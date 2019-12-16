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 С начала текущих суток вражеских обстрелов на Донбассе не зафиксировано, - Минобороны

С начала текущих суток , по состоянию на 12:00, в районе проведения ООС на востоке Украины не зафиксировано случаев нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"С начала текущих суток, 16 декабря, по состоянию на 12.00, по имеющейся информации, вооруженных провокаций на линии боевого соприкосновения со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165553
 
 
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Позавчера аналогичная новость была... а вечером один украинский воин погиб...
для чего эти пустые новости?
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Кроме того... за последние 20 минут я услышал несколько взрывов... ориентировочно в направлении Авдеевка.. Красногоровка.. и это еще не вечер..
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РосЦякию МЕЛЬДОНИЕВССКУЮ из-за допинга очередной раз не допустили к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
.
.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Угу. Так каждый день так. А вечером уже про убитых и раненных рассказываете.
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Я вот подумал, козломордия хочет для донбасса особого статуса закрепленного в конституции...а что если прописать им такой особый статус, но с правками которые превращают територии в резервацию-гетто? Никакого права голоса, никакого влияния на вектор украинской политики итп.
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