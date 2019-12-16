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 Политика Украины
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Все про:ВР (24151) игорный бизнес (301) Арахамия (181)

 Рада планирует рассмотреть законопроект об игорном бизнесе в первом чтении 17 декабря, - Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект об игорном бизнесе во вторник, 17 декабря.

Об этом он сказал во время согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Если нам повезет - то во вторник проголосуем в первом чтении", - сказал Арахамия.

"Этот бизнес где-то на 95% черный. На 5% - серый. Белого игорного бизнеса вообще в стране нет. Учитывая то, что там где-то крутится $2,5 - 3 млрд долларов в год, то вы можете себе представить, какое есть сопротивление этого рынка, чтобы его легализовать. Чтобы было понятно $ 2,5 - 3 млрд - это обращение этого рынка, а налоги платятся вместе около $10 млн в год", - рассказал Арахамия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не примете закон - не будет наполнения бюджета": Арахамия "шантажировал" нардепов для принятия закона об игорном бизнесе

Арахамия рассказал, что также казино планируют размещать исключительно в 5-звездочных отелях. Кроме того планируется сократить количество игровых автоматов. Сейчас есть 8 тыс. залов и 160 тыс. игровых автоматов.

"Мы сокращаем это до 40 тыс. и делаем стандарт, чтобы это были не компьютеры, а нормальные автоматы, такие как используют по всему миру - европейских или мировых производителей", - сказал Арахамия.

Он также рассказал, что также ужесточают ответственность с административной к уголовной. Поэтому за создание нелегальных залов будет предусмотрено лишение свободы от 3 до 6 лет.

"А если это правоохранительные органы, которые вступают с ними в долю, то у них будет двойная ответственность до 10 лет", - добавил нардеп.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины зарегистрировал в парламенте проект закона 2285 о регулировании деятельности в сфере организации о проведения азартных игр. Документ предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений, устанавливает требование о размещении залов с игровыми автоматами исключительно на территории 3-5-звездочных отелей, казино – на территории пятизвездочных. Помимо этого законопроект предлагает установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга, которую должна администрировать налоговая служба.

Источник: https://censor.net.ua/n3165551
 
 
 Топ комментарии
 
и публичные дома легализовать.... - там тоже все в тени...
можно развивать секс-туризм.... - реализовывать бренд украинских жинок как сказал один еврейчик по имени Вова.....
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Число игорных заведения в г. Киеве с каждым днём постоянно растёт. По моему, количество всевозможных казино уже превысило количество аптек и сигаретных киосков. В связи с этим, предлагаю присвоить Киеву статус пятизвёздочного города, и открывать казино в медицинских заведениях, на кладбищах, а также, в школьных учебных заведениях.
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Самый большой и престижный в Европе, бордель расположен по адресу Грушевского 5. Там всё продаётся и покупается.
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и публичные дома легализовать.... - там тоже все в тени...
можно развивать секс-туризм.... - реализовывать бренд украинских жинок как сказал один еврейчик по имени Вова.....
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Самый большой и престижный в Европе, бордель расположен по адресу Грушевского 5. Там всё продаётся и покупается.
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Число игорных заведения в г. Киеве с каждым днём постоянно растёт. По моему, количество всевозможных казино уже превысило количество аптек и сигаретных киосков. В связи с этим, предлагаю присвоить Киеву статус пятизвёздочного города, и открывать казино в медицинских заведениях, на кладбищах, а также, в школьных учебных заведениях.
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👍👏На кладбищах больше всего понравилось.
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Давно пора все легализовать. В том числе марихуану и оружие. Потому что там где запреты там только черный рынок и коррупция.
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Пусть Государство получает прибыль в виде налогов, чем порохоботы набивают свои карманы.
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2 мільйярда гривень, це аж близько 85 міліонів доларів. І ради цього Україну перетворять в кримінальний смітник. Вітаю. Ви зробили це разом
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зебилы - вот все делают для вас - вы довольны - еще один зебильный закон для зебилов - радуйся и машем ,машем и радуемся - дебилы
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Какое ваше собачье дело, как я хочу проиграть свои пять копеек?
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