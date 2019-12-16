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 Политика Украины
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Все про:Богуслаев (27) Мотор_Січ (37) Милованов Тимофей (106) Мотовиловец (5)

 Половину запчастей для армии - из России. Огромное количество экспорта - в Россию. Не нравится? Так идите делайте что-то, - министр Милованов заступился за продажу продукции "Мотор Сич" в РФ

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что торговля Мотор Сичи с РФ — это нормально.

Об этом он сказал под постом активиста Владислава Грезева, передает Цензор.НЕТ.

"Классный министр Тимофей Милованов. Фотографируется с Директором Мотор-Сич Богуслаевым и постится с текстом о позитиве. Тем самым директором, который наладил работу предприятия и поставляет детали для двигателей военным РФ, в Крым и даже в так называемую "ДНР". Эксплуатирует беспощадно штат работников, а сам, конечно, шикует от жизни. Максимальный позитив. Действительно", − написал Грезев.

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Половину запчастей для армии - из России. Огромное количество экспорта - в Россию. Не нравится? Так идите делайте что-то, - министр Милованов заступился за продажу продукции Мотор Сич в РФ 01

Половину запчастей для армии - из России. Огромное количество экспорта - в Россию. Не нравится? Так идите делайте что-то, - министр Милованов заступился за продажу продукции Мотор Сич в РФ 02

В комментарии к нему пришел Милованов: "Влад, перестань заниматься самообманом. Половину запчастей для армии — из России. Огромное количество экспорта — в Россию. Мы с Россией и НАСА вместе работаем над космической программой. Не нравится? Так идите делайте что-то. Например, развивай украинскую промышленность, чтобы у неё было откуда получать заказы".

Половину запчастей для армии - из России. Огромное количество экспорта - в Россию. Не нравится? Так идите делайте что-то, - министр Милованов заступился за продажу продукции Мотор Сич в РФ 03
Половину запчастей для армии - из России. Огромное количество экспорта - в Россию. Не нравится? Так идите делайте что-то, - министр Милованов заступился за продажу продукции Мотор Сич в РФ 04
Половину запчастей для армии - из России. Огромное количество экспорта - в Россию. Не нравится? Так идите делайте что-то, - министр Милованов заступился за продажу продукции Мотор Сич в РФ 05
Половину запчастей для армии - из России. Огромное количество экспорта - в Россию. Не нравится? Так идите делайте что-то, - министр Милованов заступился за продажу продукции Мотор Сич в РФ 06

Также к нему присоединился народный депутат от Слуги народу Андрей Мотовиловец.

"Ну смотри в бизнесе главное не патриотизм, а зарабатывание денег. Мы как страна никак не помогли предприятиям, которые потеряли рынок России. Я не ждал от них, что они перестанут работать с крупнейшим потребителем своей продукции", − написал он.

Половину запчастей для армии - из России. Огромное количество экспорта - в Россию. Не нравится? Так идите делайте что-то, - министр Милованов заступился за продажу продукции Мотор Сич в РФ 07

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ осуществляет досудебное расследование в деле о диверсии и госизмене на предприятии "Мотор Сич"

В августе стало известно, что Снежнянский машзавод Мотор Сичи перечислил в "бюджет ДНР" минимум 12 млн грн. За это суд арестовал имущество его директора. Также стала известна схема оплаты, так называемых, налогов.

Мотор Сич (Запорожье) — один из крупнейших мировых производителей авиационных двигателей. От недавних пор предприятие контролировал его почетный президент народный депутат Украины Вячеслав Богуслаев. На досрочных парламентских выборах Богуслаев не смог стать нардепом, пишет НВ.

В 2016 году крупные пакеты акций предприятия были проданы иностранным компаниям. В сентябре 2017 года Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье "диверсия" и "подготовка к преступлению", а Шевченковский райсуд Киева арестовал сконцентрированные в собственности пяти офшоров 41% акций Мотор Сич.

Источник: https://censor.net.ua/n3165520
 
 
 Топ комментарии
 
Що зебіли, гроши не пахнуть? Так хто заробляє на війні та крові?
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У этой власти просто клиника.Они там все дебилы.А самый главный дебилее всех дебильных.
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ох и пи...ров развелось в окопы его на годик пусть бизнес наладит с рашей
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больше их продукция никому не нужна .. и какая разница ? и так под руский мир уже ложимся полностью ..
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толкает на интеграцию с Россией... мягко так ненавязчиво
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Що зебіли, гроши не пахнуть? Так хто заробляє на війні та крові?
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друзяки *****
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цей педро-ватан народився після другого туру президентських виборів 2019 року...тому він нічого не знає про Богуслаєва і Мотор Січ до цієї дати)))
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А транзит тогда почему так вами любим и лелеян???
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У этой власти просто клиника.Они там все дебилы.А самый главный дебилее всех дебильных.
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Шо такоє? Уже немає "тарговлі на краві"? Як же так?
Вам не здається, що нам за допомогою методів агресивного маркетингу Коломойський втюхав Зєєєлю та "Слуг урода", так само, як колись Гордан втюхував простакам пірамідки Юшенсі?
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ох и пи...ров развелось в окопы его на годик пусть бизнес наладит с рашей
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Барыга мародер торговля на крови свинарчуки роттердам+ аваков
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Да? А шож там с аваковым, у которого оказывается есть целая команда, чтоб вас, зебанатов, заменить?)))
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А статью госизмена уже отменили?????
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Не, портниха её подправит. Так что по ней будут сидеть те, кто воевали против моржовии.
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Так виявляється Свинарчуки не винні, бо "Половину запчастей для армии - из России. Огромное количество экспорта - в Россию." Источник: https://censor.net.ua/n3165520

