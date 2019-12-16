 Не исключаю восстановления железнодорожного сообщения с ОРДЛО, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "УНИАН".

"Я не исключаю ни пассажирского, ни грузового сообщения. У нас очень много работы, которую нужно сделать, чтобы восстановить это сообщение. Безусловно, если есть инфраструктура, здесь не сложно посчитать, где есть автомобильные дороги, где есть железнодорожные пути, и где вообще возможен переход людей. Но не только. Есть определенные участки, которые не связаны непосредственно с переходами", - отметил он.

По словам Пристайко, очевидным кандидатом для открытия нового КПВВ является Золотое, где с украинской стороны давно уже построен КПВВ.

"У нас уже есть положительный опыт, например, Чонгара. Там действительно сделана большая работа, КПВВ создан по высоким стандартам. Мы можем умножать этот опыт, открывая новые и новые пункты пропуска", - отметил он.

Ранее Пристайко заявил, что перемирие на Донбассе будет объявлено 20-21 декабря.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США согласовали назначение Ельченко послом Украины, - Пристайко