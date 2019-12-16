 Половину запчастей для армии - из России. Огромное количество экспорта - в Россию. Не нравится? Так идите делайте что-то, - министр Милованов заступился за продажу продукции "Мотор Сич" в РФ

Об этом он сказал под постом активиста Владислава Грезева, передает Цензор.НЕТ.
"Классный министр Тимофей Милованов. Фотографируется с Директором Мотор-Сич Богуслаевым и постится с текстом о позитиве. Тем самым директором, который наладил работу предприятия и поставляет детали для двигателей военным РФ, в Крым и даже в так называемую "ДНР". Эксплуатирует беспощадно штат работников, а сам, конечно, шикует от жизни. Максимальный позитив. Действительно", − написал Грезев.
В комментарии к нему пришел Милованов: "Влад, перестань заниматься самообманом. Половину запчастей для армии — из России. Огромное количество экспорта — в Россию. Мы с Россией и НАСА вместе работаем над космической программой. Не нравится? Так идите делайте что-то. Например, развивай украинскую промышленность, чтобы у неё было откуда получать заказы".
Также к нему присоединился народный депутат от Слуги народу Андрей Мотовиловец.
"Ну смотри в бизнесе главное не патриотизм, а зарабатывание денег. Мы как страна никак не помогли предприятиям, которые потеряли рынок России. Я не ждал от них, что они перестанут работать с крупнейшим потребителем своей продукции", − написал он.
В августе стало известно, что Снежнянский машзавод Мотор Сичи перечислил в "бюджет ДНР" минимум 12 млн грн. За это суд арестовал имущество его директора. Также стала известна схема оплаты, так называемых, налогов.
Мотор Сич (Запорожье) — один из крупнейших мировых производителей авиационных двигателей. От недавних пор предприятие контролировал его почетный президент народный депутат Украины Вячеслав Богуслаев. На досрочных парламентских выборах Богуслаев не смог стать нардепом, пишет НВ.
В 2016 году крупные пакеты акций предприятия были проданы иностранным компаниям. В сентябре 2017 года Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье "диверсия" и "подготовка к преступлению", а Шевченковский райсуд Киева арестовал сконцентрированные в собственности пяти офшоров 41% акций Мотор Сич.
Вам не здається, що нам за допомогою методів агресивного маркетингу Коломойський втюхав Зєєєлю та "Слуг урода", так само, як колись Гордан втюхував простакам пірамідки Юшенсі?
А як репетували! Якшо у виборців ЗЕ! є мозок, то він ща на грані вибуху!
їхній розумовий центр знаходиться в копчику.
Я тепер зрозумів, чому бубочка виграв вибори: зелекторат хотів бачити біля корита своїх давніх знайомих з телевізора. Новини ж бо не дивляться, а от Слугу і квартал не пропускали. Те, що частіше бачиш- стає більш впізнаваним і милішим (так вже нейромережа влаштована).
И вообще получается как-то странно - транзит газа это нормально, надо договариваться на долгосрочный контракт, а вот другое - низзя.
В транзити не лізь- це не твій профіль (як і багато чого іншого). Газогін- не лише економічний важіль, а й політичний. Чи ти вважаєш, що ***** витрачає сотні мільярдів доларів на будівництво південного і північного потоків, щоб не дати Україні заробити кілька млрд.? Доки через Україну іде газ до Європи- та буде усіляко перейматись надійністю постачання. Хоча що я тобі пояснюю, у Слузі народу напевно була ця сценка, як і сценка з посиланням МВФ у дупу?
Реальність виявилась не такою, як пропонували в серіалі? Болить? Зараз ти злий не на "порохоботів", а злий на себе, бо тебе обвели навколо пальця.
Ну, подумаешь, Бубочка слегка
наеобманул народ...
За лето в водоемах тонет в 5 раз больше людей чем гибнет на фронте.
Забудь, нет уже "крови".
Какого спрашивается рожна Аваков покупает вертолеты во Франции?
Либо лыжи не едут, либо министр наш ....дальше по тексту.
При Зе это уже не "торговля на крови" так еще и награждать скоро начнут за это.
Гнать этого ЗЕленого сепара!
"Ну смотри в бизнесе главное не патриотизм, а зарабатывание денег. Мы как страна никак не помогли предприятиям, которые потеряли рынок России. Я не ждал от них, что они перестанут работать с крупнейшим потребителем своей продукции" ////
Горькая, но увы правда. Торговые ограничения без оглядки на бизнес уничтожили последний.
В США на только на поддержку фермеров, пострадавших от торговой войны с Китаем, выделяют 16 млрд. долларов в год. В ЕС тоже самое. Торговые ограничения без внутренней поддержки своих предприятий - это путь в никуда. Итог уже виден - Мотор Сич по факту банкрот.
Можно сколько угодно говорить про торговлю на крови, но тут у меня вопросы к государству, а не к бизнесу. Если наши власти не могут поддержать бизнес деньгами - пусть забудут про санкции. Нельзя банкротить стратегические предприятия.
"Этим вопросом занимаются правоохранительные органы, и скоро вы это услышите. Увидите результат, насколько я знаю, и насколько та информация, что есть у меня, реальна", - сказал он во время продолжающегося более 9 часов пресс-марафона в четверг в Киеве.
Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (ранее имели фамилию Свинарчук), вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.https://24tv.ua/ru/chto_zelenskij_skazhet_putinu_na_vstreche_spasibo_chto_vernul_territoriju_donbassa_n1134823
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