А як репетували! Якшо у виборців ЗЕ! є мозок, то він ща на грані вибуху! Половину запчастей для армии - из России. Огромное количество экспорта - в Россию. Не нравится? Так идите делайте что-то, - министр Милованов заступился за продажу продукции "Мотор Сич" в РФ - Цензор.НЕТ 4630
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там суцільна костомаха.
їхній розумовий центр знаходиться в копчику.
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Це треба було пизнати на своему досвиди ))
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та інколи спілкуюсь... тож можу авторитетно про це заявляти.
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У таких випадках спрацьовує аварійний захист і ганглій вимикається.
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Ну а чего вы хотели от чувака признавшегося в том ,что он дебил ?
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Причому публічна на рівні. Такі безпринципні тварі завжди виживають і багатіють - це висновок з життєвого досвіду.
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Какая там зарплата у милованова ?? Я пойду за него поработаю за соответствующую зарплату
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относительно небольшая. думаю в пределах 40-50 тысяч в месяц
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Редкое дерьмо собралось в ЗЕ команде одни сепары предатели и выгодо датели от продажи своего положения в зе команде за деньги один монолитный кизяк Половину запчастей для армии - из России. Огромное количество экспорта - в Россию. Не нравится? Так идите делайте что-то, - министр Милованов заступился за продажу продукции "Мотор Сич" в РФ - Цензор.НЕТ 7005
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война войной, а обед по расписанию. Продавали, продают и будут продавать.
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за час правління сивочолого патріота ***** товарооббіг з кацапами збільшився у два рази
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а при несивочолом с браслетиками товарооброт с Рф уменьшается в геометрической прогрессии каждую минуту.
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в деньгах. Потому что цена на газ выросла, и доллар упал за которые покупается уран и газ.
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Щось тут не те... Бубочка виграв вибори, бо обіцяв припинити торгівлю на крові і подолати корупцію. Ну з корупцією Дубінський і Тищенко вже впорались (і не лише вони), а тепер от і торгівлю на крові припинили. Вірніше, припинили пів року тому, а зараз осиковий кілок встромили.
Я тепер зрозумів, чому бубочка виграв вибори: зелекторат хотів бачити біля корита своїх давніх знайомих з телевізора. Новини ж бо не дивляться, а от Слугу і квартал не пропускали. Те, що частіше бачиш- стає більш впізнаваним і милішим (так вже нейромережа влаштована).
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Прекратить торговлю на крови можно в двух случаях - прекратить торговлю или прекратить кровь. Новая власть пытается сделать второе под ваши громкие визги про сдачу и капитуляцию.
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Ну просвети нас в успехах прекращения крови выгодных для Украины? И прекратив кровь 14000 убитых забываются и можно торговать?
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А треба було обирати тих, хто припинить торгівлю. Тих, хто важав кацапів ворогом №1 для України завжди, а не з 2014 року...
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Що вона (зєля) намагається зробити? Ну поїхала, зустрілась з ******. Переконалась, що на компроміси ***** не йде. Для цього треба було їхати на зустріч? Ти вищав про торгівлю на крові останні кілька років, чому зараз мовчиш? Нейромережа все ж працює))) Що простіше- припинити війну чи торгівлю з расєйкою? Перше від зєлі не залежить аж ніяк (будемо об'єктивні), а от друге- елементарно. Так що твої повизгування на захист бубочки виглядають непереконливо.
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Если Зеля запретит торговлю - то ручными экспертами и активистами это будет подано как сокращение рабочих мест, обнищание и стагнация экономики в отдельно взятом регионе или в целом, потому как кроме раши никто продукцию покупать не будет.
И вообще получается как-то странно - транзит газа это нормально, надо договариваться на долгосрочный контракт, а вот другое - низзя.
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І які робочі місця скоротять при забороні торгівлі з расєйкою? Люди з Прилук підтримають цю заборону, у них роботи- не переробити. Тільки зараз все більше хатньої.
В транзити не лізь- це не твій профіль (як і багато чого іншого). Газогін- не лише економічний важіль, а й політичний. Чи ти вважаєш, що ***** витрачає сотні мільярдів доларів на будівництво південного і північного потоків, щоб не дати Україні заробити кілька млрд.? Доки через Україну іде газ до Європи- та буде усіляко перейматись надійністю постачання. Хоча що я тобі пояснюю, у Слузі народу напевно була ця сценка, як і сценка з посиланням МВФ у дупу?
Реальність виявилась не такою, як пропонували в серіалі? Болить? Зараз ти злий не на "порохоботів", а злий на себе, бо тебе обвели навколо пальця.
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А ведь народу Бубочка обещал вот это: "Я скажу Путину: спасибо, что вернули территории, сколько вы готовы заплатить за восстановление Донбасса?"
Ну, подумаешь, Бубочка слегка нае обманул народ...
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какая "кровь"? Нет уже давно той "крови". В ДТП гибнет в год в 20 раз больше чем на фронте.
За лето в водоемах тонет в 5 раз больше людей чем гибнет на фронте.
Забудь, нет уже "крови".
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Российские коллаборанты торгуют с врагом и продают военную технику которой убивают украинцев а вы солдаты воюйте...
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предателей наказывают в первую очередь всегда и все но только украинцы любят предателей и поэтому повторяют всегда один и тот же сценарий 1918-1933.
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все может быть. а может быть и раньше их народ на гилляки отправит.
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Милованов нам еще не такую чучу спляшет, а ві его побольше слушайте, ведь чистую правду говорит, все - непосильнім трудом.
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Этот богуслаев ввел четырехдневку на заводе после проигрыша на выборах. Просрал все полимеры, которые мог просрать. Имея нехилый запас бабла пытается то продать завод китайцам, то торговать с рашкой, ничего не модернизирует капитально, только доработки и ремонты старья. У него в музее при входе написано "Бесплатный вход детям и ветеранам труда", никаких УБД, никакого украинского языка, в преддверии 9 мая по городу появляются надписи на русском "С Днем победы 1941-1945!", то есть втупую игнорит всё украинское. Еще Героя Украины получил. При максимально сепарском населении Запорожья его ненавидят настолько, что на выборах вместо этого ископаемого выбрали неизвестного фотографа. Даже так, и этот, простите, министр, Милованов еще и якшается с этим кретином. ****** у нас новая власть, мало того, что тупые, еще и слепые, в упор говна не видят
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у каждого *********** есть свой свынарчук. и походу не один. когда уже закончатся в Украине эти любители паРашы?
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Продавать нужно козлянлии. все. Кроме технологий. - Покупать у них кроме сырья ,не рекомендую.
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Не идите и сделайте, а иди, тварь, и сделай, тебе для этого должность дана. Зелёные мрази.
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Причём идти на эту должность тебя никто силой не заставлял.
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Грязев прав в одном: покупать можно и нужно, где только сможем. Запчасти нужны для ВСУ. Пример Израиль. В свое время доставал оружие любыми путями. Но продавать - это предательство, и не надо отделываться красивыми словами о трудностях для рабочего коллектива. На то ты и министр, чтобы обеспечить работой предприятие.
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социопат-теоретик интересующийся сальсой и яхтами больше чем Украиной - вот ода тупости "мудрому украинскому народу".
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Не зря оно призналось что дебил, но и *******.
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Со слов Милованова, компания Богуслаева производит и продает вертолеты по всему миру!!!
Какого спрашивается рожна Аваков покупает вертолеты во Франции?
Либо лыжи не едут, либо министр наш ....дальше по тексту.
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а кто сказал что свинарчуки плохие? Уже все, они герои.
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Если им некому продавать кроме рашки надо ликвидировать этот Мотор-Сич. Не выдержали конкуренции значит. За помощь врагу во время войны расстреливают.
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у них нет войны, у них есть примирение и колаборация с Россией
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Один я думаю, что человек, который пишет так безграмотно, как Милованов, не может быть министром?
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У нас ще й міністр освіти 10 помилок в трьох абзацах тексту робить...
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Свинарчуки завозили зрада, Шмаркли продают ну а что такого. Ну потом с вертолета с этими двигателями моряков обстреляют или еще кого, ну и что, главное не Порох😀. Зебилье тупое.
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Ха-ха, при Пете "торговля на крови" (кстати ни один зебил так и не объяснил мне шо это такое, только кудахтали как зомби).
При Зе это уже не "торговля на крови" так еще и награждать скоро начнут за это.
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Ничем не отличаются властные структуры прошлого и настоящего
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Зеленські, як ви там верещали: "Торгівля на крові?" Продають кацапам засоби вбивства українців. Вибрали істот, для яких України не батьківщина, а країна народження, бізнес, можливість зрубити велике бабло. Теж самісіньке буде і з землею. Похрін кому, аби швиденько і на ПМЖ за кордон! 0,2 % розпродають державу 78%. Ви зробили це разом
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Долбанные Зебобики. ради денег, Мать свою продадут!!!

