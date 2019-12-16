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 Политика Украины, Общество
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 Аграрии начали всеукраинскую акцию протеста против продажи земли, завтра придут под Раду, - Тимошенко

Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что аграрии начали всеукраинскую акцию протеста против продажи земли.

Об этом она сказала на брифинге после согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Аграрии а также профсоюзы Украины, понимая, что сейчас уже очень трудно в парламенте остановить процесс распродажи земли, они вышли и объявили о начале всеукраинского протеста против продажи сельскохозяйственной земли. Строго в соответствии с 39 статьей Конституции Украины, сегодня утром аграрии заблокировали почти 14 общенациональных дорог, они сегодня закрыли их сельскохозяйственной техникой и завтра утром в Киеве начинается акция протеста, которая будет требовать от президента и Верховной Рады определенных шагов", - рассказала Тимошенко.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что продажу земли иностранцам отложат до 2024 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3165559
 
   
 Топ комментарии
 
Этого мало.Должна выйти вся Украина.Юля,давай импичмент.Это саранча на теле Украины.
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Пацак, каким боком ты к Украине? Аграрии начали всеукраинскую акцию протеста против продажи земли, завтра придут под Раду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9368
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Знаєте, Юлька може подобатися чи не подобатися, але реальність така, що проти продажу землі за останнім переписом виступає 73% населення. Знакова цифра, я б сказав...
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зеленая шмаркля должна біть с позором изгнана и предана суду
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Все на баррикады! Контрреволюция по всей Украине подняла головы. Небесная сотня не за это сложила головы. Комика и барыгу на нары!
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Прими пигулку, а лучше - две. Попустит Аграрії почали всеукраїнську акцію протесту проти продажу землі, завтра прийдуть під Раду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9413
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Завтра всі сільгоспвиробники та небайдужі до долі української землі люди прямують в Київ!
Нагадуємо о 09:00 розпочинаємо акцію протесту ходою від пам'ятнику голодомору, вул.Лаврська, 5.
auu.org.ua/uk/publications/web/1069/
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