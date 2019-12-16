"Внесенный Кабмином законопроект по банкам противоречит логике, правовой системе и Конституции, - нардеп СН Дубинский"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил замглавы комитета Александр Дубинский (фракция "Слуга народа").
"Мы не планируем его рассматривать (№2571). Его нужно кардинально менять и подавать альтернативный к нему законопроект. Это, в принципе, позиция, обсужденная с главой комитета", – сказал депутат, курирующий в комитете банковское направление.
"Потому что этот законопроект, который внесен Кабинетом министром, он не просто противоречит логике, а противоречит, в принципе, правовой системе и Конституции", – считает Дубинский.
В частности, он подверг критике нормы законопроекта, которые требуют от судов принимать во внимание не законы, а субъективные суждения и расчеты Национального банка, не опираясь ни на какие другие источники.
"Он требует подменить нормы собственности, которые заложены в Конституции, решениями Национального банка и Фонда гарантирования вкладов", – утверждает замглавы комитета.
По его мнению, авторы этого законопроекта, если они работают в Нацбанке, должны быть оттуда уволены и им необходимо запретить работать в финансовой системе, так как заложенное в законопроекте регулирование правоотношений между кредиторами, вкладчиками, акционерами и банками является "полным правовым нигилизмом".
Как сообщалось, Кабмин 12 декабря зарегистрировал в Раде законопроект №2571, который, в частности, предлагает установить за Верховным судом рассмотрение дел о выводе банка с рынка, возможной докапитализации государством и возмещении ущерба за признание банка неплатежеспособным. Согласно ему, все текущие судебные дела по этим вопросам на стадии апелляции должны быть переданы на рассмотрение Большой палаты Верховного суда. Законопроект устанавливает, что в случае признания банка неплатежеспособным его собственники имеют право требовать через суд лишь возмещения, для расчета которого будут привлекаться аудиторы.
Документ, в случае принятия, также запретит в рамках обеспечения подобных исков останавливать действия решений (нормативно-правовых актов или индивидуальных актов) НБУ, а также запрещать НБУ и его работникам совершать определенные действия.
Помимо того, законопроект содержит целый ряд поправок непосредственно по регулированию деятельности банков и требований к ним, наделяя Нацбанк дополнительным полномочиями, но в то же время отменяя норму об увеличении их минимального уставного капитала с 200 млн грн до 500 млн грн. В частности, НБУ сможет требовать изменения состава совета или правления банка, если он считает их неэффективными, а также обязать банк определять связанных лиц до совершения операций с ними.
Согласно законопроекту, банк обязан будет постоянно поддерживать уровень ликвидности и финансирования, достаточный для обеспечения своевременного и полного исполнения своих обязательств, и одновременно придерживаться минимальных значений нормативов ликвидности, установленных Нацбанком.
Помимо этого, документ детально уточняет порядок получения или увеличения существенного участия, а за нарушения его предлагается предусмотреть временное лишение такого собственника использования его права голоса и/или требовать отчуждения его акций банка Национальным банком.
На этой неделе государство может потерять ПриватБанк, а значит и миллиарды средств налогоплательщиков…
Эту неделю можно назвать знаковой в деле ПриватБанка и политической карьере Владимира Зеленского. Станет известно, кто лучше контролирует ситуацию в стране - президент или Игорь Коломойский.
Об этом говорится в сегодняшней статье «Нового времени».
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Все зависит от исхода конкретных судебных дел.
Так, на текущей неделе состоится как минимум два ключевых суда, где государство будет отбиваться от бывших собственников ПриватБанка, в частности, Игоря Коломойского и бизнес-партнеров олигарха. Напомню наиболее важные судебные процессы и их последствия.
Дело семьи Суркисов
Сегодня, 16 декабря в 10:00 в Большой Палате Верховного Суда начнется рассмотрение дела по иску семьи Суркисов об отмене решения НБУ о признании членов семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами. Также семья Суркисов требует признать недействительными договоры обмена их средств на акции ПриватБанка (bail-in).
Предмет спора: признание противоправным и отмена решения НБУ No 105 от 13.12.2016 года в части касающейся истцов, признании противоправным и отмене приказа уполномоченного лица ФГВФЛ № 22 от 20.12.2016, и приказа № 44 в части, касающейся истцов, признании недействительными с момента заключения договоров приобретения акций дополнительной эмиссии, признании противоправными и отмене решений исполнительной дирекции Фонда, взыскание средств с Приватбанка.
Напомним, что Окружной админсуд Киева 17 мая обязал Приватбанк вернуть лично семье Суркисов 1,048 млрд грн, $266,2 тыс. и 8 тыс. евро.
Почему важен этот суд и что требуют отменить Суркисы? В ходе национализации ПриватБанка его обязательства перед специально созданной британской компанией (SPV) - эмитентом еврооблигаций - подлежали процедуре bail-in и были принудительно обменены на акции дополнительной эмиссии банка, которые впоследствии были проданы Минфину за менее чем 1 грн.
В капитал были конвертированы три выпуска еврооблигаций: на $175 млн по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года, на $200 млн по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года, из которых $40 млн было погашено в августе 2016-го, а также на $220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.
