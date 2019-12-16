EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Политика Украины
  2581  67
Все про:избиение (9356) Слуга народа (573) Ананченко (4)

 "Насилие в отношении членов нашей команды обрело системный характер", - "Слуга народа" призывает правоохранителей отреагировать на избиение нардепа Ананченко

В партии "Слуга народа" расценивают избиение депутата от одноименной фракции Михаила Ананченко как противодействие "старой системы" реализуемым политсилой изменениям, а также призывают правоохранителей должным образом отреагировать на нападение.

Об этом говорится в обнародованном на странице "Слуги народа" в соцсети Фейсбук в понедельник утром заявлении, передает Цензор.НЕТ.

"Угрозы, запугивание и насилие в отношении членов нашей команды обрели системный характер. Это означает, что изменения, которые мы воплощаем - настоящие, а не декоративные. Поэтому старая система сопротивляется так, как привыкла еще с 90-х. Они надеются, что смогут снова грабить страну, если мы отступим. Но мы не сдадимся. Будем бороться за лучшее будущее для Украины и воплощать программу изменений, которую поддержали наши избиратели. Призываем правоохранительные органы должным образом отреагировать на избиение нашего коллеги Михаила Ананченко. Насилие в отношении граждан за их гражданскую позицию должно строго наказываться, независимо от того - это депутат или активист", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двое неизвестных в балаклавах напали на нардепа от "Слуги народа" Ананченко в Сумах. ФОТО (обновлено)

Насилие в отношении членов нашей команды обрело системный характер, - Слуга народа призывает правоохранителей отреагировать на избиение нардепа Ананченко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3165529
 
 
 Топ комментарии
 
- Господа, неужели вы нас будете бить?
- Да ещё как! (с)
"Двенадцать стульев"
 показать весь комментарий
 
"Угрозы, запугивание и насилие в отношении членов нашей команды приобрели системный характер.Источник: https://censor.net.ua/n3165529

Системный... "Насилие в отношении членов нашей команды приобрели системный характер", - "Слуга народа" призывает правоохранителей отреагировать на избиение нардепа Ананченко - Цензор.НЕТ 2148
хм..., тяжело это быть командой не своего народа в воюющей стране, да?
И желудки, которые проголосовали за вас не защищают уже, да?
В желудки ложить нужно что то.... одного Квартала 95 маловато будет... - охлос он переменчив...
 показать весь комментарий
 
если бьют, значит "любят"!!!
все только начинаеться...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
- Господа, неужели вы нас будете бить?
- Да ещё как! (с)
"Двенадцать стульев"
 показать весь комментарий
 
 
- Слуг народа бьют!
- Уже? Что-то очень быстро.
 показать весь комментарий
 
 
Нехай ще спасибі скажуть, що на стлбах не вішають.
 показать весь комментарий
 
Народ лупцює своїх слуг ? Значить вони погано служать, а зарплату собі самі піднімають. Треба ж із господарем (народом) домовлятись.
 показать весь комментарий
 
 
если бьют, значит "любят"!!!
все только начинаеться...
 показать весь комментарий
 
 
Набули системний характер.... дик , ведіть себе як українці, патріоти своєї країни, то ніхто їх і не троне. А так гопота, зелена шваль дорвались до влади , та чудять. Ну і в фейс прилітає, не без того.
 показать весь комментарий
 
 
ви державу зраджуєте
а за це покарають на горло.
 показать весь комментарий
 
 
Їх ще фермери не били,а це вже скоро.
 показать весь комментарий
 
 
"Угрозы, запугивание и насилие в отношении членов нашей команды приобрели системный характер.Источник: https://censor.net.ua/n3165529

Системный... "Насилие в отношении членов нашей команды приобрели системный характер", - "Слуга народа" призывает правоохранителей отреагировать на избиение нардепа Ананченко - Цензор.НЕТ 2148
хм..., тяжело это быть командой не своего народа в воюющей стране, да?
И желудки, которые проголосовали за вас не защищают уже, да?
В желудки ложить нужно что то.... одного Квартала 95 маловато будет... - охлос он переменчив...
 показать весь комментарий
 
 
Зеленое стадо... без звиздюлей как без пряников.. жить не должно...
 показать весь комментарий
 
 
Вы сами льете бензин под ноги своим латентным сепаратизмом сдачей интересов Украины своей непрофессиональностью внутри страной продажей земли растерзание страны по частям продажей заводов врагам а потом громко кричите Вы же сами себя и уничтожите
 показать весь комментарий
 
 
Где ж этот голубок в Сумах проштрафился? Видать или занял много на избирательную компанию или наобещал много.
 показать весь комментарий
 
 
"Старая сістєма" вже більш ніж пів року "нє прі дєлах". То деж ті міл'ярди, що вони щомісяця крали? І в бюджет недонадходження, і з газом якось невдобно виходить, і ціни не падають... "Гдє дєньгі, Зін?" (с) В.Висоцький
 показать весь комментарий
 
 
Ничего!
Скоро и анал за 100 $ в час будут предлагать)
Учителя. Им с 4х штук не жалко)
 показать весь комментарий
 
 
Не только системный, но и закономерный характер. И вобщем-то заслужено.
 показать весь комментарий
 
