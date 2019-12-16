EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Политика Украины, Общество
  1303  57
Материалы по теме:
Все про:Донбасс (20228) перемирие (1130) Пристайко (316)

 Перемирие на Донбассе будет объявлено 20-21 декабря, - Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко надеется, что новое перемирие на Донбассе объявят 20 или 21 декабря.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "УНИАН".

"Сейчас мы договорились, что к концу года состоятся три важных события, которые позволят нам с вами увидеть, действительно ли можно рассчитывать на прогресс. Объявление (о прекращении огня. - Ред.) будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен ли дальнейший прогресс", - сказал Пристайко.

Министр отметил, что прекращение огня будет "устойчивым, постоянным и всеобъемлющим".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США согласовали назначение Ельченко послом Украины, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3165513
 
 
 Топ комментарии
 
Сейчас мы договорились... с "повстанцами"?
 показать весь комментарий
 
Та вже скільки об'являли, а поренених та загиблих не зменшилось.
Ворог сидить в Києві.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Странно, а то, шо сейчас, когда закончилось ?
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас мы договорились... с "повстанцами"?
 показать весь комментарий
 
 
Немцы пишут с пророссийскими революционерами.
 показать весь комментарий
 
 
Та вже скільки об'являли, а поренених та загиблих не зменшилось.
Ворог сидить в Києві.
 показать весь комментарий
 
 
Обезежніше , будь ласка . Тут ла-ла-ляшка обіцяла всіх хто хоч якось скривдить бубочку пересадити особисто .
 показать весь комментарий
 
А есть статистика по раненым и убитым, которая "не уменьшилась", или это просто слова?
 показать весь комментарий
 
Согласно новым классификаторов на войне у наших воинов в основном бытовые травмы.
 показать весь комментарий
 
 
Это согласно словам какого-то волонтера, которые уже давно опровергли в Минобороны.
 показать весь комментарий
 
Зеб, тут я с тобой согласен, сейчас все опровержения называются шуткой.
 показать весь комментарий
 
 
Как то не хочется соглашаться с " мы " . Убогого выбрали убогие .
 показать весь комментарий
 
 
Новорічне, пасхальне, врожайне, шкільне і далі за списком. Знов по колу вже вкотре.
 показать весь комментарий
 
 
Пристайко, пропоную тобі під час твого перемир'я особисто поїхати на фронт та розказати хлопцям, що по них вже не стріляють.
 показать весь комментарий
 
 
Так у нас же уже всеобъемлющее с жертвами каждые три дня, это всеобъемлющее на всеобъемлющее?
 показать весь комментарий
 
 
Перемиріє з нашої сторони, а в ЛуганДоні про це і не знають.
 показать весь комментарий
 
 
Про это походу тоже знать не будут.
 показать весь комментарий
 
 
Головне ніхто в цю хєрню (перемир"я) не вірить, але РЕГУЛЯРНО З 2014 РОКУ його оголошують, чомусь...
 показать весь комментарий
 
 
Только раньше, при нарушении перемирия, ответками освобождали территорию Украины, а сейчас освобождаются территории для орков...
 показать весь комментарий
 
 
Що на його погляд прогрес???
Сдача відвойованих земель?
 показать весь комментарий
 
 
Ага, "надежды юношей питают,отраду старцам подают".Чули ми вже цю пісеньку неодноразово- але нічого не змінюється.
 показать весь комментарий
 
Что значит "перемирие будет объявлено" ? Вроде как на парижских посиделках за "мир" всё уже перетёрли. Перемир'я на Донбасі буде оголошено 20-21 грудня, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1130
Пристайка, тебя шизуха случайно не посетила ? Или ты - реинкарнация Троцкого, который тогда вякнул "ни войны, ни мира, а если Россия Германия будет наступать, то её осудит история ! " ? Так тот Троцкий оказался полный *удак, если ты не забыл.
 показать весь комментарий
 
 
Блдь.. да это уже даже не смешно !!! Миротворцы хреновы !!!
 показать весь комментарий
 
 
А Зєлєнскій вже місяців три торочить про якесь перемир'я, війська відводить. Бреше? Чи календаря не має?
 показать весь комментарий
 
 
чому так дратує цей дристайко?? наче проукраїнський був дипломат (хоча вже під питання) а зараз як рота відкриє, так і плюнути туди кортить... влучно сказано про українських гнид
 показать весь комментарий
 
 
В нього постійно погляд, вираз обличчя людини, яка розуміє, що вчиняє щось дуже погане, але все одно робить це. Може на нього є якийсь серйозний компромат і його ним шантажують, змушуючи нести всю цю гидоту?
 показать весь комментарий
 
 
Хоча якщо це й так, то це його не виправдовує.
 показать весь комментарий
 
И сколько жизней наших воинов заберет это очередное "перемирие"? Какие-то уж очень кровавые "перемирия" получаются у этих зелебобных засранцев...
 показать весь комментарий
 
