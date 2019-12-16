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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
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 "Героизм, даже при защите Родины, не может давать преференций перед уголовным законодательством", - Разумков о расследовании убийства Шеремета

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что защитники Украины не должны иметь никаких преференций перед ответственностью за преступления.

Об этом он заявил, открывая Согласительный совет, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Прежде всего я хотел бы поблагодарить представителей правоохранительных ведомств, наконец мы услышали информацию о тех трагических событиях, которые были связаны с убийством Шеремета. Я надеюсь, что расследование будет идти достаточно быстро, эффективно, беспристрастно. Я хотел бы призвать всех - и представителей парламента, и представителей других ведомств, которые, на мой взгляд, занимают не всегда эффективную позицию, говоря о том, что, защищая родину, люди могут получать индульгенцию за убийства. Так в демократическом государстве быть не может. Перед законом должны быть все равны, независимо от того, человек защищал на фронте, или он занимался какими-то другими делами. Однако героизм, даже при защите Родины, не может давать преференций перед уголовным законодательством", - сказал Разумков.

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Разумков также выразил надежду, что найдут не только исполнителей, но и заказчиков убийства Шеремета. Также он надеется, что никто не будет давить на правоохранительные органы.

"Я надеюсь, что следствие доработает, и мы увидим не только исполнителей, но и заказчиков (убийства Шеремета. – Ред.). И надеюсь, что никто не будет давить на представителей правоохранительных органов", - сказал Разумков.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165533
 
   
 Топ комментарии
 
подождем когда разумков отрастит себе бороду и посадим за это
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Так ви навмисне чіпляєте вбивства на людей, які захищали країну.
А це вже інша річ. Вам точно ніяких преференцій не буде.
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зелена дрисня обісралася, і замість того, щоб випрати штанці, продовжує робити вигляд, шо всьо правільна
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Тссс, не спугните. "Героїзм, навіть у захисті Батьківщини, не може давати преференцій перед кримінальним законодавством", - Разумков про розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 6230
За донецких всегда другие отсиживают, посмотрите на Юлию Владимировну.
Теперь, значит, за Авакова будет отсиживать Разумков.
Не будем мешать... "Героїзм, навіть у захисті Батьківщини, не може давати преференцій перед кримінальним законодавством", - Разумков про розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 6230
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Не давать преференций безграмотной власти даже когда они привлекают своих апоненнтов и
обличителей.Это высказывание выдает всю безграмотность разумкова.ЕСПЧ после этого может ствить крест на этом деле не расматривая его.Это превышение власти и должен за это ответить.
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хитроразумная зекомандА подтверждает тот факт, что у уклонистов, дезертиров, коллаборационистов и предателей мозг (если он есть и работает) заточен по-другому, когда все людские слабости расцветают, как бурьян на навозе
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Как же всех этих уклонистов (маменькиных сынков), дорвавшихся к власти, плющит от реального ГЕРОИЗМА по защите Родины волонтёрами, АТОшниками, военнослужащими!
П.С. Кто-то может назвать фамилии служивших в армии министров, спикеров и вице-спикеров, глав офисов преЗедента и т.п. ???
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Почитай декларации Разумкова и Зеленского!
По логике мусоров - они должны быть лидерами ОПГ "СНГ"....
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Не забудьте додати пруфи, про квартири і машини. Вчора таке ж з Білорусі, про те ж самісіньке брехало, та доказів не надало. Послалося, з дуру, на "пресконференція" -шоу. Це не ви, під іншим ніком?
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А, то ти той же брехун, що і вчора. Тільки нік змінив
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Что, Разумков, "бубочка" за деньгами в Азербайджан уехал, тебе на хозяйство оставил?
А за Авакова тоже будешь отвечать?
За его дело что еврей "взорвал белоруса, чтобы показать арийское расовое превосходство"?
"Это хорошо."(С)
Видишь ли, Разумков, за донецких всегда отсиживают другие, теперь, значит, настал твой черед.
Не веришь, что отсиживают другие?
А спроси Юлию Владимировну.
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З Вами разумков все зрозуміло. Ваша церква московська, Ваші погляди московські і Ваші дії московські. Але чому Ви сидите в українському парламенті? Чому Ви дурили людей? А наші герої вам вороги.
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Чмошнік ригівський вдає із себе батька нації
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Вот всегда удивляюсь, когда читаю здесь подобные репортажи. "Героїзм, навіть у захисті Батьківщини, не може давати преференцій перед кримінальним законодавством", - Разумков про розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 8201
Кто их пишет? "Героїзм, навіть у захисті Батьківщини, не може давати преференцій перед кримінальним законодавством", - Разумков про розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 2473