 
За належність до зешмарклів почали бити, звикайте.
 показать весь комментарий
 
 
херовая у вас команда, если вас ужу систематически насильничают по одному..
 показать весь комментарий
 
 
"Насилие в отношении членов нашей команды приобрели системный характер" (с)

Где Ваши доказательства???
А может Вы там трахаетесь, а потом все вокруг виноваты?
 показать весь комментарий
 
 
вас щурі ще й ногами пи#дячити будуть ваші ж "ізбірателі"
 показать весь комментарий
 
 
Вспомним классику - Слуга двух господ ,там слуге прилетало со всех сторон ... "Насилие в отношении членов нашей команды обрело системный характер", - "Слуга народа" призывает правоохранителей отреагировать на избиение нардепа Ананченко - Цензор.НЕТ 2430
 показать весь комментарий
 
 
Честно говоря, встретив Слугу Урода, сам бы перее ……...
 показать весь комментарий
 
 
скоро по всей стране будут гонять поганою мітлою
 показать весь комментарий
 
 
Сомневаюсь, что Ононченко побили. Следов по сути нет. Если бы побили, по крайней мере инвалидом стал и не только по уму, а и по телу. 100%-ный самопиар
 показать весь комментарий
 
 
Даже если зачесть как насилие над слугами драку Лероса с Бужанским, на системность пока не тянет.
 показать весь комментарий
 
гы-гы-гы ... да вас Зеленых дебилов скоро убивать будут где поймают, а они о насилии... "Насилие в отношении членов нашей команды обрело системный характер", - "Слуга народа" призывает правоохранителей отреагировать на избиение нардепа Ананченко - Цензор.НЕТ 9195
 показать весь комментарий
 
 
А що тут незрозумілого? Вони слуги расеянського народу, тому їх і б'ють.
 показать весь комментарий
 
Тогда надо начинать отстреливать и вешать
 показать весь комментарий
 
да какое избиение??
оно водяру на МАРИНАДЕ жрало.начало до женского пола цепляться.ну и бортонули его разок
какие двое в балаклаве??герой ты конченный
 показать весь комментарий
 
 
p.s. полиция даже дело не завело..герой мля..а доступ на кабаки сум тебе закрыт...бухай дома
 показать весь комментарий
 
 
В каких-то Сумах на какого-то Ананаскина напали два хулигана...
Может бабу не поделили?
 показать весь комментарий
 
если не отп*зжен ни один из слуг нарида - день прошёл зря.
 показать весь комментарий
 
 
Остання мода у Львові.
...зелений туалетний папір... "Насилие в отношении членов нашей команды обрело системный характер", - "Слуга народа" призывает правоохранителей отреагировать на избиение нардепа Ананченко - Цензор.НЕТ 5517

"Насилие в отношении членов нашей команды обрело системный характер", - "Слуга народа" призывает правоохранителей отреагировать на избиение нардепа Ананченко - Цензор.НЕТ 5539
 показать весь комментарий
 
 
То ли еще будет.
СН пора бы уже места на кладбище покупать, шоб плотненько, а тне вразброс.
 показать весь комментарий
 
 
Г"азумков прихожанин московського пархата, а як же Божа заповідь?
"Вдарили по лівій щоці, підстав праву"...
. "Насилие в отношении членов нашей команды обрело системный характер", - "Слуга народа" призывает правоохранителей отреагировать на избиение нардепа Ананченко - Цензор.НЕТ 6209
 показать весь комментарий
 
 
у них новая заповедь - садись сразу на бутылку.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Рошеновские жополизы и дармоеды повылазили
Ничё. Полиция найдёт того кто это сделал.

Героям Слава !!! Слава Украине !!!
 показать весь комментарий
 
Ага, вже бігають, шукають, з розшуковими собаками запозиченими у *****.
 показать весь комментарий
 
Пьяный дебошир напал на 19-летнюю патрульную, ударил ее и сломал нагрудную камеру, теперь прийдется ходить парами, никто не застрахован от нападения.
 показать весь комментарий
 
Повідомлення народного депутата від «Слуги народу» Михайла Ананченка про те, що його побили біля дому в Сумах, було частиною спецоперації СБУ. Але на нардепа дійсно планували замах.
Як йдеться у заяві прес-служби СБУ, її оперативники попередили напад на народного депутата України. Із оперативних джерел стало відомо, що виконавці замаху отримали від організатора винагороду за напад. Їхні дії документувалися, а щоб запобігти самому нападові, СБУ взяла виконавців «під контроль». З метою отримання максимально об'єктивної та повної доказової бази щодо всіх учасників замаху, насамперед стосовно організатора, у Фейсбуці розмістили повідомлення від імені депутата про напад на нього двох молодиків у балаклавах.Оприлюднення цієї інформації дало змогу співробітникам СБУ у повній мірі задокументувати дії організатора та виконавців.
 показать весь комментарий
 
"Насильство щодо членів нашої команди набуло системного характеру", - "Слуга народу"...
Готовий посперечатись, що за рік- ви будете з жалем згадувати, хоча б про таку "любов", а тому "хавайте". "Насильство щодо членів нашої команди набуло системного характеру", - "Слуга народу" закликає правоохоронців відреагувати на побиття нардепа Ананченка - Цензор.НЕТ 5719
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх