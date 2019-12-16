 Финансовый просчет, падение курса и удар по репутации, - Майборода о причине кризиса "Укрбуда"

Об этом сказал на пресс-конференции генеральный директор ООО "Укрбуда Девелопмент" Олег Майборода, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Почему так произошло? Первое - это стратегические просчеты финансового планирования. Это неготовность к этому тяжёлому году. Произошло двое выборов, падение курса. Не создана была заранее финансовая подушка. Плюс, репутационные риски, начиная с событий мая, и все эти скандалы с мостами. То есть, репутация была испорчена. Следственно, денежный поток, на котором строился финансовый план этого года, не был выполнен. Все это наложилось и на сегодняшний день самостоятельно мы не можем справиться с этой ситуацией", - сказал он.
На вопрос о том, правда ли, что бенефициар компании Максим Микитась вывел большую сумму денег, что и привело к кризису, Майборода отметил, что оценку этому дадут правоохранительные органы.
Как сообщалось ранее, инвесторы жилых комплексов корпорации "Укрбуд" 5 декабря обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом повлиять на ситуацию с прекращением строительства их домов.
Позже стало извсетно, что недостроенные объекты "Укрбуда" доведет до конца "Киевгорстрой".
"Укрбуд девелопмент" краткая информация. С приходом к власти Зеленского, резко возросло влияние связанных с Богданом строительных структур Вавриша. как и положено в конкурентной среде эта группа весьма активно начала теснить Микитася в сфере бизнеса. Основой для этого было отсутствие у "Укрбуда" всех предусмотренных законодательством разрешительных документов по строительным площадкам. Цена за лояльность выставленная Богданом\Вавришем для Микитася была просто неподъемной. 16830 пайщиков из которых около 12 тысяч уже внесли платежи превышающие 25% оказались под угрозой. Но умные люди выход нашли. Микитась передал права на участки застройки другому лицу, которое направило в Кабмин письмо, что готово предотвратить "строительный майдан" если правительство выдаст ей все необходимые документы на строительство.
У Гончарука есть два выбора один другого краше - начать СтройМайдан или помочь противнику Богдана. 11.12.2019 г.
ДБР провело обыск у Микитася (тема "Укрбуд") Богдан решил начать СтройМайдан при посильной поддержке полууволенного ТРубы. В добрый путь господа ! "Улыбаемся и машем..." https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
чекаємо на критичну масу зебілів)))