"Разумков также выразил надежду, что найдут не только исполнителей, но и заказчиков убийства Шеремета. Также он надеется, что никто не будет давить на правоохранительные органы.

"Я надеюсь, что следствие доработает, и мы увидим не только исполнителей, но и заказчиков (убийства Шеремета. - Ред.). И надеюсь, что никто не будет давить на представителей правоохранительных органов", - сказал Разумков."

Источник:https://censor.net.ua/n3165533
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Еще не прошел суд, не поданы апелляции, не рассмотрены все доказательства, а Разумков уже говорит о посадках. Как насчет Насирова или Гладковского? Что-то тут говорит о том, что людей выбрали заранее и разыгрывают спектакль на рашкинскую публику. Быдлу приятно видеть униженных атошников, как было приятно видеть униженную интеллигенцию в 20-е годы прошлого века быдлом по прозвищу "пролетариат". Тогда тоже не учитывали "преференции", выкосили цвет страны так, что не в состоянии были литейный цех сами построить. Каждый должен нести ответственность согласно закону, и получать "преференции" согласно заслугам. У нас в стране АТОшников садят, а Богуслаевым Героев Украины дают и за измену Родины дел не открывают, нету будущего у такой страны.
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Кацапська методичка. Ця мразота, регулярно, внушає народонасєлєнію брехню про звірства ветеранів АТО і волонтерів. І про "безневинно постраждале" ордло, яке ці ультранаціоналісти не дають приєднати до України і обдарувати турботою
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ЗЕ не может поднять свой рейтинг ничем.

Поєтому он просто стал паскудить рейтинг доверия к ВСУ, добробатам и врлонтерам.
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Занадто ще багато довіри до державних органів. Наче й не було 2013-2014 років.
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ДА! Как и не отменяет необходимости доказать вину и предоставить вменяемый мотив. Да и хватит называть людей виновными до решения даже продажного суда!
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Шановні форумчани, гілка кишить кацапськими тролями!

На "пекельних борошнах" спалилися:
Alex Rozhenko
go go go a14ea332
Maks Kolorto

І, що характерно, всі боти топлять проти затриманих ветеранів і за зелених! Думай-те!))) І пишіть тут українською з підй...ами - кацапам важче буде!
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Alex Rozhenko
Maks Kolorto

известные ватные ушлепки. Либо местные, либо переехали из донбабве.

А вот третий явно запоребриковый, но очень, как для тайожной чурки, информированный.
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Ну хіба з дуже глибокого домбабве, бо я просту перевірку робив... Навіть російськомовний українець, який 2 слова українською не скаже, на таке не повівся б!
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Ось тут я ще перевірив пацієнта Yourij Ukolov - чи він "Юрій Заштриків", чи ніт.
Як з'ясувалося, не Заштриків - таки дійсно Уколов.

Welt Schmerz

Ви точно з України? Якщо так, то скажіть: РФ пробачить нам 6 років опору? Коли почнуться страшні борошна життя в резервації (як мінімум), коли не буде що є і пити, зникне харчування в розетці, а російський газ в сурмах так і не з'явиться - сприймете усе оце "без надрыва, ненависти и провокации"?

