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Все про:ракеты (842) Южмаш (37)

 "Южмаш" будет собирать ракеты для американской аэрокосмической компании "Firefly Aerospace"

Украинско-американский стартап Firefly благодаря заводам в Техасе, Майами и мощностям "Южмаша" в перспективе планирует собирать 24 ракеты в год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "ЭП" рассказал владелец Firefly Максим Поляков.

Аэрокосмическая компания "Firefly Aerospace" основанная в Остине (Техас, США), разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска малых спутников и кубсатов в космос.

Стартап сейчас заканчивает изготовление трех ракет. В 2020 году он планирует построить ещё шесть.

В перспективе, говорит Поляков, завод в Техасе будет собирать восемь ракет в год.

Еще один завод, который компания строит в Майами, плюс мощности "Южмаша" позволят собирать 24 ракеты в год.

Поляков оценивает мировой оборот космических услуг в $330 млрд, и ожидает, что через пять лет тот достигнет $1 трлн.

По его словам, сейчас потребность в запусках значительно превышает возможности.

"Если вы сейчас хотите "запуститься", то нужно оплатить всю стоимость запуска и ждать два года", - отметил Поляков.

Благодаря таким рыночным условиям Firefly Aerospace уже продал шесть запусков Израилю, продает запуски Франции, Швеции, США.

После "обкатки" ракеты Firefly Alpha Поляков планирует начать разработку более грузоподъемной ракеты Firefly "Бета" грузоподъемностью 4 тонны.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165517
 
   
 Топ комментарии
 
24 ракеты в год - прэлестно! Один стартап больше, чем весь роскосмос за 2019 год "Южмаш" будет собирать ракеты для американской аэрокосмической компании "Firefly Aerospace" - Цензор.НЕТ 823
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Давйте не будем сравнивать Firefly Aerospace с какой-то шарашкиной конторой типа роскосмос.
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24 ракеты в год - прэлестно! Один стартап больше, чем весь роскосмос за 2019 год "Южмаш" будет собирать ракеты для американской аэрокосмической компании "Firefly Aerospace" - Цензор.НЕТ 823
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В мечтах можно и 240 нарисовать. Рогозин вон уж который год на Луне должен быть
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Давйте не будем сравнивать Firefly Aerospace с какой-то шарашкиной конторой типа роскосмос.
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Не с чем сравнивать пока. Вот запустит Firefly Aerospace хотя бы одну ракету, сравним.
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при рошеновский свинье такого не было
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Чомусь заглохли навіть розмови про Грім - 2. Чи то саудити вимагають якісної ракети, чи то в нас залишилося єдине ракетне бюро Луч?
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Последнее что было слышно это то что для грома удачно протестировали двигатели и собрали их 12 шт., значит работа идет, правда новость еще с средины октября, но построить ракету это же не собрать велосипед.
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Если нет своего ума,копируйте китайскую политику.Суйте нос куда только можно.Чтобы продавать продукцию и обеспечивать рабочие места. В связке с утвердившимися капиталистами,халтура не пройдет. И это хорошо.
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В китае за воровство и коррупцию расстреливают.А у нас беспредел
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Як? Ти не віриш у 144 потужні реформи??? Петро Олексійович засмучений!
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Треба ще з Маском домовитися, у нас точно собівартість виробництва буде нижчою, ніж в Каліфорнії. Тим паче, він продукцію Южмаша назвав найкращою (до появи його багаторазових ракет)...
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Может в этот раз все получиться, а то в прошлый раз, Петя наобещал троллейбусы, а сам забрал с Южмаш все заказы на свой Богдан. Завод умирает, уникальные специалисты стареют.
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Ну трамваї вони роблять і зараз, але трамваї у них не фонтан - у нас на швидкісному ходять, то гірші і ніж польські Песи, і ніж львівські Електрони...

Ну і перші їхні тролейбуси в Києві проходили недовго - от у Антонова алюмінієві тролі досі їздять, а южмашовських вже років 10 як нема.

Мабуть все-таки краще їм займатися ракетами - вони в них дійсно класні, а от побічна продукція - не дуже...
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Южмаш собирает троллейбусы? серьезно? собственной разработки? или, все же, это минские троллейбусы, к которым прикручивают колеса и шильдик Южмаша?
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В свое время и КРАЗы шли на экспорт только под маркой БЕЛАЗа.
"Південмаш" збиратиме ракети для американської аерокосмічної компанії "Firefly Aerospace" - Цензор.НЕТ 2388
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