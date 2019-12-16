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 Недостроенные объекты "Укрбуда" доведет до конца "Киевгорстрой"

Недостроенные жилые комплексы корпорации "Укрбуд" достроит компания "Киевгорстрой".

Об этом на совместной пресс-конференции заявили генеральный директор ООО "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода и глава правления-президент ПАО "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Киевгорстрой фактически берет строительные активы Укрбуда.  Речь идёт об объектах, в которые уже вложены деньги около 13 тысяч инвесторов.

По поводу сроков сдачи домов Кушнир точно не сказал, так как проблема только начала решаться.  По его словам, в ближайшее время будут сданы первые 5 объектов (Харьковский, Пектораль, Солнечная Ривьера, Гармония, Новомостицкий), которые уже практически готовы.

При этом речь идёт только о 25 жилых комплексах. Промышленные объекты Укрбуда Киевгорстрой достраивать не будет. 

Кушнир отметил, что возможные судебные разбирательства будут решаться в правовом поле.

Комментируя предварительную информацию о том, что данные дома будут достроены "Интергал будом", Кушнир отметил, что поскольку Киевгорстрой на 80% является государственной компанией и имеет доверие, то при поддержке Кабмина и СНБО было решено, что объектами займется именно эта компания.

"Я надеюсь, что инвестора нас услышат и будут соблюдать спокойствие", - сказал Кушнир.

"Я очень благодарен Игорю Николаевичу и его компании за то, что они подставили нам в это сложное время плечо. С их помощью в результате трёхмесячных непростых переговоров, при помощи Кабмина и членов СНБО был найден выход с Киевгорстрой. На мой взгляд, это лучший вариант, потому что Киевгорстрой пользуется колоссальным уровнем доверия у всех инвесторов и обладает всей материальной базой. Наша задача - достроить все объекты", - подчеркнул Майборода.

Как сообщалось ранее, инвесторы жилых комплексов корпорации "Укрбуд" 5 декабря обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом повлиять на ситуацию с прекращением строительства их домов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165536
 
   
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Шо за мовна еквілібристика ? "Укрбуд" і "КИЕВГОРСТРОЙ" ? Перша фірма українська а друга мокшанська ?
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А як тоді писати, "вазелін" чи "вазелин" ?
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Та за счьот інвесторів,канєшна...Тих самих киян,що зібрали бабло для Укрбуду...Вони заплатять ще раз,щоб гроші не пропали...Потім і Київміськбуд шляк трафить і появиться черговий "буд",який "візьме зобов"язання закінчити недобудовані об"єкти"...Практика показує,що так можна тричі збирати бабло з "інвесторів",поки ті не перетворяться в бомжів,не зійдуть з розуму чи просто виздихають...
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Всё это ЧАСТНЫЕ фирмы!
И Укрбуд, и Киевгорстрой, и Укрреставрация... С совецких времён названия маскируются под "государственные"....
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А хто доведёт до конца объекты Войцеховского?
Или хрен с ними!)
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Київміськбуд свої обєкти ще в гарні часи по чотири роки будував. Місяцями простої були.
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Теж інвестори петиції писали і мітингували під КМДА. Знаю не з чуток.
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*новым киевлянам* так не терпится получить прописку киевскую, что с радостью еще раз станут инвесторами еще одного разводняка...
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