 Новым главой НАПК избран Александр Новиков

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил член комиссии, эксперт Совета Европы по вопросам антикоррупции Тилман Хоппе в ходе финального заседания по отбору кандидатов.

"После интенсивных обсуждений мы можем вам сейчас открыть результаты и назвать имя кандидата, которого поддерживает комиссия - это кандидат Новиков. Комиссия оценила его как кандидата, который лучше всего отвечает критериям, которые прописаны в законы о предотвращении коррупции", - сказал он.

Решение комиссии было единогласным. Далее кандидатура Новикова будет направлена в Кабинет министров Украины.

Новиков - прокурор департамента надзора за соблюдением законов Генпрокуратуры.

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