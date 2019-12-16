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Все про:обыск (1398) Нацполиция (10568) Шеремет (341) Мухарский (5)

 Обыск в квартире шоумена Мухарского не связан с расследованием убийства Шеремета, - Нацполиция

Обыск в помещении, которое актер сдавал в аренду, состоялся в рамках расследования уголовного производства по факту сбыта наркотических средств и психотропных веществ через Интернет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Следователи Кропивницкого отдела полиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Установлено, что группа лиц организовала Интернет-магазины в одном из популярных мессенджеров, с помощью которых осуществляла сбыт указанных веществ путем "закладок". При этом полицейские выяснили, что к администрированию этих групп причастны лица, проживающие в Киеве.

На основании постановления следственного судьи кропивницкие правоохранители провели обыск квартиры, расположенной на столичном Подоле, которую снимали фигуранты указанного производства (владельцем квартиры является Антин Мухарский).

В результате из квартиры изъяли компьютерную технику, симкарты, банковские карты и телефоны, которые могли использоваться в преступной деятельности. Назначены экспертизы.

Напомним, ранее музыкант и художник Антин Мухарский сообщил об обысках в его квартире в Киеве в ночь на пятницу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Срочно иди в квартиру и забери оттуда эту зеленую штуку", - Аваков рассказал, что Антоненко во время задержания поручил вынести из квартиры мину

Источник: https://censor.net.ua/n3165530
 
   
 Топ комментарии
 
Ага... він підозрюється у збуті наркотиків.
Не Зеля - а Антін.
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Ну тебе ж Порох в трусы срет до сих пор, кацапик.
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Обыск в квартире шоумена Мухарского не связан с расследованием убийства Шеремета, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1976 уже и не знают что выдумать....

написали бы прямо... - "Обижал Бубочку в своих постах"


