть открытым из-за резонансности.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
Хоча, мене не полишає відчуття деякого злоразства. Ці патрідіоти Пороха топили-топили і таки утопили. Сподіваюся результат їхньої бурхливої діяльності їм подобається.
Нагорода знайде кожного ідіота!
Їм бач Порошенко був "нєдостаточно отлічним", цікаво, як їм тепер? Вони хоч щось зрозуміли, чи так і залишаються патрідіотами?
Якшо прийняти версію про "дестабілізацію", то у 2016 крім ФСБ та Коломойського вона нікому не була потрібна. Наближалася націоналізація Приватбанку, Іцика відсунули від усіх годівниць, один за одним зачиняли банки-пилососи, якими він висмоктував гроші, а їх потім банкротив. Іцик втрачав і втрачав тому скинути Пороха було його головною мрією.
У вас, соєвої швалі, із головою великі проблеми.
Хіба не євреї Дубінські, Гнапи, Бігуси, Коломойські, Фуксмани, Фельдмани, Димінські, Рабиновичі, Мугаєви, Жекі Черванєнкі, Гордони та іже з ними всяку Соні Кошкіни, вам про це в мізки втерли? Ви не вприпускаєте, що вся ця пейсата братія могла просто брехати?
Брехати, щоб захопити владу?
Євреям не можна вірити. НІКОЛИ!
Він навіть гірший на всіх, бо отрімав свої міліарди, працюючи при цьому на держслужбі.
І не треба з цього покидька святого тут ліпити.
Могла чи не могла? Ну, чисто теоретично, могла чи ні?
Сам же говорит - есть "материал".
А то щось забагато обізнаних по цієї справі.
Всем Кварталом дело клепают, и сядут всем Кварталом тоже за Авакова и "бубочку".
краще хай ляжуть
Ай да Арахамия, ай да молодец, еще раз нам всем показал, что это за судилище!
Кстати, ознакомить с делом можно кого угодно по мотивированному решению следователя или прокурора с предупреждением об ответственности за разглашение. Например президента страны ввиду резонанса и широкой общественной огласки дела.
на этапе следствия? до суда? а бубочка у нас обвиняемый или адвокат?
Стаття 221. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення
1. Слідчий, прокурор зобов'язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. Відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається.
2. Під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування особа, що його здійснює, має право робити необхідні виписки та копії.
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_no-protsesual_nij_kodeks_ukraini/statja-221.htm
он "знает" или он "слышал"?
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Руские "миротворцы" в Сараево прикрываются гражданскими ...
И Авакова совего посадить за разглашение тайны следствия?
А вдруг?
Нет, ну все же?
Надо бы следственный эксперимент провести, с походкой и кепкой.
Мы, глядя на толстую ж*пу на знаменитой аваковской пленке, все больше думали на Надю Савченко...
А ПОЧЕМУ следствие сливает инфу этому клоуну?
Прямо как в старие врэмена.
Ми ж нэ в чем...НЭ ВИНОВАТИ!
Муляж президента якогось біса на пресусі ментів і інших нащадків ВЧК шось белькотав. Втручання в роботу правоохоронних структур? Ні - не чули - "прості люди" хавають - Мосейчук годує. Це вона на хліб намаже.
Поліція - померла, ГПУ - померла, суди - давно зомбі. Адекватні люди в шоці. Населенню все пофігу - судять військових і волонтерів. Шоу із доказами, які так само космічно далекі від здорового глузду як МВС від реформи.
Полкан, мєнтальний совкодроч вже примирює НАШИХ із московитськими упирями. НГШ мовчить - тестують реакцію, курви.
В Раду вносять правки до Конституції. Якісь - ніхто не розуміє що, але зрозуміло - це результат договорняка Муляжа з х*йлом. Це ж клоун думав, шо він цабе, насправді хлопчикові тет-а-тет пояснили, що він має робити. От і робить. Далі буде.
Демонтаж державності вийшов на конвеєр. Білі пальто, як дурні зі ступою, носяться з незначущими плюшками. "Прості люди" виконують функцію "улибаємся і машем" - "гірше не буде".
Шакали спокійно шматують країну, а більшості - монопенісуально. Меншість смикається в різні боки - то судилищами обурюється, то гроші заручникам режиму збирає.
Забиті кав'ярні-паби-бари. В людей Андрія. Десь сумно жартують, що перед Андрієм всяка нечисть бикує… Але в масі усім перпендикулярно - зубожіння гуляє.
Кінець епохи гідності.
Так, може, цьому народу і непотрібна своя країна? Державність, гордість, свобода, честь… - все зайве.
Офіціант, ще 0.5 пекла - раби гуляють.
… а майже лисий Дідько на прізвисько Моль сидів і чекав, коли задурена жертва перестане борсатися.
Дідько тішився.
Шакали рвали тіло.
ВОНО посміхалося: "дякую, дуже дякую".
У кого які думки з цього приводу?