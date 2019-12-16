 Рада решила заслушать в пятницу Пристайко

Такое решение было принято на заседании Согласительного совета руководителей фракций и групп в понедельник, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Согласно календарному плану работы Рада на этой неделе работает в пленарном режиме.

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