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Все про:запугивание (26) земельная реформа (169) Слуга народа (565) Корниенко (92) Ананченко (1)

 Гроб, похоронный венок, КамАЗ земли, - Корниенко заявил о запугивании нардепов от "Слуги народа"

Политическая сила "Слуга народа" намерена обратиться к правоохранительным органам с просьбой тщательно расследовать нападения на народных депутатов из их фракции.

Об этом сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это уже входит в систему. И мы хотим обратиться к правоохранительным органам с просьбой более тщательно эти все случаи расследовать и, возможно, есть какая-то связь между всеми этими нападениями – и в стенах Верховной Рады, к сожалению, и просто на территориях областей, там, где находятся наши депутаты", - сказал Корниенко.

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Он также отметил, что "распространяется негативная кампания давления на депутатов относительно земельной реформы".

"Я не думаю, что кому-то из депутатов было бы приятно в свою общественную приемную получить гроб, похоронный венок или КамАЗ земли… Понятно, что цель этой кампании – запугать депутатов, чтобы они даже не думали делать те реформы, которые мы запланировали, и которые мы обязательно сделаем", - сказал Корниенко.

Он также отметил, что избитый накануне Ананченко "это не просто депутат, а один из руководителей нашей партии" в Сумской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3165548
 
 
 Топ комментарии
 
А изменить свое поведение не пробовали ?
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Слуги народа жалуются на народ.
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Слуги народу повинні жити в постійному страсі - вони повинні боятись народ, якому вони взялись служити. Це логічно і справедливо.
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А в чем проблема????
Депутаты- когда шли в депутатство-ничего не боялись)))
А тут вдруг........... Товарисчи этого не предполагали?????
Думали, как меня избирут, народ начнет носить меня на руках?)))
А тут??? И охрану нужно, и все остальное.........
Бедолаги) Я им сочувствую.........
Кому очень тяжело-пишите... Могу за Вас поработать.... Главное денюшку платите и фсе будет ОК)))
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Ну вот

Нардеп "Слуги народа" Холодов лоббирует наценку на табачные изделия, - Hubs
А вы удивляетесь занимаетесь бес пределом и получаете еще хотите кого то обьявить виноватым начните с себя
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Те що відбувається абсолютно природно. Нам за допомогою методів агресивного маркетингу Коломойський втюхав Зєєєлю та "Слуг урода", так само, як колись Гордон втюхував простакам пірамідки Юшенсі.
Якщо шахрай продав простакам силу-силенну цих пірамідок він не перестає від цього бути шахраєм, тому воплі про 73% м'яко кажучи недоречні.
А яка реакція людини, що на ранок зрозуміла6 шахраї втюхати йому непотріб за скажені гроші?
Отож!
Тому шановні слуги урода Коломойського, ні чому не дивуйте! Все що відбувається має статися, це є наслідок ваших дій. Вас ні хто не змушував брати участь у обмані народу України, ви самі прийняли це рішення, отже наслідки впадуть на ваші підлі голови!
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Поцілуєш нас в одне місце. Дай нам провести реформи - і тоді ми вас будемо виловлювати в ....річках. Головне, щоб виловити всіх до настання тепла. Бо смороду будееее!
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Пардон,які реформи? Повернути Приватбанк Коломойському? Дати Коломойському монополізувати імпорт нафтопродуктів? Які ще тобі "реформи" потрібні, ідіот?
Бакс упав на 15%, нафта 3 місяці нижче 60 доларів, а ціни на пальне не знижуються! Як ти думаєш, хто отримує маржу? Я тобі підкажжу. Іцик Коломойський!
Ти зробив це разом! Зє! Радій та пишайся!
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Это чтоб когда начнется коліївщина никто не говорил что не предупреждали.
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Вийми палчик з ...опи і дай Петі Мародеру "здрасьте". Він тобі за це дасть шиКАЛаду
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Боже мій, скіко тут набігло порохнявого лайна І всі хочуть заробити, щоб поїсти.
Однак запам"ятайте, дурнуваті: кине Петя вас, як "піть дать". Будете ....... смоктати але не шаКАЛад
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Какая-то странная пиар-компания ведется слугами...выдуманные нападения на них, выдуманные преследования...Все похоже на предлоги для закручивания гаек. Порошенко как только не костерили везде, а тут девушка сказала, что презедент не вечный, и сразу же все органы кинулись ее прессовать...
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А може приСЛУГ обурило те, що українську землю привезли на російському Камазі, а не, скажімо, українському Богдані, чи хоча б Кразі?
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А шо ви щось друге заслужили,слуги урода?Це найкращій інвентар для вашої затягнувшейся вечірки брудного,проросійського шапіто.Нечисть коллаборанська!
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Угу. Как загребли врачиху, которая спасла приблизительно столько же детей, сколько вся медицина моего района, вместе взятая, то это - не преследования. А венок принесли - ох и преследования!
Считаю, что избирать Президента должна Верховная Рада, раз наш народ выбирает то Вора, то Шута. Похоже, он не достоин выбирать себе "царя" на пять лет.
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"кому-то из депутатов было бы приятно в свою общественную приемную получить гроб, похоронный венок или КамАЗ земли"
А можно поподробнее?
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похоже, что будут требовать персональную охрану - это у зеленых флешмоб такой
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