Договоры обмена обязательств (bail-in) на акции допэмиссии ПриватБанка и последующие договоры продажи акций государству являются технической процедурой национализации банка. Если признать договора bail-in недействительными, то фактически национализация была проведена на основании неправомерных договоров.
Также решение в пользу Суркисов будет означать, что все, кто был признан связанным лицом с банком, могут оспорить это, тогда государство рискует потерять порядка 29 млрд грн (сумма bail-in).
Как сообщалось ранее, 19 апреля стало известно, что суд также отменил решение НБУ от 13 декабря 2016 года, которым определен перечень связанных с банком физических и юридических лиц. На оба эти решения Кабмин, НБУ и ПриватБанк уже подали апелляции - также в Шестой апелляционный админсуд Киева.
Честь и достоинство Коломойского
18 декабря в 10:00 Печерский районный суд города Киева рассмотрит иск Игоря Коломойского о признании информации недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию.
Ответчики: НБУ, ПриватБанк, Мирошник Т. А., газета Закон и Бизнес, агентство Интерфакс-Украина, Киевский институт проблем управления имени Горшенина.
Предмет спора: о признании недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию Коломойского И.В. и опровержения такой информации.
Суть этого дела в том, чтобы подтвердить основной тезис в борьбе Коломойского за ПриватБанк: национализация была лишь политической расправой над бывшим собственником банка. Это, вероятно, поможет олигарху в судах за пределами Украины.
Отмена национализации ПриватБанка
19 декабря в 10:00 Шестой апелляционный административный суд начнет рассмотрение апелляции государства на решение Окружного админсуда Киева об обжаловании неплатежеспособности ПриватБанка.
Ответчики: НБУ, ФГВФЛ, КМУ, НКЦБФР
Предмет спора: обжалование неплатежеспособности ПриватБанка.
Напомним, 18 апреля Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского и признал незаконным решение о выводе ПриватБанка с рынка.
Как сообщал НВ Бизнес, в судейскую коллегию вошли Евгений Чаку, Евгений Мезенцев и Виталий Файдюк. Все эти судьи исходя из реестра судебных решений, имеют опыт рассмотрения дел, связанных с ПриватБанком - и не в пользу государства.
Напомним, 18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева, накануне победы Владимира Зеленского на выборах, изучая дело почти 2 года, признал незаконной национализацию ПриватБанка по иску Игоря Коломойского к НБУ, Кабмину, Фонду гарантирования вкладов физлиц и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Государство подало апелляцию.
Решения этого суда в пользу Коломойского сразу дает возможность Людмиле Шкурдовой судье Хозсуда Киева возобновить производство и признать недействительным продажу ПриватБанка Минфину за 1 грн и вернуть акции бывшим владельцам.
Для Укрэксимбанка, который является хранителем акций ПриватБанка, такое решение Хозсуда, может быть причиной перевода акций ПриватБанка на счета в ценных бумагах бывшим владельцам. Ожидается, что после этого, может быть предпринят силовой захват главного офиса ПриватБанка, который сейчас и так уже окружен сотрудниками Никопольского завода ферросплавов, принадлежащего все тому же Коломойскому.
Как уже писал НВ Бизнес, возврат ПриватБанка бывшим владельцам сразу повлечет расторжение отношений с МВФ.
Также государство может лишиться 155 млрд грн средств, которые были влиты в ПриватБанка для его спасения в процессе национализации.
Кроме того, возврат ПриватБанка Коломойскому позволит ему закрыть против него все судебные процессы в зарубежных юрисдикциях, где очень высока вероятность его проигрыша. В частности, в Лондоне и США. Напомним, что 10 января 2020 года должен начаться процесс по иску ПриватБанка в Высоком суде Лондона, где Коломойский и Боголюбов обвиняются в выводе почти $2 млрд. Сейчас сумма требования равняется $3 млрд c учетом процентов.
Кто контролирует бескотрольный выпуск ОВГЗ под 9%, и кто их скупает?
И когда закончится выкачка бюджетных денег и наступит дефолт?
Просто прочитайте и подумайте:
"Внесенный Кабмином законопроект по банкам противоречит логике, правовой системе и Конституции, - нардеп СН Дубинский"
БЕЗОБРАЗИЕ, ВСЕ ПРОПАЛО, ЛЮБИМОГО МУЖА ОКОНЧАТЕЛЬНО КОРМУШКИ ЛИШАЮТ, НА ЧТО Я ЖИТЬ БУДУ.
Якщо шахрай продав простакам силу-силенну цих пірамідок він не перестає від цього бути шахраєм, тому воплі про 73% м'яко кажучи недоречні.
А яка реакція людини, що на ранок зрозуміла: шахраї втюхати йому непотріб за скажені гроші?
Отож!
Тому шановні слуги урода Коломойського, ні чому не дивуйте! Все що станеться з вами у недалекому майбутньому має статися, це є наслідок ваших дій. Вас ні хто не змушував брати участь у обмані народу України, ви самі прийняли це рішення, отже наслідки впадуть на ваші підлі голови!