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Ага... він підозрюється у збуті наркотиків.
Не Зеля - а Антін.
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Вот везде нужно Зе впихнуть! тебя еще Зеля по ночам за ногу из под кровати не дергает? Обыск в квартире шоумена Мухарского не связан с расследованием убийства Шеремета, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8845
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Ну тебе ж Порох в трусы срет до сих пор, кацапик.
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Фу, тут какое-то быдло кацапсинское отписалось.
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Он твой зеклован всю страну дергает...федерализатор ху...в
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после публичного вывавливания на Авакова Зеленскогшо и Рябошапки ведер помоев якобы с грозными обвинениями в "преступлении века"! "мусаркская" котора Авакуева доперла что "мусара" никуда из МВД не делись... ходд мысли гениален для "мсора" с одной извилинной где то в местах отвественности проктолога!!!!!эти наркоши придумали отмазку про наркотики пацаны да вы таки ******** хоть и обрезанные.... Обшук у квартирі шоумена Мухарського не пов'язаний із розслідуванням вбивства Шеремета, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9805
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Ага, шукали нарпотв, а забрали оргтехніки, компи, телефони, носії інформації. Чекісти з Кропивницького. І двері вибивали. Вони справді думають, що кругом всі дурні. Зоа ім дурні. Як їхній електорат.
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потому что в современном мире наркоту продают через сеть уже давно. Плюс поддержка страницы магазина в ТОРе идет с компа. Так что все правильно. Забранные СИМ-карты с телефонами - это привязки к электронным -кошелькам. Так что, если уважаемый, Вы не в теме - не пишите чушь.
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Я справді не в темі, добре, що ви в темі. 😏 Але через значний резонанс сьогоднішня заява пправоозорнців більше схожа на відмазку і на ззадній хід у справі волонтерів, ніж на бборотьбу з наркоторгівлею.
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Я и не спорю . тем более меня тут просветили про то как герой новости потроллил Зе))
Я просто объяснил с точки зрения полиции (если она объективна)
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А вы покупаете или продаете, что так глубоко разбираетесь? Обшук у квартирі шоумена Мухарського не пов'язаний із розслідуванням вбивства Шеремета, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7196 Или двери вышибаете? Обшук у квартирі шоумена Мухарського не пов'язаний із розслідуванням вбивства Шеремета, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 395
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Как бы это мягче выразиться. Имел глубокое служебное общение и с той стороной и с другой.
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Хоч раз поліція не збрехала. Обшук пов'язаний з нормандською зустріччю . Путін наказав Зеленському мочити патріотів. Ось і вся причина.
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Обыск в его квартире связан с тем что он выступает против нашего братского народа
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Любой обыск проводится по ухвале судьи, в которой указана статья и что хотят найти, так что включать-выключать передние задние не получится.
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Этот проводили без решения суда. Ну, или по крайней мере это решение никому не показали.
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скорее всего последнее. Ибо за обыск без решения суда бошки только так поотлетают.
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У єтих не поотлетают. У них уже... сорвало.
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В "постановлении" пишут "вещи и ценности добытие преступним путём" куда уж понятнее "что хотят найти"... так что можно "включать-выключать не только передние задние" но и боковые! Обшук у квартирі шоумена Мухарського не пов'язаний із розслідуванням вбивства Шеремета, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 913
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еге ж, це була планова перевірка стану житла на предмет антикримінальної безпеки
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Я так и знал, что обыски в связи с "деятельностью" арендаторов. Сам же написал- живут 4 чела, компьютеры..... На столько всё очевидно.... Для начала нужно проверять, кому хату сдаешь, а уж потом истерить. Вот дегенерат. Обыск в квартире шоумена Мухарского не связан с расследованием убийства Шеремета, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7942
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а как проверишь?
К тебе мальчик-колокольчик и девочка-одуванчик обратятся, а потом оказывается что там целый притон существует.
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Ну, по ходу, Мухарский уже знал, что там шарятся 4 чела и есть "компьютерЫ". То есть не сложно догадаться, что эта хата "рабочая", типа офиса. А вот чем они занимаются- вопрос. У меня (как только почитал его заяву) возникли подозрения, что там ботоферма. А нет. Шарага по сбыту наркоты. Вот только почему у Антина вопросов не возникло- не понятно. Вроде как не "мальчик-колокольчик". Зато разразился обвинениями в адрес власти. Решил "хайпануть" из Польши на актуальной теме- напомнить о себе? Обыск в квартире шоумена Мухарского не связан с расследованием убийства Шеремета, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 304
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ну кстати, да. Согласен. Власть то хаять нафига.
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які все ж таки кацапи розумні!
це ж треба: він знав!
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когось затримали якщо виновні, дегенерат?
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Достижения цивилизации - это когда детей из семей забирают и гей-парам отдают? Или эвтаназию? Или расчленение на глазах у детишек жирафа в зоопарке? Или ежегодная рубка топорами дельфинов в мелко водной бухте Дании?! Или коррида, издевательство над животным в наше время?
Ааа, отмена рабства тогда, когда уже Гагарин в космос полетел - это достижение, да..... Или обман всего мира с совершенно невозможным полётом на Луну (в 60-е элементарно не было технологий для этого!)
Дурень, именно Россия попробовала осуществить вековую мечту о равенство и государстве доя народа..... Это и была ВЕРШИНА этого круга человеческой цивилизации.
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А теперь мы просто с вершины спускаемся вниз.... Да не просто спускаемся - катимся. Мир идёт к концу, потому как окончательно ********
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А к тибе, Танюха, явно прошлой ночью спустился Гагарин...
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Лихі парфуми до неї вночі навідались.
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Про 46 видов зоофилии в Европе расскажи нам пожалуйста Обшук у квартирі шоумена Мухарського не пов'язаний із розслідуванням вбивства Шеремета, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 447
Россосия осуществила свою вековую мечту - уничтожило миллионов 50 собственного населения, по самым скромным подсчетам
Про Луну даже не начинай - у параши и сейчас никаких технологий нет: все ворованное, склянное кривыми руками из жопы.
Вот разве что петухи из гавна хорошие получаются, бо национальный символ Рассеи! Обшук у квартирі шоумена Мухарського не пов'язаний із розслідуванням вбивства Шеремета, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2825
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Блін, за що тебе убогу так шандарахнуло? А лікарі, що кажуть, то лікується, чи ти вже невиліковна?
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Зеля через день под наркотой, а виноват мухарский?😧
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Искали зелье для ЗЕли?)))))
Или наш Гидрант не смог найти закладку за гаражами?!)))))
Вот и мстит Криворожский отдел полиции))))
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уже и не знают что выдумать....

написали бы прямо... - "Обижал Бубочку в своих постах"


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А зачем тогда обыск делали, если не связан с убийством ?
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написано же:
Обыск в помещении, которое актер сдавал в аренду, состоялся в рамках расследования уголовного производства по факту сбыта наркотических средств и психотропных веществ через Интернет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Следователи Кропивницкого отдела полиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.Источник: https://censor.net.ua/n3165530
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"Установлено, что группа лиц организовала Интернет-магазины " - де тут написано, що саме ця група, якщо встановлено їх причетність, що це сааме ця група то чому зартимали оргтехніку ?
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Потрібно дивитись кому здаєш помешкання, хоча на лобі у них це не написано.
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Алименты надо платить, а не голой жопой светить около суда.
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любиш рилце запхати в чужі сімейні справи, гірше за бабу
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3000 баксов??? это где такие алименты? Лютый вроде в ВР не работает и в прокуратуре тоже.
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Мухарский сам дурак, подписался кажется по 3К на одно дитё, а у Яво бабы губа не дура оказалась...
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Он нашел себе в жены наглую кацапку. Теперь выгребает
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Я думала, що це його злобна колишня благовірна Сніжанка все підставляє, а тут нє, сурьозне діло шиють.
Сподіваюсь, що Антіна не закриють, бо це мій улюблений бандерівець. Обовьязково послухайте його: « Ідет кацап по городу».
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Сняжана, та еще ватница со связями. Так что не исключено
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Скажу вам по секрету, я навіть з нею спілкувалась у Львові. Ми жили в тому отелі, де проводили зйомки якогось шоу, а вона була ведуча. Дуже ефектна феміна, але вона чомусь до мого чоловіка залицялась, що аж на неї обідилась.
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Внешность на любителя, да и четверо детей .
Но поведение у нее лядское... такое позорище на всю страну ... и она еще все это на политику перевела
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Ну, про її поведінку я пліткувати не хочу, але колишнього чоловіка вона опустила дуже сильно. Неможна так робити, він відома людина та щирий українець. Саме за це я Антіна дуже поважаю.
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Цікаво хто ще із патріотів у списку переданому ****** Зебілу?
Кого далі будуть знищувати?
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Полтава, Луганський...