Yourij Ukolov

Я точно з України!
Це по-перше.
По-друге.
Тебе не нравиться, когда без надрыва, ненависти и провокации?
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Пора робити реєстр їх, бо чомусь на Цензорі ці акаунти банять не пожиттєво(
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Разумков повинен бути ліквідований одразу після Коломойського, ЗЕ, та Богдана.
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Питання не в ліквідації. Нікого не потрібно ліквідовувати. Потрібні, правильне слідство та чесний суд з вироками.
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ТЁМНЫЕ ДЕЛА
То, что сейчас происходит в связи с убийством Шеремета, не имеет к гибели журналиста Павла Шеремета никакого отношения.
В Украине происходит передел власти. Одни уходят, другие приходят. Те, что приходят, приводят своих. Им также нужна помощь силовых структур, чтобы укрепиться.
Итак, на основе «дела Шеремета» идет война, которая затрагивает не только политиков и их темные дела, но и, в который уже раз, делит народ на "одних" и "других".
Речь пойдет об Авакове и Порошенко, а также о "конторах" - МВД и СБУ. Порошенко схлестнулся с Аваковым еще в 2016 году. Он хотел Арсена убрать. Не получилось, тогда появилось дело о рюкзаках. Прослушку в кабинет Чеботаря поставили эсбэушники. Вот там и зафиксировали, как сын Авакова приторговывал рюкзачками для Нацгвардии. Порошенко арестовал сына Авакова. Такое не прощают. За такое мстят. И вот подошло время выборов и Аваков встал на сторону Зеленского. Сейчас, через восемь месяцев после выборов, можно с уверенностью сказать, что Зеленский выбрал себе регента. Аваков не будет премьером. Зеленский получил от Авакова защиту от майданов и теперь советуется с ним по многим вопросам. Арсен Аваков умеет разруливать вопросы, учитывая интересы олигархов. Регент с прошлым Авакова - это для нас с вами страшнее, чем Аваков-премьер. А вот для Зеленского премьер Аваков страшен, потому что может легко оставить президента без власти.
Поэтому и начнем с Авакова и с версии о том, что министр МВД уничтожает добровольческое движение под предлогом раскрытия убийства Павла Шеремета.
Аваков созывает пресс-конференцию через несколько дней после возвращения из Парижа, куда он ездил на встречу четырех лидеров в составе команды Зеленского. Удивляет то, что "дело Шеремета" еще достаточно сырое и не до конца расследованное, но журналистов все же зовут. На этой пресс-конференции присутствуют также президент собственной персоной и генпрокурор Рябошапка. Аваков говорит об «арийских идеях» рокера Антоненко и о мотиве - дестабилизировать обстановку в Украине. Путина всегда раздражали украинские патриоты, добровольцы и националисты. Он их всех называл радикалами и нацистами. Кто сказал, что Путин изменил свое отношение к тем, кто до сих хочет защищать Украину и не хочет примирения с Россией? Кто знает о концлагере для украинцев в центре Европы? Кто не хочет и не может простить? Разве не для этого Аваков решил дискредитировать добровольцев и волонтеров, используя дело Шеремета? Так, чтобы вытравить не только уважение к ним, но и сам дух войны? Пришло время примиряться, пришло время спасать Путину лицо, которое он потерял на Донбассе, потерпев с самого начала поражение от украинских добровольцев в кроссовках.
Украинцы не хотели ни убивать, ни умирать, но научились делать и то, и другое..... "Героїзм, навіть у захисті Батьківщини, не може давати преференцій перед кримінальним законодавством", - Разумков про розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 5585 .
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Авакову просто нема куди діватися, як тільки він втратить владу, знайдеться не мало охочих нагадати йому про старі грішки. Тому і продовжує давити націоналістів та патріотів.
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Вот так вот, прямо на наших глазах, разворачивается сценарий будущих событий, который был известен заранее, и сами сейчас поймете почему известен заранее
"Бубочка" улетит, Аваков висчезнет, а Разумков останется "крайним" (это я так приблизительно перевела carry the can).
А как же иначе? "Героїзм, навіть у захисті Батьківщини, не може давати преференцій перед кримінальним законодавством", - Разумков про розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 8783
Хоть и поганый "бубочка" с его шуточкой о Бабьем Яре, но все же еврей, и принять его Израиль будет обязан (какая там будет судьба "бубочки" - я ХЗ, может, подавится баклавой, может, на арбузной корке поскользнется).
Аваков - армянин, у него бизнес-партнеры в Rостове, Сочи, Краснодаре, Нагорном Карабахе, и, конечо, в Иране. чем все обернется - то другой вопрос, но варианты имеются.
А Разумков - кто?
А Разумков - русский. "Героїзм, навіть у захисті Батьківщини, не може давати преференцій перед кримінальним законодавством", - Разумков про розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 8783
А русские, как известно своих не бросают, они своих "кидают". "Героїзм, навіть у захисті Батьківщини, не може давати преференцій перед кримінальним законодавством", - Разумков про розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 8783
Не верите? А прочтите историю компартии Западной Украины.
Сдается мне, что Разумкова уже "кинули".
А учится было надо на примере Юлии Владимировны, что за донецких всегда другие отсиживают! "Героїзм, навіть у захисті Батьківщини, не може давати преференцій перед кримінальним законодавством", - Разумков про розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 8783
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(какая там будет судьба "бубочки" - я ХЗ, может, подавится баклавой, может, на арбузной корке поскользнется).

