 В Украине начал работать электронный кабинет застройщика, - Кудрявцев

Об этом Алексей Кудрявцев написал в своем блоге.
Электронный кабинет, а также – Единая электронная система – это плацдарм в борьбе с коррупцией, который даст возможность закрепиться и уже ни при каких условиях не откатиться назад, - отмечается в сообщении.
"Почему диджитализация? Когда человек устраняется от процесса, риски взяточничества почти нулевые. То есть, нет соблазна требовать или дать взятку. А большинство рутинных услуг, в которых от государства нуждаются участники рынка, можно легко оказывать через электронный кабинет", - отметил Кудрявцев.
Он напомнил, что идею электронного кабинета пытались воплотить в жизнь еще несколько лет назад на площадке Госархстройинспекции, впрочем, реализация задуманного стала возможной только теперь.
"Сегодня строительная реформа получила мощный импульс в масштабах государства. Голос рынка услышан - и это главное", - подчеркнул экс-глава ГАСИ.
осенью 2018 года я направил в Генпрокуратуру заявление, что на мое имя и имя дочери
мошенники открыли два десятка фирм
и обирают киевлян на стройках
реагирования нет
там проблемка с алиби
у дочери десяток фирм, которые открыты
когда она была вне территории Украины
с 2014 года она была неделю в Украине
апрель 2016
страна скотов и патриотов
Ну не ставили печать на бумажные доки пока не занесёшь.
Теперь не будут давать разрешение на электронные доки пока не занесёшь.
Или теперь надо будет заносить биткоины ?)