Кожний тиждень до когось приходять.
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У них теж були вже обшуки? Не чув просто.
Якщо так, то жодних сумнів не має. Владу захопили вороги.
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обшуків не було, але відстежується певна послідовність, йде зачистка медіа простору.
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дунул зеля заместо кокса сахарной пудры и началось)) а виноваты патриоты, компьютер с телефоном забрали а наркота где?
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здохни кінчена бидляча зелено-бенівська буратінівська влада!
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угу.. верим, только нужно немного добавить - обыски были после того как Мухарский в инете вечером потроллил немного Зеленое чучело, и на утро сразу обыск !!! (а че ? разве это не правда!!!)
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да...было дело...поищи может еще не удалили...
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походу, самому Мухарскому подбросить компьютер и дурь мусора как-то не решились.. боятся - значит уважают..)
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Короче, немного проясню тем кто не в теме. Буду отталкиваться от заявления полиции (якобы правда - а вдруг?). Тут многи е интересуются - почему ихъяли оргтехнику и трубки, а наркоты нет? объясняю - это координационный центр и поддержка магазина. В таких местах только конченные дегенераты употребляют и хранят наркоту. здесь - фиксируются сделки, контролируется курьеры, назначаются "места закладок", отслеживается поставка и забор товара со "склада". Либо еще как вариант - у курьеров всегда на "собственном складе" приличное количество. Проводятся транзакции. Симкарты всегда в телефонах (всегда симка оформлена на бомжа дядю Васю или тетю Зину, либо вообще не оформлена, но пашет - привет Узбекистан!) ибо симка - это готовый онлайн электронный кошелек. В компах обычно сохраняются закладки для поддержки мапгазина, плюбс отследить историю юзания браузеров не составит труда для спецов (ежели ежечасно их не чистят).
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при желании, я вагон оружия толкну или приобрету в 50 метрах от МВД даже не используя ТОР. Понадобится два дешевых смартфона и максимум 500 гривен.
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У кожному місті, на кожному домі і на кожній зупинці по декілька адресів, щоб придбати наркотики через інтернет. А самі наркотики продають самі поліцейські, чи під їх прикриттям, прокурори та СБУ. Але руки дійшли тільки до Антіна. Молодці. І в Кропивницькому зрозуміли, що треба мочити тільки українців-патріотів. А для їх "підстав" працюють цілі спецпідрозділи, які мають боротися з цим явищем. А напослідок, "правоохоронці" мають вилучити наркотики і пару гранат. Таку тенценцію не замітили? Як тільки вилучать одну цирагку з коноплею, то і зразу одну гранату. Це що, всі наркомани вміють користуватися зброєю? Чи потрібні показники? А хто їм кладе в кишеню, чи в квартиру гранату?
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По мере затухания конфликта на востоке дискредитация националистов будет усиливаться. Еще и не такое увидим.
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Где вы увидели затухание? Редкий день без смерти нашего солдата. Это затухание?
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я бы сказал что это вялотекуший обмен плюхами. Но жалко что гибнут украинцы.
но все же - прям активности такой нету.
печально все это
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" которую снимали фигуранты указанного производства (владельцем квартиры является Антин Мухарский).Источник: https://censor.net.ua/n3165530"
владельцем квартиры является арендатор, а собственником Антин Мухарский )))))
грамотеи, однако ))))
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Вон, Ленка ЗЕлёная, столько квартир в Киеве сдаёт в аренду (поговаривают, что ещё и субсидии на них оформленны), так чего там не поискать наркоту?
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нет подозрений. Опять же повторюсь - если верить ментам - это оперативная разработка. хата просто засветилась. Скорее всего засвет симки при транзакции.
Но это если действительно правда. А то как мне тут написали (и я посмотрел0 чувак зхлорово Зелю тролльнул накануне)))) интересное совпадение
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Так не сдавай квартиру хрен знает кому!
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ты этого никак не узнаешь. Априори невозможно если человек нигде не светился. А такие ребята обычно не светятся, плюс доступ к ментовской базе есть не у всех. Ну и ко всему - на кой хрен арендодателю пробивать по ментовской базе потенциальных жильцов? достаточно внешнего вида и разговора. В 99% слачаев так и работает.
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