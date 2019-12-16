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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Происшествия, Общество, Фоторепортаж
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 Более тысячи производств и 200 обвинительных актов, - в СБУ отчитались о работе следователей за 3 месяца. ФОТО

С сентября 2019 следователи Службы безопасности Украины осуществляли досудебное расследование по 1028 уголовным производствам относительно 382 человек. В суд уже направлены 209 обвинительных актов по 235 гражданам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, по факту совершения преступлений против основ национальной и общественной безопасности следователи Службы расследовали:

- 43 производства по ст. 111 (государственная измена) и ст. 114 (шпионаж) УК, в суд передано 5 обвинительных актов;
- 105 производств по ст. 109 (насильственное изменение или свержение конституционного строя, или на захват государственной власти) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК, в суд направлено 32 обвинительных акта;
- 330 производств по статьям 258 - 258-5 (преступления связанные с террористической деятельностью) УК, 13 обвинительных актов переданы в суд.

Так следователи СБУ провели сообщение о подозрении в государственной измене экс-заместителю министра экономического развития и торговли Украины, руководителю государственного предприятия и представителю иностранной кампании за нанесение вреда обороноспособности и экономической безопасности Украины.

Более тысячи производств и 200 обвинительных актов, - в СБУ отчитались о работе следователей за 3 месяца 01
Более тысячи производств и 200 обвинительных актов, - в СБУ отчитались о работе следователей за 3 месяца 02
Более тысячи производств и 200 обвинительных актов, - в СБУ отчитались о работе следователей за 3 месяца 03

В посягательстве на территориальную целостность Украины и в терроризме Служба подозревает бывшего заместителя мэра Славянска.

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За вымогательство $ 100 000 наличными и земли на побережье Черного моря на $ 400 следователи СБУ объявили о подозрении депутату Затоковского поселкового совета Одесской области. Осуществлено сообщение о подозрении в мошенничестве и предложение неправомерной выгоды также "другу первых лиц", который торговал должностями в государственных органах.

Более тысячи производств и 200 обвинительных актов, - в СБУ отчитались о работе следователей за 3 месяца 04

О подозрении в контрабанде и сбыте крупных партий психотропных веществ из Восточной Азии объявлено жителю Хмельницкого.

Более тысячи производств и 200 обвинительных актов, - в СБУ отчитались о работе следователей за 3 месяца 05
Более тысячи производств и 200 обвинительных актов, - в СБУ отчитались о работе следователей за 3 месяца 06

Трем организаторам нарколабораторий по производству прекурсоров и амфетамина, которые действовали в южном регионе, также объявлено о подозрении.

Сейчас следователи Службы завершили досудебное расследование и передали в суд обвинительные акты по:

- председателю ЦИК "ДНР";
- участника бандформирования "Славянская бригада" террористической организации "ДНР";
- трем депутатам органов местного самоуправления Черкасской области за вымогательство $ 140 000;
- председателю правления и финансовому директору ПАО "КБ" Пивденкомбанк".

Более тысячи производств и 200 обвинительных актов, - в СБУ отчитались о работе следователей за 3 месяца 07

Кроме того, по материалам СБУ к 12 годам лишения свободы с конфискацией осужден "министр по чрезвычайным ситуациям ДНР".

Более тысячи производств и 200 обвинительных актов, - в СБУ отчитались о работе следователей за 3 месяца 08
Фото: сайт СБУ

Сейчас уже отбывает наказание житель Запорожья, который по заданию так называемого "МГБ ДНР" готовил теракт в жилом массиве города.

Источник: https://censor.net.ua/n3165514
 
 
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в мережу попали ще два фото підозрюванихБолее тысячи производств и 200 обвинительных актов, - в СБУ отчитались о работе следователей за 3 месяца - Цензор.НЕТ 4737
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Шиють справи на замовлення....

Более тысячи производств и 200 обвинительных актов, - в СБУ отчитались о работе следователей за 3 месяца - Цензор.НЕТ 1817
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Цікаво би глянути статистику - який % людей в Україні вірить доказам у винуватість волонтерів
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в мережу попали ще два фото підозрюванихБолее тысячи производств и 200 обвинительных актов, - в СБУ отчитались о работе следователей за 3 месяца - Цензор.НЕТ 4737
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Вспомнился анекдот
Обявление!
Срочно купим вязальную машину!
и подпись
Уставший отдел милиции...
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Цікаво би глянути статистику - який % людей в Україні вірить доказам у винуватість волонтерів
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Мабуть, це здебільшого такі розслідування, як по Патріотам та Волонтерам.
Еге ж, дуже віримо...
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Опять рассказывают про то скоко бумажек написали! вы расскажите скоко СИДИТ! и скоко денег возвращено в бюджет!!
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Что думают ребята , работавшие в СБУ при Грицаке: СБУ вела дело Шеремета и их данные, которые остались у них и известны их сотрудникам, даже если Баканов эти папки сожрет, говорят о том, что Аваков в полной жопе со своим "расследованием".
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Началась война силовых структур - МВД и СБУ.
Каждый пытается выслужиться перед Зе и подставить конкурента.
Это борьба силовиков за право курировать финансовые потоки (наркоту, контрабанду, рекет...)
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Здесь может идти и борьба за Украину, чтобы у Авакова власть забрать...
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Скількох чиновників вищої ланки було реально посаджено з конфіскацією?! Все інше - Кашпіровський v2.0.
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Паскудное шоу под названием "раскрытие убийства Шеремета" множит на ноль и без того низкое доверие к МВД и СБУ. Зашкварились все, кто туда влез, включая генпрокурора и президента. Этот цирк дорого обойдется нынешней власти. Пока она на коне и в обличающем угаре, но очень скоро все может поменяться.
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Ну, и много патриотов уже посадили? А то ***** недоволен
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В мире давно правят спецслужбы а не президенты и правительства. Президенты меняются, а спецслужбы как структуры остаются и их "кормушки" остаются при них. Лишь немного перераспределяются между разными силовыми структурами.
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