 "Насилие в отношении членов нашей команды обрело системный характер", - "Слуга народа" призывает правоохранителей отреагировать на избиение нардепа Ананченко

Об этом говорится в обнародованном на странице "Слуги народа" в соцсети Фейсбук в понедельник утром заявлении, передает Цензор.НЕТ.
"Угрозы, запугивание и насилие в отношении членов нашей команды обрели системный характер. Это означает, что изменения, которые мы воплощаем - настоящие, а не декоративные. Поэтому старая система сопротивляется так, как привыкла еще с 90-х. Они надеются, что смогут снова грабить страну, если мы отступим. Но мы не сдадимся. Будем бороться за лучшее будущее для Украины и воплощать программу изменений, которую поддержали наши избиратели. Призываем правоохранительные органы должным образом отреагировать на избиение нашего коллеги Михаила Ананченко. Насилие в отношении граждан за их гражданскую позицию должно строго наказываться, независимо от того - это депутат или активист", - говорится в заявлении.
- Да ещё как! (с)
"Двенадцать стульев"
- Уже? Что-то очень быстро.
все только начинаеться...
а за це покарають на горло.
Системный...
хм..., тяжело это быть командой не своего народа в воюющей стране, да?
И желудки, которые проголосовали за вас не защищают уже, да?
В желудки ложить нужно что то.... одного Квартала 95 маловато будет... - охлос он переменчив...
Скоро и анал за 100 $ в час будут предлагать)
Учителя. Им с 4х штук не жалко)
Где Ваши доказательства???
А может Вы там трахаетесь, а потом все вокруг виноваты?
перее……...
оно водяру на МАРИНАДЕ жрало.начало до женского пола цепляться.ну и бортонули его разок
какие двое в балаклаве??герой ты конченный
Может бабу не поделили?
...зелений туалетний папір...
СН пора бы уже места на кладбище покупать, шоб плотненько, а тне вразброс.
"Вдарили по лівій щоці, підстав праву"...
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Ничё. Полиция найдёт того кто это сделал.
Героям Слава !!! Слава Украине !!!
Як йдеться у заяві прес-служби СБУ, її оперативники попередили напад на народного депутата України. Із оперативних джерел стало відомо, що виконавці замаху отримали від організатора винагороду за напад. Їхні дії документувалися, а щоб запобігти самому нападові, СБУ взяла виконавців «під контроль». З метою отримання максимально об'єктивної та повної доказової бази щодо всіх учасників замаху, насамперед стосовно організатора, у Фейсбуці розмістили повідомлення від імені депутата про напад на нього двох молодиків у балаклавах.Оприлюднення цієї інформації дало змогу співробітникам СБУ у повній мірі задокументувати дії організатора та виконавців.
Готовий посперечатись, що за рік- ви будете з жалем згадувати, хоча б про таку "любов", а тому "хавайте".