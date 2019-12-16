 "Героизм, даже при защите Родины, не может давать преференций перед уголовным законодательством", - Разумков о расследовании убийства Шеремета

Об этом он заявил, открывая Согласительный совет, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Прежде всего я хотел бы поблагодарить представителей правоохранительных ведомств, наконец мы услышали информацию о тех трагических событиях, которые были связаны с убийством Шеремета. Я надеюсь, что расследование будет идти достаточно быстро, эффективно, беспристрастно. Я хотел бы призвать всех - и представителей парламента, и представителей других ведомств, которые, на мой взгляд, занимают не всегда эффективную позицию, говоря о том, что, защищая родину, люди могут получать индульгенцию за убийства. Так в демократическом государстве быть не может. Перед законом должны быть все равны, независимо от того, человек защищал на фронте, или он занимался какими-то другими делами. Однако героизм, даже при защите Родины, не может давать преференций перед уголовным законодательством", - сказал Разумков.
Разумков также выразил надежду, что найдут не только исполнителей, но и заказчиков убийства Шеремета. Также он надеется, что никто не будет давить на правоохранительные органы.
"Я надеюсь, что следствие доработает, и мы увидим не только исполнителей, но и заказчиков (убийства Шеремета. – Ред.). И надеюсь, что никто не будет давить на представителей правоохранительных органов", - сказал Разумков.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
За донецких всегда другие отсиживают, посмотрите на Юлию Владимировну.
Теперь, значит, за Авакова будет отсиживать Разумков.
Не будем мешать...
обличителей.Это высказывание выдает всю безграмотность разумкова.ЕСПЧ после этого может ствить крест на этом деле не расматривая его.Это превышение власти и должен за это ответить.
П.С. Кто-то может назвать фамилии служивших в армии министров, спикеров и вице-спикеров, глав офисов преЗедента и т.п. ???
По логике мусоров - они должны быть лидерами ОПГ "СНГ"....
А за Авакова тоже будешь отвечать?
За его дело что еврей "взорвал белоруса, чтобы показать арийское расовое превосходство"?
"Это хорошо."(С)
Видишь ли, Разумков, за донецких всегда отсиживают другие, теперь, значит, настал твой черед.
Не веришь, что отсиживают другие?
А спроси Юлию Владимировну.
Кто их пишет?
"Разумков также выразил надежду, что найдут не только исполнителей, но и заказчиков убийства Шеремета. Также он надеется, что никто не будет давить на правоохранительные органы.
"Я надеюсь, что следствие доработает, и мы увидим не только исполнителей, но и заказчиков (убийства Шеремета. - Ред.). И надеюсь, что никто не будет давить на представителей правоохранительных органов", - сказал Разумков."
Источник:https://censor.net.ua/n3165533
Поєтому он просто стал паскудить рейтинг доверия к ВСУ, добробатам и врлонтерам.
На "пекельних борошнах" спалилися:
Alex Rozhenko
go go go a14ea332
Maks Kolorto
І, що характерно, всі боти топлять проти затриманих ветеранів і за зелених! Думай-те!))) І пишіть тут українською з підй...ами - кацапам важче буде!
Maks Kolorto
известные ватные ушлепки. Либо местные, либо переехали из донбабве.
А вот третий явно запоребриковый, но очень, как для тайожной чурки, информированный.
Як з'ясувалося, не Заштриків - таки дійсно Уколов.
Welt Schmerz
Ви точно з України? Якщо так, то скажіть: РФ пробачить нам 6 років опору? Коли почнуться страшні борошна життя в резервації (як мінімум), коли не буде що є і пити, зникне харчування в розетці, а російський газ в сурмах так і не з'явиться - сприймете усе оце "без надрыва, ненависти и провокации"?
Yourij Ukolov
Я точно з України!
Це по-перше.
По-друге.
Тебе не нравиться, когда без надрыва, ненависти и провокации?
