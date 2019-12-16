 С начала текущих суток вражеских обстрелов на Донбассе не зафиксировано, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"С начала текущих суток, 16 декабря, по состоянию на 12.00, по имеющейся информации, вооруженных провокаций на линии боевого соприкосновения со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.
для чего эти пустые новости?
. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .
Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
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