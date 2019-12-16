EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины, Киевские новости
  2094  15
Все про:Укрбуд (11) Майборода Олег (2)

 Финансовый просчет, падение курса и удар по репутации, - Майборода о причине кризиса "Укрбуда"

Финансовый план "Укрбуда" на этот год не был выполнен.

Об этом сказал на пресс-конференции генеральный директор ООО "Укрбуда Девелопмент" Олег Майборода, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Почему так произошло? Первое - это стратегические просчеты финансового планирования. Это неготовность к этому тяжёлому году. Произошло двое выборов, падение курса. Не создана была заранее финансовая подушка. Плюс, репутационные риски, начиная с событий мая, и все эти скандалы с мостами. То есть, репутация была испорчена. Следственно, денежный поток, на котором строился финансовый план этого года, не был выполнен. Все это наложилось и на сегодняшний день самостоятельно мы не можем справиться с этой ситуацией", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Недостроенные объекты "Укрбуда" доведет до конца "Киевгорстрой"

На вопрос о том, правда ли, что бенефициар компании Максим Микитась вывел  большую сумму денег, что и привело к кризису, Майборода отметил, что оценку этому дадут правоохранительные органы.

Как сообщалось ранее, инвесторы жилых комплексов корпорации "Укрбуд" 5 декабря обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом повлиять на ситуацию с прекращением строительства их домов.

Позже стало извсетно, что недостроенные объекты "Укрбуда" доведет до конца "Киевгорстрой".

Источник: https://censor.net.ua/n3165543
 
 
 Топ комментарии
 
КІДАЛОВО - основна причина. Цікаво хтось сяде чи як завжди винних не буде...
 показать весь комментарий
 
потратились то как, думали доллар 50 будет, а в пол цены не выгодно продавать, подождите немножко, Германия с нового года должна ввести рабочие визы, тогда доллар будет по 10 грн. и у вас всё сразу наладица.
 показать весь комментарий
 
10.12.2019 г.

"Укрбуд девелопмент" краткая информация. С приходом к власти Зеленского, резко возросло влияние связанных с Богданом строительных структур Вавриша. как и положено в конкурентной среде эта группа весьма активно начала теснить Микитася в сфере бизнеса. Основой для этого было отсутствие у "Укрбуда" всех предусмотренных законодательством разрешительных документов по строительным площадкам. Цена за лояльность выставленная Богданом\Вавришем для Микитася была просто неподъемной. 16830 пайщиков из которых около 12 тысяч уже внесли платежи превышающие 25% оказались под угрозой. Но умные люди выход нашли. Микитась передал права на участки застройки другому лицу, которое направило в Кабмин письмо, что готово предотвратить "строительный майдан" если правительство выдаст ей все необходимые документы на строительство.
У Гончарука есть два выбора один другого краше - начать СтройМайдан или помочь противнику Богдана. 11.12.2019 г.

ДБР провело обыск у Микитася (тема "Укрбуд") Богдан решил начать СтройМайдан при посильной поддержке полууволенного ТРубы. В добрый путь господа ! "Улыбаемся и машем..." https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
чекаємо на критичну масу зебілів)))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
потратились то как, думали доллар 50 будет, а в пол цены не выгодно продавать, подождите немножко, Германия с нового года должна ввести рабочие визы, тогда доллар будет по 10 грн. и у вас всё сразу наладица.
 показать весь комментарий
 
 
КІДАЛОВО - основна причина. Цікаво хтось сяде чи як завжди винних не буде...
 показать весь комментарий
 
 
Киевгорстрой за наши налоги достраивать будет.
 показать весь комментарий
 
 
Вони заявили що добудують лише житлові будинки і то...
 показать весь комментарий
 
Дохозяйнувались ЗЕленые депутаты.
 показать весь комментарий
 
т.е Киевгорстрой и Интергалбуд смогли посчитать, а Укрбуд нет!
 показать весь комментарий
 
 
10.12.2019 г.

"Укрбуд девелопмент" краткая информация. С приходом к власти Зеленского, резко возросло влияние связанных с Богданом строительных структур Вавриша. как и положено в конкурентной среде эта группа весьма активно начала теснить Микитася в сфере бизнеса. Основой для этого было отсутствие у "Укрбуда" всех предусмотренных законодательством разрешительных документов по строительным площадкам. Цена за лояльность выставленная Богданом\Вавришем для Микитася была просто неподъемной. 16830 пайщиков из которых около 12 тысяч уже внесли платежи превышающие 25% оказались под угрозой. Но умные люди выход нашли. Микитась передал права на участки застройки другому лицу, которое направило в Кабмин письмо, что готово предотвратить "строительный майдан" если правительство выдаст ей все необходимые документы на строительство.
У Гончарука есть два выбора один другого краше - начать СтройМайдан или помочь противнику Богдана. 11.12.2019 г.

ДБР провело обыск у Микитася (тема "Укрбуд") Богдан решил начать СтройМайдан при посильной поддержке полууволенного ТРубы. В добрый путь господа ! "Улыбаемся и машем..." https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
чекаємо на критичну масу зебілів)))
 показать весь комментарий
 
 
Придется нас своими налогами достраивать.
 показать весь комментарий
 
 
не готовий платити жодною копійкою за цих хитрожопих будівельників
 показать весь комментарий
 
 
Так наоборот радуйтесь что доллар упал, как нам каждый день говорят по телевизору. Что то мне подсказывает что кое кто приближенный к власти хочет за счет налогоплательщиков хорошо поживиться.
 показать весь комментарий
 
Конечно доллар должен быть не ниже 40, тогда и пойдет процветание и никаких скандалов. Они сами знают, как строить. Понабирали детворы и не знают, что делать.
 показать весь комментарий
 
Молодец тов. Майборода - такими умными, красивыми словами назвал обыкновенный тупой ГРАБЕЖ ***** Микитасем денег инвесторов.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх