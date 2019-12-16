 Обыск в квартире шоумена Мухарского не связан с расследованием убийства Шеремета, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Следователи Кропивницкого отдела полиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Установлено, что группа лиц организовала Интернет-магазины в одном из популярных мессенджеров, с помощью которых осуществляла сбыт указанных веществ путем "закладок". При этом полицейские выяснили, что к администрированию этих групп причастны лица, проживающие в Киеве.
На основании постановления следственного судьи кропивницкие правоохранители провели обыск квартиры, расположенной на столичном Подоле, которую снимали фигуранты указанного производства (владельцем квартиры является Антин Мухарский).
В результате из квартиры изъяли компьютерную технику, симкарты, банковские карты и телефоны, которые могли использоваться в преступной деятельности. Назначены экспертизы.
Напомним, ранее музыкант и художник Антин Мухарский сообщил об обысках в его квартире в Киеве в ночь на пятницу.
Не Зеля - а Антін.
Я просто объяснил с точки зрения полиции (если она объективна)
Гаранта перестало штырить?
К тебе мальчик-колокольчик и девочка-одуванчик обратятся, а потом оказывается что там целый притон существует.
це ж треба: він знав!
Ааа, отмена рабства тогда, когда уже Гагарин в космос полетел - это достижение, да..... Или обман всего мира с совершенно невозможным полётом на Луну (в 60-е элементарно не было технологий для этого!)
Дурень, именно Россия попробовала осуществить вековую мечту о равенство и государстве доя народа..... Это и была ВЕРШИНА этого круга человеческой цивилизации.
Россосия осуществила свою вековую мечту - уничтожило миллионов 50 собственного населения, по самым скромным подсчетам
Про Луну даже не начинай - у параши и сейчас никаких технологий нет: все ворованное, склянное кривыми руками из жопы.
Вот разве что петухи из гавна хорошие получаются, бо национальный символ Рассеи!
Или наш Гидрант не смог найти закладку за гаражами?!)))))
Вот и мстит Криворожский отдел полиции))))
написали бы прямо... - "Обижал Бубочку в своих постах"
Обыск в помещении, которое актер сдавал в аренду, состоялся в рамках расследования уголовного производства по факту сбыта наркотических средств и психотропных веществ через Интернет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Следователи Кропивницкого отдела полиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.Источник: https://censor.net.ua/n3165530
вот здесь написал
🤣🤣🤣
Сподіваюсь, що Антіна не закриють, бо це мій улюблений бандерівець. Обовьязково послухайте його: « Ідет кацап по городу».
Но поведение у нее лядское... такое позорище на всю страну ... и она еще все это на политику перевела
Кого далі будуть знищувати?
Кожний тиждень до когось приходять.
Якщо так, то жодних сумнів не має. Владу захопили вороги.
но все же - прям активности такой нету.
печально все это
владельцем квартиры является арендатор, а собственником Антин Мухарский )))))
грамотеи, однако ))))
Но это если действительно правда. А то как мне тут написали (и я посмотрел0 чувак зхлорово Зелю тролльнул накануне)))) интересное совпадение