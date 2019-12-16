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Все про:электронное управление (67) застройка (569) электронная система (90) Кудрявцев (19)

 В Украине начал работать электронный кабинет застройщика, - Кудрявцев

Экс-глава ГАСИ Алексей Кудрявцев назвал старт работы электронного кабинета застройщика, который 13 декабря был презентован Правительством, долго ожидаемым событием, которое свидетельствует: реформа отрасли наконец получила поддержку на самом высоком уровне, а следовательно, имеет все шансы успешно состояться.

Об этом Алексей Кудрявцев написал в своем блоге.

Электронный кабинет, а также – Единая электронная система – это плацдарм в борьбе с коррупцией, который даст возможность закрепиться и уже ни при каких условиях не откатиться назад, - отмечается в сообщении.

"Почему диджитализация? Когда человек устраняется от процесса, риски взяточничества почти нулевые. То есть, нет соблазна требовать или дать взятку. А большинство рутинных услуг, в которых от государства нуждаются участники рынка, можно легко оказывать через электронный кабинет", - отметил Кудрявцев.

Он напомнил, что идею электронного кабинета пытались воплотить в жизнь еще несколько лет назад на площадке Госархстройинспекции, впрочем, реализация задуманного стала возможной только теперь.

"Сегодня строительная реформа получила мощный импульс в масштабах государства. Голос рынка услышан - и это главное", - подчеркнул экс-глава ГАСИ.

Источник: https://censor.net.ua/n3165515
 
 
 Топ комментарии
 
В котором продают электронные квартиры. "Город в смартфоне" (с)
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Шо тг я ни куя не понял как это решит проблемы откатов?
Ну не ставили печать на бумажные доки пока не занесёшь.
Теперь не будут давать разрешение на электронные доки пока не занесёшь.
Или теперь надо будет заносить биткоины ?)
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Для застройщиков уже пора чтобы заработал не электронный кабинет а "электрический стул" !!! В Украине начал работать электронный кабинет застройщика, - Кудрявцев - Цензор.НЕТ 7011
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особенно кто засирает Центр Киева и других городов...
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Причем здесь застройщик? Застройщик такой же бизнесмен как и любой другой производитель товара.Претензии надо предъявлять тем,кто дает им разрешение на землю и на строительство,местным властям.
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В котором продают электронные квартиры. "Город в смартфоне" (с)
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это по приколу
осенью 2018 года я направил в Генпрокуратуру заявление, что на мое имя и имя дочери
мошенники открыли два десятка фирм
и обирают киевлян на стройках
реагирования нет
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Начинаете уже себе заранее алиби в соцсетях формировать?
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как Вы догадались?)))

там проблемка с алиби
у дочери десяток фирм, которые открыты
когда она была вне территории Украины
с 2014 года она была неделю в Украине
апрель 2016

страна скотов и патриотов
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это потужная мыролюбная реформа? или иная всеобщая перемога? народ тут при чем вообще?
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Шо тг я ни куя не понял как это решит проблемы откатов?
Ну не ставили печать на бумажные доки пока не занесёшь.
Теперь не будут давать разрешение на электронные доки пока не занесёшь.
Или теперь надо будет заносить биткоины ?)
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а бабки как брали за решалово в ДАБК так и берут В Україні почав працювати електронний кабінет забудовника, - Кудрявцев - Цензор.НЕТ 5513 а сейчас это все тоже только диджателизировано
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А когда будет электронный кабинет сварщика... или токаря?
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