 Гроб, похоронный венок, КамАЗ земли, - Корниенко заявил о запугивании нардепов от "Слуги народа"

Об этом сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Это уже входит в систему. И мы хотим обратиться к правоохранительным органам с просьбой более тщательно эти все случаи расследовать и, возможно, есть какая-то связь между всеми этими нападениями – и в стенах Верховной Рады, к сожалению, и просто на территориях областей, там, где находятся наши депутаты", - сказал Корниенко.
Он также отметил, что "распространяется негативная кампания давления на депутатов относительно земельной реформы".
"Я не думаю, что кому-то из депутатов было бы приятно в свою общественную приемную получить гроб, похоронный венок или КамАЗ земли… Понятно, что цель этой кампании – запугать депутатов, чтобы они даже не думали делать те реформы, которые мы запланировали, и которые мы обязательно сделаем", - сказал Корниенко.
Он также отметил, что избитый накануне Ананченко "это не просто депутат, а один из руководителей нашей партии" в Сумской области.
Депутаты- когда шли в депутатство-ничего не боялись)))
А тут вдруг........... Товарисчи этого не предполагали?????
Думали, как меня избирут, народ начнет носить меня на руках?)))
А тут??? И охрану нужно, и все остальное.........
Бедолаги) Я им сочувствую.........
Кому очень тяжело-пишите... Могу за Вас поработать.... Главное денюшку платите и фсе будет ОК)))
Нардеп "Слуги народа" Холодов лоббирует наценку на табачные изделия, - Hubs
А вы удивляетесь занимаетесь бес пределом и получаете еще хотите кого то обьявить виноватым начните с себя
Якщо шахрай продав простакам силу-силенну цих пірамідок він не перестає від цього бути шахраєм, тому воплі про 73% м'яко кажучи недоречні.
А яка реакція людини, що на ранок зрозуміла6 шахраї втюхати йому непотріб за скажені гроші?
Отож!
Тому шановні слуги урода Коломойського, ні чому не дивуйте! Все що відбувається має статися, це є наслідок ваших дій. Вас ні хто не змушував брати участь у обмані народу України, ви самі прийняли це рішення, отже наслідки впадуть на ваші підлі голови!
Бакс упав на 15%, нафта 3 місяці нижче 60 доларів, а ціни на пальне не знижуються! Як ти думаєш, хто отримує маржу? Я тобі підкажжу. Іцик Коломойський!
Ти зробив це разом! Зє! Радій та пишайся!
Однак запам"ятайте, дурнуваті: кине Петя вас, як "піть дать". Будете ....... смоктати але не шаКАЛад
Считаю, что избирать Президента должна Верховная Рада, раз наш народ выбирает то Вора, то Шута. Похоже, он не достоин выбирать себе "царя" на пять лет.
А можно поподробнее?