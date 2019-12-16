 Более тысячи производств и 200 обвинительных актов, - в СБУ отчитались о работе следователей за 3 месяца. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В частности, по факту совершения преступлений против основ национальной и общественной безопасности следователи Службы расследовали:
- 43 производства по ст. 111 (государственная измена) и ст. 114 (шпионаж) УК, в суд передано 5 обвинительных актов;
- 105 производств по ст. 109 (насильственное изменение или свержение конституционного строя, или на захват государственной власти) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК, в суд направлено 32 обвинительных акта;
- 330 производств по статьям 258 - 258-5 (преступления связанные с террористической деятельностью) УК, 13 обвинительных актов переданы в суд.
Так следователи СБУ провели сообщение о подозрении в государственной измене экс-заместителю министра экономического развития и торговли Украины, руководителю государственного предприятия и представителю иностранной кампании за нанесение вреда обороноспособности и экономической безопасности Украины.
В посягательстве на территориальную целостность Украины и в терроризме Служба подозревает бывшего заместителя мэра Славянска.
За вымогательство $ 100 000 наличными и земли на побережье Черного моря на $ 400 следователи СБУ объявили о подозрении депутату Затоковского поселкового совета Одесской области. Осуществлено сообщение о подозрении в мошенничестве и предложение неправомерной выгоды также "другу первых лиц", который торговал должностями в государственных органах.
О подозрении в контрабанде и сбыте крупных партий психотропных веществ из Восточной Азии объявлено жителю Хмельницкого.
Трем организаторам нарколабораторий по производству прекурсоров и амфетамина, которые действовали в южном регионе, также объявлено о подозрении.
Сейчас следователи Службы завершили досудебное расследование и передали в суд обвинительные акты по:
- председателю ЦИК "ДНР";
- участника бандформирования "Славянская бригада" террористической организации "ДНР";
- трем депутатам органов местного самоуправления Черкасской области за вымогательство $ 140 000;
- председателю правления и финансовому директору ПАО "КБ" Пивденкомбанк".
Кроме того, по материалам СБУ к 12 годам лишения свободы с конфискацией осужден "министр по чрезвычайным ситуациям ДНР".
Сейчас уже отбывает наказание житель Запорожья, который по заданию так называемого "МГБ ДНР" готовил теракт в жилом массиве города.
Обявление!
Срочно купим вязальную машину!
и подпись
Уставший отдел милиции...
Еге ж, дуже віримо...
Каждый пытается выслужиться перед Зе и подставить конкурента.
Это борьба силовиков за право курировать финансовые потоки (наркоту, контрабанду, рекет...)