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 С начала декабря потери наемников РФ на Донбассе составили 44 человека: 22 оккупанта ликвидировали, 22 - санитарные потери, - разведка ОС

С начала декабря 2019 года потери российско-оккупационных войск на Донбассе составили 44 человека, из которых 22 были ликвидированы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"По информации разведки Объединенных сил, с 1 по 15 декабря 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 44 человека. 22 оккупанта были ликвидированы, еще 22 составляют санитарные потери врага", - говорится в сообщении.

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С начала декабря потери наемников РФ на Донбассе составили 44 человека: 22 оккупанта ликвидировали, 22 - санитарные потери, - разведка ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3165541
 
   
 Топ комментарии
 
Хороший ватник- дохлый ватник!
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Ну вы же порохоботы только путину верите.
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Мы порохоботы знать не знаем что такое "путин"... мы знаем что в паРаше есть *****... и зебилы ему верят точно так же как верят зеленому стаду...
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Не думал, что у тебя все так безнадежно, вешайся.
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И тебе зебилу болезному не хворать..
Что до думал ты или нет... это без разницы... сей процесс зебилам не доступен...
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Ты с полным приветом, порохоботина. Тебе твоим умишком не понять, что кроме вас, порохоботов и зебилов есто много нормальных людей, которым вы противны.
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Это не ЗЕбил... ЗЕбилам уже давно плевать на Порошенка,
они сейчас впаривают, своему стаду что: "епоха бідності закінчилась"...
это 100% козломордый лахтобот - для которых Порошенко по прежнему главный враг *****... видишь как он ласково называет ***** - "путин"...)))
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Вот бы еще к этим цифрам парочку нолей добавить.
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Фейк однієї, або й обох ціфірь! історія ВСІХ війн, битв, баталій засвідчує, що санітарні втрати ЗАВЖДИ мінімум втроє більші від кількості загиблих !!!
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VPYL,дебилушка, брысь в спам,не порть людям праздник!
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Третья сила свирепствует, а что делать...
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16 дней декабря, по 1-2 человек ежедневно.. Если б такое было, на сайтах лднр это было бы все видно и слышно.. а так то только некрологи на Цензоре. Сказочники....
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