То, что сейчас происходит в связи с убийством Шеремета, не имеет к гибели журналиста Павла Шеремета никакого отношения.
В Украине происходит передел власти. Одни уходят, другие приходят. Те, что приходят, приводят своих. Им также нужна помощь силовых структур, чтобы укрепиться.
Итак, на основе «дела Шеремета» идет война, которая затрагивает не только политиков и их темные дела, но и, в который уже раз, делит народ на "одних" и "других".
Речь пойдет об Авакове и Порошенко, а также о "конторах" - МВД и СБУ. Порошенко схлестнулся с Аваковым еще в 2016 году. Он хотел Арсена убрать. Не получилось, тогда появилось дело о рюкзаках. Прослушку в кабинет Чеботаря поставили эсбэушники. Вот там и зафиксировали, как сын Авакова приторговывал рюкзачками для Нацгвардии. Порошенко арестовал сына Авакова. Такое не прощают. За такое мстят. И вот подошло время выборов и Аваков встал на сторону Зеленского. Сейчас, через восемь месяцев после выборов, можно с уверенностью сказать, что Зеленский выбрал себе регента. Аваков не будет премьером. Зеленский получил от Авакова защиту от майданов и теперь советуется с ним по многим вопросам. Арсен Аваков умеет разруливать вопросы, учитывая интересы олигархов. Регент с прошлым Авакова - это для нас с вами страшнее, чем Аваков-премьер. А вот для Зеленского премьер Аваков страшен, потому что может легко оставить президента без власти.
Поэтому и начнем с Авакова и с версии о том, что министр МВД уничтожает добровольческое движение под предлогом раскрытия убийства Павла Шеремета.
Аваков созывает пресс-конференцию через несколько дней после возвращения из Парижа, куда он ездил на встречу четырех лидеров в составе команды Зеленского. Удивляет то, что "дело Шеремета" еще достаточно сырое и не до конца расследованное, но журналистов все же зовут. На этой пресс-конференции присутствуют также президент собственной персоной и генпрокурор Рябошапка. Аваков говорит об «арийских идеях» рокера Антоненко и о мотиве - дестабилизировать обстановку в Украине. Путина всегда раздражали украинские патриоты, добровольцы и националисты. Он их всех называл радикалами и нацистами. Кто сказал, что Путин изменил свое отношение к тем, кто до сих хочет защищать Украину и не хочет примирения с Россией? Кто знает о концлагере для украинцев в центре Европы? Кто не хочет и не может простить? Разве не для этого Аваков решил дискредитировать добровольцев и волонтеров, используя дело Шеремета? Так, чтобы вытравить не только уважение к ним, но и сам дух войны? Пришло время примиряться, пришло время спасать Путину лицо, которое он потерял на Донбассе, потерпев с самого начала поражение от украинских добровольцев в кроссовках.
Украинцы не хотели ни убивать, ни умирать, но научились делать и то, и другое..... .
"Бубочка" улетит, Аваков висчезнет, а Разумков останется "крайним" (это я так приблизительно перевела carry the can).
А как же иначе?
Хоть и поганый "бубочка" с его шуточкой о Бабьем Яре, но все же еврей, и принять его Израиль будет обязан (какая там будет судьба "бубочки" - я ХЗ, может, подавится баклавой, может, на арбузной корке поскользнется).
Аваков - армянин, у него бизнес-партнеры в Rостове, Сочи, Краснодаре, Нагорном Карабахе, и, конечо, в Иране. чем все обернется - то другой вопрос, но варианты имеются.
А Разумков - кто?
А Разумков - русский.
А русские, как известно своих не бросают, они своих "кидают".
Не верите? А прочтите историю компартии Западной Украины.
Сдается мне, что Разумкова уже "кинули".
А учится было надо на примере Юлии Владимировны, что за донецких всегда другие отсиживают!
...
Так вже ж існує (зокрема популярний на lurkmore) вислів "подавиться мацой"
Чи він на себе вже взяв права царя і вирішує сам хто винен, а хто ні?