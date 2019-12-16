 В Раде на этой неделе состоятся два парламентских слушания, - Разумков

Об этом он сказал во время согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"На этой неделе у нас будут происходить парламентские слушания. Они будут сегодня (16 декабря) и в среду (18 декабря). Тема первых парламентских слушаний - охрана интеллектуальной собственности в Украине. И в среду будут слушания, посвященные проблеме реформирования прожиточного минимума в Украине", - сказал Разумков.
Напомним, Кабинет Министров Украины 11 декабря одобрил законопроект, позволяющий повысить прожиточный минимум до 4200 грн в месяц.
Дмитро Корчинський
20 хв ·
Християни б'ють на сполох: влада здійснює наступ на націю, на віру і на свободу.
«У порядку денному Верховної Ради на вівторок заплановане голосування за законопроект №0931. Йдеться про посилення відповідальності за так звану дискримінацію.
У разі ухвалення законопроект встановлює значну загрозу для свободи віросповідання і свободи слова. Це одна з найнебезпечніших законодавчих ініціатив за роки незалежності України.
Законопроект №0931 передбачає накладання штрафів від 3400 до 11900 гривень за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації.
Таким порушенням може вважатися "пряма або непряма дискримінація, утиск, відмова в розумному пристосуванні, підбурювання до дискримінації, пособництво у дискримінації чи віктимізація", а також "множинна дискримінація або повторне протягом року вчинення будь-якого правопорушення", передбаченого цією статтею.
Тобто звичайний громадянин взагалі не матиме права критикувати ЛГБТ, бо його звинуватять в дискримінації. Віруючі зможуть без покарання критикувати лише в релігійній споруді, чи під час богослужіння, бо за межами церкви, чи в медіа,чи в соцмережах за це чекають штрафи, чи покарання.
Так само, якщо священик захоче поза церквою заявити, що різні збочення - це гріх, то його звинуватять у дискримінації, чи підбурюванні до неї, за що очікує серйозний штраф та покарання.
Окрім цього релігійні організації не матимуть права відмовити представникам ЛГБТ у працевлаштуванні в релігійній громаді на якісь адміністративні чи технічні роботи.
Законопроектом також пропонується наділити особливими повноваженнями Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в питаннях дискримінації (в першу чергу щодо ЛГБТ), пропонується, щоб його вимоги (приписи) були обов'язковими для виконання органами влади в аспектах усунення порушень законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації.
Боротьба з дискримінацією у даному законопроекті нівелює основоположні права людини на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, на свободу світогляду і віросповідання.