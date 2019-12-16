 Рада решила заслушать в пятницу Пристайко

Такое решение было принято на заседании Согласительного совета руководителей фракций и групп в понедельник, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Согласно календарному плану работы Рада на этой неделе работает в пленарном режиме.
Такое решение было принято на заседании Согласительного совета руководителей фракций и групп в понедельник, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Согласно календарному плану работы Рада на этой неделе работает в пленарном режиме.
Ты, конечно, не СБУ, которое должно найти ( и не только найти) тех кто это сделал; но хотя бы устно поддержать инициативу Конгресса США объявить "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями - ты даже этого не сделал.
Тебе насрать на запытанного до смерти воина ВСУ ?