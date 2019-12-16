 Рада планирует рассмотреть законопроект об игорном бизнесе в первом чтении 17 декабря, - Арахамия

Об этом он сказал во время согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Если нам повезет - то во вторник проголосуем в первом чтении", - сказал Арахамия.

"Этот бизнес где-то на 95% черный. На 5% - серый. Белого игорного бизнеса вообще в стране нет. Учитывая то, что там где-то крутится $2,5 - 3 млрд долларов в год, то вы можете себе представить, какое есть сопротивление этого рынка, чтобы его легализовать. Чтобы было понятно $ 2,5 - 3 млрд - это обращение этого рынка, а налоги платятся вместе около $10 млн в год", - рассказал Арахамия.

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Арахамия рассказал, что также казино планируют размещать исключительно в 5-звездочных отелях. Кроме того планируется сократить количество игровых автоматов. Сейчас есть 8 тыс. залов и 160 тыс. игровых автоматов.

"Мы сокращаем это до 40 тыс. и делаем стандарт, чтобы это были не компьютеры, а нормальные автоматы, такие как используют по всему миру - европейских или мировых производителей", - сказал Арахамия.

Он также рассказал, что также ужесточают ответственность с административной к уголовной. Поэтому за создание нелегальных залов будет предусмотрено лишение свободы от 3 до 6 лет.

"А если это правоохранительные органы, которые вступают с ними в долю, то у них будет двойная ответственность до 10 лет", - добавил нардеп.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины зарегистрировал в парламенте проект закона 2285 о регулировании деятельности в сфере организации о проведения азартных игр. Документ предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений, устанавливает требование о размещении залов с игровыми автоматами исключительно на территории 3-5-звездочных отелей, казино – на территории пятизвездочных. Помимо этого законопроект предлагает установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга, которую должна администрировать налоговая служба.