Гнать этого ЗЕленого сепара!
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//// "Влад, перестань заниматься самообманом. Половину запчастей для армии - из России. Огромное количество экспорта - в Россию. Мы с Россией и НАСА вместе работаем над космической программой. Не нравится? Так идите делайте что-то. Например, развивай украинскую промышленность, чтобы у неё было откуда получать заказы"

"Ну смотри в бизнесе главное не патриотизм, а зарабатывание денег. Мы как страна никак не помогли предприятиям, которые потеряли рынок России. Я не ждал от них, что они перестанут работать с крупнейшим потребителем своей продукции" ////

Горькая, но увы правда. Торговые ограничения без оглядки на бизнес уничтожили последний.
В США на только на поддержку фермеров, пострадавших от торговой войны с Китаем, выделяют 16 млрд. долларов в год. В ЕС тоже самое. Торговые ограничения без внутренней поддержки своих предприятий - это путь в никуда. Итог уже виден - Мотор Сич по факту банкрот.
Можно сколько угодно говорить про торговлю на крови, но тут у меня вопросы к государству, а не к бизнесу. Если наши власти не могут поддержать бизнес деньгами - пусть забудут про санкции. Нельзя банкротить стратегические предприятия.
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Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

"Этим вопросом занимаются правоохранительные органы, и скоро вы это услышите. Увидите результат, насколько я знаю, и насколько та информация, что есть у меня, реальна", - сказал он во время продолжающегося более 9 часов пресс-марафона в четверг в Киеве.
Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (ранее имели фамилию Свинарчук), вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.https://24tv.ua/ru/chto_zelenskij_skazhet_putinu_na_vstreche_spasibo_chto_vernul_territoriju_donbassa_n1134823
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За попередників такого не було…
😜
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Опа... Так хто СВІНАРЧУК то??? Де нацжони з кульками???
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что мешало в предыдущие 5 лет наладить выпуск нужных запчастей в Украине? У нас десятки заводов, которые могли бы это сделать. Не хотели просто.
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