 Вакарчук: Мы уже работаем над планом деоккупации Крыма и Донбасса, будем готовы представить его обществу

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"У меня вопрос к президенту. В воскресенье в зоне проведеня ООС погиб украинский воин, 21-летний нацгвардеец, сержант Сергей Михальчук.

Всю неделю Министерство обороны Украины сообщает о продолжающихся обстрелах, вот цитата: "Российская Федерация вновь не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" во Франции" - прямо говорят наши военнослужащие.

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Почему, господин президент, мы продолжаем обсуждать "политическое урегулирование"? О каком "урегулирование" мы можем говорить, если на Востоке продолжают стрелять, а матери получают похоронки?" - написал Вакарчук.

Нардеп подчеркивает, что только полное и комплексное прекращение огня может открыть возможность для любых последующих договоренностей: "Безопасность - это длительная, не менее полугода тишина на фронте. Только это покажет, что россияне готовы о чем-то с кем-то договариваться. И только тогда мы можем говорить о каких-либо следующих шагах".

"Вспомните "красные линии", за которые вышли люди на улицы. Сначала безопасность, потом - что-либо другое. Голосование об "особом статусе" показало, что об этих "красных линиях" кое-кто начал забывать. И политсила президента, и даже одна из политических сил, которая эти линии артикулировала", - написал лидер партии "Голос".

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Вакарчук отметил, что пока что Украина идет по плану, который придумали в Кремле и продавили в Минске, дополнив неприемлемой "формулой Штайнмайера".

"Мы должны это изменить. Нашей задачей должно быть достижение полного, всеобъемлющего, продолжительного прекращения огня и возвращение наших пленных и заложников. Точка.

А внутри страны мы должны начать разработку нашего общего плана деоккупации Крыма и Донбасса. Который будет включать и блок в сфере безопасности, а также и политический, и экономический, и социальный блоки. Мы уже работаем над таким планом, и будем готовы представить его обществу, политическим силам и международным партнерам", - резюмировал Вакарчук.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия находится в процессе понимания "красных линий", которые Украина никогда не перейдет и остается на тех же позициях, что и последние пять с половиной лет.