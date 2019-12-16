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Все про:табак (210) Слуга народа (565)

 Нардеп "Слуги народа" Холодов лоббирует наценку на табачные изделия, - Hubs

На заседании рабочей группы при комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 10 декабря народный депутат фракции "Слуга народа" Андрей Холодов предложил разрешить оптовым и розничным продавцам устанавливать без штрафа дополнительную наценку на табачные изделия в размере 15% от максимальной розничной.

Об этом сообщает Hubs.

Согласно проекту правки, предлагается временно, в 2020-2025 гг., наделить торговцев правом "…превышать при реализации табачных изделий максимальные розничные цены, установленные на эти изделия в соответствии с законодательством, не более чем на 15%". Размер наценки предложено рассчитывать без учета акцизного налога. То есть, с учетом налога превышение конечной цены сигарет от "максимальной розничной" может быть еще выше, пишет Апостроф.

Правку депутат решил провести через проект №1209-1 об изменениях в некоторые законы о совершенствования администрирования налогов, устранения несогласованностей в налоговом законодательстве. Проект проходит второе чтение. Новую норму предложено внести в статью 18 Закона Украины "О госрегулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и топлива".

Если правка Холодова будет одобрена профильным Комитетом ВРУ, и принята парламентом, с 2020 сигареты могут подорожать более чем на 15%.

Ранее "Схемы: коррупция в деталях" выяснили, что нардеп "Слуги народа" Холодов может иметь отношение к торговле сигаретами и лоббировал правки о правилах их продажи. Сам нардеп эту причастность отрицал. Тем не менее, на основании расследования и факта законодательных инициатив об увеличении прибыльности табачного бизнеса, НАБУ зарегистрировало уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 УК Украины – злоупотребление властью. 

Hubs обратился к членам Комитета с вопросом, какие мотивы у инициативы Холодова, и будет ли она поддержана парламентариями. Член финкомитета Алексей Устенко из "Слуги народа" рассказал, что текст правок обсуждался, но он вряд ли будет зарегистрирован к законопроекту.

"Андрей Холодов предложил эту правку производителям табачных изделий, и они должны дать фидбэк и сказать, устраивает она их или нет. Насколько я понимаю, был подписан Меморандум с четырьмя компаниями (между производителями табачных изделий и Кабмином), и, насколько мне известно, эта правка не будет зарегистрирована", – отметил Устенко.

Он пояснил, что проект поправки Холодов должен был подать в Минфин, в Госналоговую службу и к производителям "чтобы получить комментарий, нормальная это модель, или ненормальная".

"Я так понимаю, она немного не подходит производителям, думаю, что вряд ли будет зарегистрирована. Я буду голосовать за нее только если Минфин, производители и налоговая скажут, что это нормальная история", – сказал нардеп, добавив, что инициатива появилась только на заседании рабочей группы, "и четкой позиции по ней нет".

Помощник председателя Комитета Даниила Гетьманцева (СН), сказал, что комментариев не будет, потому что "правка Холодова - звоните ему". Сам Холодов не отвечал на вопросы журналистов.

Как пояснил мотивы подачи "правки" Алексей Устенко, "Холодов предлагает ввести повышение без штрафа на 15% (от максимальной розничной цены). Розница сама может выбирать, с какой наценкой продавать… плюс 3%, 10% или 15%. Есть магазины в сельской местности, райцентрах, которые торгуют контрафактными сигаретами - им невыгодно продавать легальные сигареты, поскольку там устанавливается мелкая наценка". Устенко добавил, что не считает Холодова лоббистом собственного бизнеса: "вряд ли он лоббировал собственный бизнес, так как сказал, что вышел из него 2 или 3 года назад".

12 декабря был подписан Меморандум о взаимопонимании между представителями табачной индустрии (компаниями-членами Европейской Бизнес Ассоциации) и Кабинетом Министров Украины. В документе предусмотрен ряд мер по созданию прозрачной конкуренции в индустрии, усилению борьбы с незаконной торговлей и уклонением от уплаты налогов, обеспечение прозрачности в работе игроков табачного рынка. В ЕБА позитивно оценивают договоренности между табачниками и КМУ.

Ранее крупнейшие производители сигарет в Украине (Филипп Моррис, BAT, JTI и ImperialTobacco) призывали власть отменить увеличение торговых наценок на их продукцию в Украине из-за принятия ВРУ проекта №1049, которым устанавливается торговая наценка на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены.

