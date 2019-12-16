 С начала декабря потери наемников РФ на Донбассе составили 44 человека: 22 оккупанта ликвидировали, 22 - санитарные потери, - разведка ОС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
"По информации разведки Объединенных сил, с 1 по 15 декабря 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 44 человека. 22 оккупанта были ликвидированы, еще 22 составляют санитарные потери врага", - говорится в сообщении.
Что до думал ты или нет... это без разницы... сей процесс зебилам не доступен...
они сейчас впаривают, своему стаду что: "епоха бідності закінчилась"...
это 100% козломордый лахтобот - для которых Порошенко по прежнему главный враг *****... видишь как он ласково называет ***** - "путин"...)))