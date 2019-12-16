 "Героизм, даже при защите Родины, не может давать преференций перед уголовным законодательством", - Разумков о расследовании убийства Шеремета

Об этом он заявил, открывая Согласительный совет, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Прежде всего я хотел бы поблагодарить представителей правоохранительных ведомств, наконец мы услышали информацию о тех трагических событиях, которые были связаны с убийством Шеремета. Я надеюсь, что расследование будет идти достаточно быстро, эффективно, беспристрастно. Я хотел бы призвать всех - и представителей парламента, и представителей других ведомств, которые, на мой взгляд, занимают не всегда эффективную позицию, говоря о том, что, защищая родину, люди могут получать индульгенцию за убийства. Так в демократическом государстве быть не может. Перед законом должны быть все равны, независимо от того, человек защищал на фронте, или он занимался какими-то другими делами. Однако героизм, даже при защите Родины, не может давать преференций перед уголовным законодательством", - сказал Разумков.

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Разумков также выразил надежду, что найдут не только исполнителей, но и заказчиков убийства Шеремета. Также он надеется, что никто не будет давить на правоохранительные органы.

"Я надеюсь, что следствие доработает, и мы увидим не только исполнителей, но и заказчиков (убийства Шеремета. – Ред.). И надеюсь, что никто не будет давить на представителей правоохранительных органов", - сказал Разумков.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".