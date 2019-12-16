 "Насилие в отношении членов нашей команды обрело системный характер", - "Слуга народа" призывает правоохранителей отреагировать на избиение нардепа Ананченко

Об этом говорится в обнародованном на странице "Слуги народа" в соцсети Фейсбук в понедельник утром заявлении, передает Цензор.НЕТ.

"Угрозы, запугивание и насилие в отношении членов нашей команды обрели системный характер. Это означает, что изменения, которые мы воплощаем - настоящие, а не декоративные. Поэтому старая система сопротивляется так, как привыкла еще с 90-х. Они надеются, что смогут снова грабить страну, если мы отступим. Но мы не сдадимся. Будем бороться за лучшее будущее для Украины и воплощать программу изменений, которую поддержали наши избиратели. Призываем правоохранительные органы должным образом отреагировать на избиение нашего коллеги Михаила Ананченко. Насилие в отношении граждан за их гражданскую позицию должно строго наказываться, независимо от того - это депутат или активист", - говорится в заявлении.

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