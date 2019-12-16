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 Арахамия о деле Шеремета: Не все доказательства были представлены во время брифинга. Жду, когда будет суд

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что пока обнародованы не все доказательства по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом Арахамия рассказал журналистам после согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я жду, когда будет суд и в рамках судебного процесса будет должным образом представлены все доказательства. Мне известно, что во время брифинга далеко не все доказательства были представлены. Поэтому, не имея полной картины, трудно просто сделать какие-то выводы", - сказал Арахамия.

Он также считает, что этот судебный процесс должен быть открытым из-за резонансности.

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165561
 
 
 Топ комментарии
 
прикольно. а он кто вообще такой что "знает что были предоставлені не все". вазелина ознакомили с делом - это нарушение и очень серьезное. оказывается все верхушку ознакомили? с каких делов?
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Аваков обосрался по полной и забрызгал своим говном зеленого дурака.. Но так, как отступится Аваков не может, - ведь в случае, если дело развалится, а оно уже трещит по швам, то Аваков покинет пост министра МВС и на тему с французскими вертолетами и яхтами сядет другой дядя. Поэтому людей будут тупо ломать, требуя от них "признаний", как менты это умеют делать все мы знаем. Впереди у людей, которых назначили убийцами два месяца Ада, если не сломаються, - поломают Авакова.
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Не успели доделать или доделывают когда в неувязки адвокаты начали тыкать Арахамия о деле Шеремета: Я жду, когда будет суд, знаю, что не все доказательства были представлены во время брифинга - Цензор.НЕТ 9636
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Я так розумію що всі "докази" це висновки якогось єврея Рувіма!
Хоча, мене не полишає відчуття деякого злоразства. Ці патрідіоти Пороха топили-топили і таки утопили. Сподіваюся результат їхньої бурхливої діяльності їм подобається.
Нагорода знайде кожного ідіота!
Їм бач Порошенко був "нєдостаточно отлічним", цікаво, як їм тепер? Вони хоч щось зрозуміли, чи так і залишаються патрідіотами?
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Наскільки я розумію, що це придворні волонтери Коломойського. Він, будучи головою Дніпровської ОДА, пригодував певну частину волонтері та просунув у добровольчий рух певну кількість "своїх людей".
Якшо прийняти версію про "дестабілізацію", то у 2016 крім ФСБ та Коломойського вона нікому не була потрібна. Наближалася націоналізація Приватбанку, Іцика відсунули від усіх годівниць, один за одним зачиняли банки-пилососи, якими він висмоктував гроші, а їх потім банкротив. Іцик втрачав і втрачав тому скинути Пороха було його головною мрією.
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Точно - хто не за Порошка та його воровську братію - той зрадник.
У вас, соєвої швалі, із головою великі проблеми.
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А звідки ви взяли маячню про "воровскую братію"?
Хіба не євреї Дубінські, Гнапи, Бігуси, Коломойські, Фуксмани, Фельдмани, Димінські, Рабиновичі, Мугаєви, Жекі Черванєнкі, Гордони та іже з ними всяку Соні Кошкіни, вам про це в мізки втерли? Ви не вприпускаєте, що вся ця пейсата братія могла просто брехати?
Брехати, щоб захопити владу?
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Я Бігусу кошти надсилаю. Бігус - молодець. А всіх інших - нафік.
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Ідіот, йому Коломойський платить!
Євреям не можна вірити. НІКОЛИ!
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А тобі хто платить? А чим той, хто тобі платить кращій за Коломойшу? Таке саме падло.
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До того ж ти геть дурне, бо у Бігуса є зашкварні розслідування й проти людей Коломойші - але ж ти вже штамп вліпило, що якщо хтось зробив розслідування, що вдарило по Порошку - то він або агент Кремля, або Коломойші - подумати головою, що Порошка дійсно було за що критикувати - у вас мізків не вистачає.
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Не кажіть дурні - Порошок із тої самої шобли, що й Коломойша, Ахметов, Фірташ і тд.
Він навіть гірший на всіх, бо отрімав свої міліарди, працюючи при цьому на держслужбі.
І не треба з цього покидька святого тут ліпити.
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Как легко можно отличить нормального человека от наемного тролля-дешевки вроде тебя? У тролля всегда есть при себе набор идиотских картинок, который он пытается лепить везде к месту или нет.
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Я вас питаю, чи не могла вся ця пархата братія брехати, з метою захопдання влади?
Могла чи не могла? Ну, чисто теоретично, могла чи ні?
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Звісно, що всі можуть брехати - от ти брешеш із цією саме метою майже не кожного дня і звинувачуєш при цьому інших у тому, чим займаєшься сам.
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допускаем и правильно делали раньше, не допуская их к власти
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все кто протв судстанции цвета шоколада- вороги, а парасенка и свинярчуки святые от томоса
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Я тоже жду открытого суда.Преступили закон-ответят, не взирая ни на какие заслуги.Не будет доказательств -министра и гл прокурора нах.Смотрел я на прокурора обвинения:ОН ЧИТАЛ ОБВИНЕНИЕ ИЛИ БУКВЫ ТАМ ИСКАЛ ЗНАКОМЫЕ.Заикался ,ВЕСЬ ПОТОМ ПОКРЫЛСЯ.И это кадры главной прокуратуры???!!!ПОЗОР
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А як завжди. Подане мєнтами суд прийме до відома, а подане захистом - ні.
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Если доказательств не хватает, то Арахамия донесет.
Сам же говорит - есть "материал".
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нагадую про таке поняття, як таємниця слідства.
А то щось забагато обізнаних по цієї справі.
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Во Арахамия всем и показал, какое у них так следствие и какие следаки!
Всем Кварталом дело клепают, и сядут всем Кварталом тоже за Авакова и "бубочку".
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Не успели доделать или доделывают когда в неувязки адвокаты начали тыкать Арахамия о деле Шеремета: Я жду, когда будет суд, знаю, что не все доказательства были представлены во время брифинга - Цензор.НЕТ 9636
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прикольно. а он кто вообще такой что "знает что были предоставлені не все". вазелина ознакомили с делом - это нарушение и очень серьезное. оказывается все верхушку ознакомили? с каких делов?
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Вот это "тайна следствия" так "тайна следствия"!
Ай да Арахамия, ай да молодец, еще раз нам всем показал, что это за судилище!
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"Знает что были предоставлены не все" - это на брифинге сами следователи сказали.

Кстати, ознакомить с делом можно кого угодно по мотивированному решению следователя или прокурора с предупреждением об ответственности за разглашение. Например президента страны ввиду резонанса и широкой общественной огласки дела.
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серьезно?
на этапе следствия? до суда? а бубочка у нас обвиняемый или адвокат?

Стаття 221. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення
1. Слідчий, прокурор зобов'язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. Відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається.
2. Під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування особа, що його здійснює, має право робити необхідні виписки та копії.
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_no-protsesual_nij_kodeks_ukraini/statja-221.htm
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Аваков обосрался по полной и забрызгал своим говном зеленого дурака.. Но так, как отступится Аваков не может, - ведь в случае, если дело развалится, а оно уже трещит по швам, то Аваков покинет пост министра МВС и на тему с французскими вертолетами и яхтами сядет другой дядя. Поэтому людей будут тупо ломать, требуя от них "признаний", как менты это умеют делать все мы знаем. Впереди у людей, которых назначили убийцами два месяца Ада, если не сломаються, - поломают Авакова.
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Так сегодня в каком-то суде требуют ещё шесть месяцев для фигуранта, поскольку следствие за восемь, которые он уже сидит, ещё не готово предстать в суде.
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Боснийские СМИ обвинили Гиркина в причастности к убийству трех тысяч человек в участии в этнических чистках в Боснии
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диркінд має чудову нагоду потрапити до списків військових злочинців та до міжнародного розшуку
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так, для интереса. если арганы напортачили, рюкзакянский охвицер сможет без напоминания спусковой крючок нажать два раза?
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Арахамія про справу Шеремета: Я чекаю, коли буде суд, знаю, що не всі докази були представлені під час брифінгу - Цензор.НЕТ 8467

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Руские "миротворцы" в Сараево прикрываются гражданскими ...
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Арахамия, а сесть не хочешь по статье?
И Авакова совего посадить за разглашение тайны следствия?
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Арахамия тоже с бородой, как же мы забыли????
А вдруг?
Нет, ну все же?
Надо бы следственный эксперимент провести, с походкой и кепкой.
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Что это за тайна следствия такая, что все и все знают...???
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Арахамия, прости нас, грешных, забыли мы про то, что ты тоже с бородой.
Мы, глядя на толстую ж*пу на знаменитой аваковской пленке, все больше думали на Надю Савченко...
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Натолкнуло на мысль...Вполне может сойти за подозреваемую(мого). Арахамія про справу Шеремета: Я чекаю, коли буде суд, знаю, що не всі докази були представлені під час брифінгу - Цензор.НЕТ 1389
Арахамія про справу Шеремета: Я чекаю, коли буде суд, знаю, що не всі докази були представлені під час брифінгу - Цензор.НЕТ 8762
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" Мне известно, что во время брифинга далеко не все доказательства были представленыИсточник: https://censor.net.ua/n3165561"
А ПОЧЕМУ следствие сливает инфу этому клоуну?
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для отстранения и посадок это не важно ))))
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оно глазки долбится? После брифинга уже в суде зебанаты обосрались...
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Что будэт с нашей щтраной?!!
Прямо как в старие врэмена.
Ми ж нэ в чем...НЭ ВИНОВАТИ!
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А шо, Арахімію уже в следователи записали, шо он "знает больше чем на брифинге"? На избирателей дегенератов расчитано?
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Весь день кругом-бігом, не до новин. І от вночі відкриваєш мережу і хлоп - а твоєї країни нема. Звідусіль липкою гидкою жижею розливається Малоросійський Федеральний Округ.
Муляж президента якогось біса на пресусі ментів і інших нащадків ВЧК шось белькотав. Втручання в роботу правоохоронних структур? Ні - не чули - "прості люди" хавають - Мосейчук годує. Це вона на хліб намаже.
Поліція - померла, ГПУ - померла, суди - давно зомбі. Адекватні люди в шоці. Населенню все пофігу - судять військових і волонтерів. Шоу із доказами, які так само космічно далекі від здорового глузду як МВС від реформи.
Полкан, мєнтальний совкодроч вже примирює НАШИХ із московитськими упирями. НГШ мовчить - тестують реакцію, курви.
В Раду вносять правки до Конституції. Якісь - ніхто не розуміє що, але зрозуміло - це результат договорняка Муляжа з х*йлом. Це ж клоун думав, шо він цабе, насправді хлопчикові тет-а-тет пояснили, що він має робити. От і робить. Далі буде.
Демонтаж державності вийшов на конвеєр. Білі пальто, як дурні зі ступою, носяться з незначущими плюшками. "Прості люди" виконують функцію "улибаємся і машем" - "гірше не буде".
Шакали спокійно шматують країну, а більшості - монопенісуально. Меншість смикається в різні боки - то судилищами обурюється, то гроші заручникам режиму збирає.
Забиті кав'ярні-паби-бари. В людей Андрія. Десь сумно жартують, що перед Андрієм всяка нечисть бикує… Але в масі усім перпендикулярно - зубожіння гуляє.
Кінець епохи гідності.
Так, може, цьому народу і непотрібна своя країна? Державність, гордість, свобода, честь… - все зайве.
Офіціант, ще 0.5 пекла - раби гуляють.
… а майже лисий Дідько на прізвисько Моль сидів і чекав, коли задурена жертва перестане борсатися.
Дідько тішився.
Шакали рвали тіло.
ВОНО посміхалося: "дякую, дуже дякую".
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Министр развития экономики Милованов и министр юстиции Малюська официально подали главе Кабинета Министров Украины Гончаруку прошение об отставке. Официальная причина - недостаточное материальное обеспечение. Арахамія про справу Шеремета: Я чекаю, коли буде суд, знаю, що не всі докази були представлені під час брифінгу - Цензор.НЕТ 5807 Арахамія про справу Шеремета: Я чекаю, коли буде суд, знаю, що не всі докази були представлені під час брифінгу - Цензор.НЕТ 5807 Арахамія про справу Шеремета: Я чекаю, коли буде суд, знаю, що не всі докази були представлені під час брифінгу - Цензор.НЕТ 5807 (C)

У кого які думки з цього приводу?
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Доказів не було поки жодних - лише домисли... А людей заарештували, не зважаючи на докази адвокатів...
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Порохоботы, у вас шо, моторчик в заднице? вы уже 4 дня на одни и те же клавиши нажимаете, этому даже обезьяну можно научить, как не крути дешевле выйдет!
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Сук... уже и зеленый клоп Арахания в этом деле разобрался... Одни специалисты по презумпции невиновности.

Арахамія про справу Шеремета: Я чекаю, коли буде суд, знаю, що не всі докази були представлені під час брифінгу - Цензор.НЕТ 5553
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