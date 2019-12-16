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 Не исключаю восстановления железнодорожного сообщения с ОРДЛО, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не исключает открытия железнодорожного КПВВ на линии соприкосновения с оккупированными территориями Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "УНИАН".

"Я не исключаю ни пассажирского, ни грузового сообщения. У нас очень много работы, которую нужно сделать, чтобы восстановить это сообщение. Безусловно, если есть инфраструктура, здесь не сложно посчитать, где есть автомобильные дороги, где есть железнодорожные пути, и где вообще возможен переход людей. Но не только. Есть определенные участки, которые не связаны непосредственно с переходами", - отметил он.

По словам Пристайко, очевидным кандидатом для открытия нового КПВВ является Золотое, где с украинской стороны давно уже построен КПВВ.

"У нас уже есть положительный опыт, например, Чонгара. Там действительно сделана большая работа, КПВВ создан по высоким стандартам. Мы можем умножать этот опыт, открывая новые и новые пункты пропуска", - отметил он.

Ранее Пристайко заявил, что перемирие на Донбассе будет объявлено 20-21 декабря.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165521
 
 
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Спасибо жителям Кривбасса за преЗЕдента *****...СА
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То все фигня. Дристайко, ты лучше суажи когда совместные патрули с сепарами по Крещатику?
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Придурок! Сами возить к террористам заложников будем?
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Подожди, не все сразу. Столько дел, столько дел! Не успевают до нового года.
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Давайте, завозите больше сепарья поездами, автомобилями, самолётами. А то мало их здесь, ага.
Интересно, когда этот п.ц закончится и чем всё закончится?
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Все йде до розвалу України на дрібні куски!
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Морально, психологически Украина уже давно разделена, и не будет единой. На одной территории живут люди с совершенно противоположными взглядами и пропасть увеличивается между ними.
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И прямую колею провести в Кончу и другие элитные места, ну что бы брятишки могли отлично мародерствовать Не исключаю восстановления железнодорожного сообщения с ОРДЛО, - Пристайко - Цензор.НЕТ 953
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пам'ятаю, як зелені олбодоби тут верещали, що Петья не ввів візовий режим.
а Зеля тепер відновлює зв'язки - вони мовчать..
ЧОМУ ?
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Пусть авакян, как он и хочет, зебобу порешит, а потом мы авакяна -главное момент словить...
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Он сказал : "Я не исключаю ни пассажирского, ни грузового сообщения" Для пробы пустят пассажирские, а потом грузовые, ведь в их понятии это будет не торговля на крови, а забота о гражданах Украины
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Злодії та вороги прийшли до влади. Вони дійсно хочуть знищити Украіну та нас, українців.
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Ні, довбо.би привели до влади, собі подібних. Злодій не тупа мавпа, а той, хто дає їй гранату із словами - гірше не буде"!
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Ну що Зебіли, ви багато разів писали, що Україну не здали, що нічого не підписали і т.п. Вам відповідали, почекайте про справжню зраду вам не скажуть, але її буде видно.
Ось вам і "норманське лайно" почало вилазити.
Далі потяги до Криму, потім літаки до РФ, знищення української мови, сєпарня у ВРУ, ну а потім і вода в Крим... там же наші люди?
Ви зробили це разом!
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Проблема в тому, що у випадку зміни вектора не протилежний і початку ізоляції Криму і ОРДЛО від решти України шляхом введення миротворчої місії на лінію розмежування - багато хто з "протикапітулянтів", а може навіть і ти - почнуть голосити саме так: "тамженашілюди", "не дамо злити донбасс" і так далі.
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Совсем ох#ли! Мало их расползлось по нашей земле,давай еще? А потом Аваков судит ветеранов,волонтеров АТО списывая на них приступность
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четырнадцать мокрушников с собой взял Сэмэн.
Горячий был народ на паровозе.
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Какая милая трескотня правда, зефилитики?
"Главное, что мы стали все общаться"©...
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Панство, зберегаємо спокій, зараз шановні зебіли нам все пояснять.
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Кремлівські боти нам зараз будуть пояснювати. А довбоЗЕби вже майже фсьо, зникають. Кажуть, що їх абманулі популісти праклятиє.
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І де той насіння з йегоркой зіміним та нацжонами???
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Та ясно ! Хто ж сумнівався в цьому ?? Сподіваюсь для лугандонців проізд буде безкоштовний ? Тамжинашилюди!
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Столичный экспресс с чеченцами? Так Украина проходила такую историю при Махно, вот только плавать в Днепре они плохо умеют.
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Старі пісні про головне: "Вазвращєніе тарговьіх партнеров"! Дивіться на всій території країни без обмежень та в турборежимі!!!
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от такої, це щоб краще контрабанду та наркотики з россії гнати в Україну
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а еще бы я и авиасообщение наладил.... и Airbus 320 специально для этого с дюжину прикупил..., и по 50 рублей в перво классе..... придурки....
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Я так понимаю нас готовят к Приднестровью 2.0
На пути к интеграции в парашку, товарищи
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