...
Так вже ж існує (зокрема популярний на lurkmore) вислів "подавиться мацой" "Героїзм, навіть у захисті Батьківщини, не може давати преференцій перед кримінальним законодавством", - Разумков про розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 1901
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то, что ты президент, не дает право нарушать конституционные права граждан, в частности принципы презумпции невиновности....
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Чим більше високопосадовців висловлять звинувачення в сторону затриманих, тим більше аргументів у адвокатури говорити про упереджене слідство та вплив на слідчі та судові органи.
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О чем оно блеет?! При чем здесь патриотизм? У трех из пяти "обвиняемых" железобетонное АЛИБИ!!!
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так вони гади проти лінії президента, міністра та генпрокурора, які вже відзвітувалися, не бажають визнавати вину. А тут ще й голова ВРУ вирішив на слідство та суд вплинути.
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Разумков не розуміє, що лохотрат, який проголосував за Зеленського, є пасивна сіра маса. Активних там годі шукати. Злена банда оголосила війну активістам. Наплювавши на те, що погоду серед народу вирішують активні громадяни. Не влада, не ЗМІ, не олігархи, не електорат, а активісти. Олігархи можуть розкошелитися на вибори. Але вони не будуть утримувати рейтинг влади всі 5 років.
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Ну, перед законом мають бути рівними всі. Тому чекаємо висновків стосовно фальсифікації справи про мінометну баржу Савченко та інших справ, які були роздуті та не отримали підтвердження факту.
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Разумков!Чього ти ще не на нарах, га?Треба вам всім шити різні уголовні справи,як це робите ви,Лохи,наглядово,без доказів,з повним безпределом.Для вашої шайки закони не роблять,а тільки повний,совковий беспредел.Не лох же обіцяв,заджати усіх підряд,а Заказник всього вашого фейкового беспределу зелемойско-коломойський анклав."Винний в усьому "Порошенко", це вже усім зрозуміло,окрім Зе-бобіків.Фууууу))))))) брудні зелені криси-капітулянти!
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Даун-Богдан,його дружок риговський портнов,Падли кончені,і їх головний Херой-розбійник,не лох,мутять таку падлючу схему,за яку прийдеться відповідати не Лоху.Яке ж бидло все це зеклованське лайно!
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А ця говоряча дупа бородатої бабусі в курсі що у нас діє презумпція невинуватості і те що "защитники Украины не должны иметь никаких преференций перед ответственностью за преступления. Источник: https://censor.net.ua/n3165533" то перед тим як подібне казати треба довести що сами захисники України в чомусь винні.
Чи він на себе вже взяв права царя і вирішує сам хто винен, а хто ні?
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Не заважайте високопосадовцям розвалювати справу.
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