 Финансовый просчет, падение курса и удар по репутации, - Майборода о причине кризиса "Укрбуда"

Об этом сказал на пресс-конференции генеральный директор ООО "Укрбуда Девелопмент" Олег Майборода, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Почему так произошло? Первое - это стратегические просчеты финансового планирования. Это неготовность к этому тяжёлому году. Произошло двое выборов, падение курса. Не создана была заранее финансовая подушка. Плюс, репутационные риски, начиная с событий мая, и все эти скандалы с мостами. То есть, репутация была испорчена. Следственно, денежный поток, на котором строился финансовый план этого года, не был выполнен. Все это наложилось и на сегодняшний день самостоятельно мы не можем справиться с этой ситуацией", - сказал он.

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На вопрос о том, правда ли, что бенефициар компании Максим Микитась вывел большую сумму денег, что и привело к кризису, Майборода отметил, что оценку этому дадут правоохранительные органы.

Как сообщалось ранее, инвесторы жилых комплексов корпорации "Укрбуд" 5 декабря обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом повлиять на ситуацию с прекращением строительства их домов.

Позже стало извсетно, что недостроенные объекты "Укрбуда" доведет до конца "Киевгорстрой".