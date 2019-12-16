 Перемирие на Донбассе будет объявлено 20-21 декабря, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "УНИАН".

"Сейчас мы договорились, что к концу года состоятся три важных события, которые позволят нам с вами увидеть, действительно ли можно рассчитывать на прогресс. Объявление (о прекращении огня. - Ред.) будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен ли дальнейший прогресс", - сказал Пристайко.

Министр отметил, что прекращение огня будет "устойчивым, постоянным и всеобъемлющим".

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