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 Политика Украины
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Все про:прокурор (940) НАПК (791)

 Победителем конкурса на должность главы НАПК стал прокурор Новиков

Комиссия по отбору кандидатов на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции определила победителем прокурора Департамента надзора за соблюдением законов Александра Новикова.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил член комиссии, эксперт Совета Европы по вопросам антикоррупции Тилман Хоппе в ходе финального заседания по отбору кандидатов.

"После интенсивных обсуждений мы можем вам сейчас открыть результаты и назвать имя кандидата, которого поддерживает комиссия - это кандидат Новиков. Комиссия оценила его как кандидата, который лучше всего отвечает критериям, которые прописаны в законы о предотвращении коррупции", - сказал он.

Решение комиссии было единогласным. Далее кандидатура Новикова будет направлена в Кабинет министров Украины.

Новиков - прокурор департамента надзора за соблюдением законов Генпрокуратуры.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165524
 
 
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Из чьих холопов этот Новиков будет?
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Вези меня извозчик,по гулкой мостовой...)))
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Ну якщо європейські експерти вибрали саме Новікова, то... Поживемо- побачимо. А може й справді щось зробить.
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Трубу теж міжнародні експерти обирали.
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еще один фактв сторону ЗЕ
Одиозный прокурор Кулик оформляется на работу в СБУ - Лещенко Декабрь 16, 2019Без рубрикиКомментарии

Кулику в этом вопросе покровительствует олигарх Коломойский…
Скандальный бывший прокурор Константин Кулик оформляется на работу в Службу безопасности Украины.
Об этом в понедельник сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале со ссылкой на источники, передает издание «Страна».
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По его словам, его документы уже переданы в отдел кадров спецслужбы. При этом Кулик собирается занять пост заместителя в Главном следственном управлении СБУ.
Как отмечает Лещенко, Кулику в этом вопросе покровительствует олигарх Игорь Коломойский, которому он помог в деле его бывшего партнера Вадима Шульмана.
«Тем временем, дела Кулика генпрокуратура не передала в НАБУ после того, как ГПУ лишилась функций следствия, а передает их в СБУ.
За Кулика «тянет мазу» Игорь Коломойский, которому Кулик помог в «вопросе Шульмана» - бывший партнер Коломойского Вадим Шульман дал против него показания в ФБР, а Кулик вписал Шульмана в преступную организацию Януковича и предъявил ему подозрение в том, что Шульман отмывал деньги… через счета Коломойского.
Атакуя Шульмана, Коломойский пытается решить свои проблемные вопросы в США«, - пишет Лещенко.
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гужва и сирожа достойные доверия источники информации
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Ну, все в курсе, как прокуратура соблюдает законность (читай - крышует всё и всех), а этот чувак надзирал.....Ой, крышевал!
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