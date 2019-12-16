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 Политика Украины
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Все про:ВР (24151) Пристайко (316)

 Рада решила заслушать в пятницу Пристайко

Верховная Рада на традиционный Час вопросов к правительству в пятницу, 20 декабря, пригласит министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

Такое решение было принято на заседании Согласительного совета руководителей фракций и групп в понедельник, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Согласно календарному плану работы Рада на этой неделе работает в пленарном режиме.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165556
 
 
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ганьба, почему нет безвиза с Центрально-Африканской Республикой, страной с очень интересной историей, почитал про нее, и что-то напоминает, даже по времени происходившего почти совпадает.
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Пристайка, помни: попытка усидеть на двух стульях всегда заканчивается падением между ними.
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Ну мы ж не садисты какие. Просто задницей о паркет - тоже не сахар.
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будет торжественная раздача дип. паспортов перед Новогодними каникулами.
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на усіх екранах країни 17 грудня дивіться сюрреалістичний ненауково-фантастичний фільм "обДристаная Рада"
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Пристайка, а ты помнишь что Беспалому, ещё живому, выдавили глаз, и разорвали губу ?
Ты, конечно, не СБУ, которое должно найти ( и не только найти) тех кто это сделал; но хотя бы устно поддержать инициативу Конгресса США объявить "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями - ты даже этого не сделал.
Тебе насрать на запытанного до смерти воина ВСУ ?
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