Источник: https://censor.net.ua/n3165557
 
 
 Топ комментарии
 
так подскажите ему...что кое-где кое-кто из слуг начинает отгребать
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АНДРІЙ ГЕРУС ОТРИМАВ 400 ТИСЯЧ ДОЛАРІВ ЗА ПОПРАВКУ ПРО ІМПОРТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ З РОСІЇ - СКОРОХОД

Нардеп "Слуги народа" Холодов лоббирует наценку на табачные изделия, - Hubs - Цензор.НЕТ 475

Колишній представник президента Володимира Зеленського в Кабміні Андрій Герус отримав хабара за внесення поправки щодо імпорту російської електроенергії.
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разговаривал с продавцом магазина куда часто захожу , покупать сигареты стали раз в 5 меньше,зато возле магазина заместо 1 бабки,стало 3...... и менты ихнему бизнесу не мешают . процветает контробас выращенный в Беловежкой Пуще, верной дорогой идете таваричи.....
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так подскажите ему...что кое-где кое-кто из слуг начинает отгребать
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Не, ну всьо пучьком же! Как сказал Мыловаров : с падением курса доллара нарид стал богаче. А раз нарид богат, то почему бы ему не увеличить слугам жалование?
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АНДРІЙ ГЕРУС ОТРИМАВ 400 ТИСЯЧ ДОЛАРІВ ЗА ПОПРАВКУ ПРО ІМПОРТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ З РОСІЇ - СКОРОХОД

Нардеп "Слуги народа" Холодов лоббирует наценку на табачные изделия, - Hubs - Цензор.НЕТ 475

Колишній представник президента Володимира Зеленського в Кабміні Андрій Герус отримав хабара за внесення поправки щодо імпорту російської електроенергії.
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І чому так всі ненавидять слуг урода і погрожують їм?! Вони ж святі, *****.
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Билядь. Ток крылья в химчистку сдали и нимбы на подзарядку. А так да. Чи не?
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А как этот парень???? Никто ему не угрожает?
Или охрана не помешает???????
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Камаз окурків на голову цьому слузі урода.
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разговаривал с продавцом магазина куда часто захожу , покупать сигареты стали раз в 5 меньше,зато возле магазина заместо 1 бабки,стало 3...... и менты ихнему бизнесу не мешают . процветает контробас выращенный в Беловежкой Пуще, верной дорогой идете таваричи.....
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По роялю и не лбом - это называется партийная дисциплина
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Да и фиг с ним.
Во-первых, "курить вредно." (С Шерлок Холмс)
Во-вторых, если вы курите, ведь в Украине же растет табак? Климат же подходит?
Так пуркуа бы и не па? Не самое простое дело правильно сушить листья табака, если мне не изменяет память, зато натуральный продукт.
"...размножение пшеницы, зерно которой дает при первом урожае восемьсот зерен, - ничто по сравнению с маком, у которого в одной коробочке тридцать две тысячи зерен, и с табаком, у которого один корень дает триста шестьдесят тысяч семечек. Если б не многочисленные причины, мешающие их размножению, два этих растения заполонили бы в несколько лет весь шар земной." (Жюль Верн, "Таинственный остров", выделено мной)
Табак же не мак, разве за него сажают?
Ну скажите, что от моли Нардеп "Слуги народа" Холодов лоббирует наценку на табачные изделия, - Hubs - Цензор.НЕТ 972 (чистая правда, к слову).
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Не транди, один корень дает 347 тысяч 573 семечки.
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Все верно говорите, проверил растет Гемморно с ним возится. Готовый проще купить у фермеров
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Ну, вот фермеры и будут выращивать, а Вы - покупать (как сырье, без акциза)
А в Раде пусть себе "накручивают" что хотят и куда хотят.
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твой Шерлок Холмс постоянно гонял Ватсона в аптеку за героином , так шо сигаретки то так детский лепет и Холодову к харчам прибавка))
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не знаю что это такое. но вот мыролюбно отреформить его, и всю остальную шоблу неприменно нужно.
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Сначала выделите землю под самосад, хотя бы по сотке, а потом делайте, что хотите.
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Уявляю, як зрадіють курці, які голосували за обрання цього непорозуміння у Раду Нардеп "Слуги народа" Холодов лоббирует наценку на табачные изделия, - Hubs - Цензор.НЕТ 8357
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- Водка подорожала, сынок.
- Папа, ты теперь будешь меньше пить?
- Нет, сынок, ты теперь будешь меньше есть. Нардеп "Слуги народу" Холодов лобіює націнку на тютюнові вироби, - Hubs - Цензор.НЕТ 9076
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Пока еще не систематически. Это у них от страха глаза увеличились. Но все к этому идет.
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Жги, холодов. По статистике, в Украине 73% курящих!
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і вони ще дивуються. чому зелених депутан почали лупцювати.
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Для холодова "ера благополуччя" наступила. Должна же она наступить для кого-то.
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щнаете чего не понял? Чего взбеленились табачники. В рашке вообще жесткое МРЦ на сигареты хрен пойми с какого года (10 или 9 не помню), а с года так 14-го, жрузья рассказывают, что даже табачных киосков нет (вернее есть - только типо внутрь щаходишь, как раньше не купишь с улицы в окошко) - продажа только внутри магазина. но ведь нихрена! не ушли! ни Джи-тиай, ни Бритиш-американ Тобакко, ни империал. Как мне кажется трабл даже не в законе - а в долбанном контрабасе и "мануфактурах" в лесу.
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Доля контрабаса и "мануфактур" в Украине по моим данным более 20 процентов. это офигенный ущерб табачной промышленности. и пока власть с этим что-то не сделает - табачники рельно просто уйдут, на кой ляд им производство без прибыли?
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