 
А сейчас Зекоманда пытается усидеть на двух стульях одновременно. Что исторически всегда заканчивается падением между ними.
 показать весь комментарий
 
 
а сейчас можно шмалять по нашим... и это еще будет как бы перемирие...ну так себе...
а то устойчиво-устойчивое будет))))
 показать весь комментарий
 
Главное чтобы наши готовы были к тому, что и это перемирие нарушат и не высовывались из окопов.
 показать весь комментарий
 
домовленість про перемир'я в нормандії на мій погляд може бути найбільш корисним. тільки треба щоб зеленський не був "порошенком", за якого кремль міг це перемир'я без кінця порушувати.
 показать весь комментарий
 
а кто сегодня зарабатывает на войне Перемир'я на Донбасі буде оголошено 20-21 грудня, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6596 кто сегодня дерибанит бюджет Перемир'я на Донбасі буде оголошено 20-21 грудня, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6596
 показать весь комментарий
 
 
впору уже Точки У выставлять по всей линии... каждый день раненые пацаны...и до этого "перемирия" так взгреть торчков,, чтобы и автомат больше в руки брать не хотелось никогда, тем кто увидит это ...шо за командиры-терпилы там рулят?!!...
 показать весь комментарий
 
всех кто не был в армии собрать и на фронт косари йухевы
 показать весь комментарий
 



tZE inform

@tZEinform

·3 мин
Г-н Пристайко, каким уровнем ничтожества нужно обладать, чтобы в течении 6 дней три раза врать по вопросу сроков прекращения огня, зная что этого не будет? Вы министр пропаганды, или министр иностранных дел? Или ветошь, для вытирания ног?
 показать весь комментарий
 
 
Он хуже ветоши. Ветошь хоть стирают иногда, а этого просто используют без чистки, а потом выкинут как гандон одноразовый.
 показать весь комментарий
 
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_14.html

Период полураспада.
Перемир'я на Донбасі буде оголошено 20-21 грудня, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5574

Мы много раз и на разных примерах объясняли способ существования и принципы действий режима Зеленского. Они не сложны - ложь, манипулирование, дезинформация, полное игнорирование интересов государства и презрение к собственному народу.
Все "действия" режима Зеленского сводятся к созданию информационных поводов для отвлечения общественного внимания от реальных целей режима и сохранения возможностей их реализации. При том цели эти примитивно просты - деньги, очень большие деньги лично Зеленскому. После этого - хоть потоп...

Хроника одного Президента ...

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр.

Дело "Приватбанк против Коломойского и К

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html

Забыты старые забавы ...
https://timeze2019.blogspot.com/2019/11/blog-post_6.html
Принцип общения с народом - "шоу для дураков"
https://timeze2019.blogspot.com/2019/10/blog-post_27.html
В общем "режим шоу для дураков" становится основным методом общения Зеленского со страной.

Именно это и определяет суть нынешнего шоу под названием "Раскрытие дела Шеремета" разыгрываемое перед страной.
Единственное, что отличает этот случай от предыдущих - четкая позиция на запугивание и криминализацию активной оппозиции.

И этому есть свои причины.

Заканчивается 2019 год и седьмой месяц "турбоправления" Зеленского в условиях полной концентрации всех ветвей власти в его руках.
Результаты этого "управления" очень слабо передается словами "хаос и проблемы".

Зеленский стал фигурантом грандиознейшего скандала в США, угрожающего действующему президенту Трампу импичментом, а Украине - потерей реального и единственного союзника в борьбе с Россией.

Зеленкий попал под расследование Министерства юстиции США по поводу проверки лоббистской деятельности на территории США лиц и организаций со статусом "non-resident" в результате которой всплыли весьма интересные факты незаконного финансированного избирательной кампании самого Зеленского.
Зеленский стал фигурантом дела рассматриваемого Канцлерским Судом штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К
В результате неуклюжей попытки дезинформировать Трюдо, фактически прекращены контакты с ближайшим и надежным союзником - Канадой

Шторм на холмах. Капитолийских и печерских. https://timeze2019.blogspot.com/2019/09/blog-post_32.html
Кто там? Министерство юстиции США ! https://timeze2019.blogspot.com/2019/08/blog-post_4.html
Игры идиотов. Зеленский теряет Канаду. https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/blog-post_7.html
"Недопуск президента Зеленского на борт канадского военного корабля в Одессе был осуществлен по прямому указанию премьер-министра Канады Джастина Трюдо."

Фактически свернута программа сотрудничества с МВФ, Не в последнюю очередь, из-за продолжающегося личного конфликта Коломойского с НБУ.

Украина без МВФ. За то с Зеленским и его "молодой командой" https://timeze2019.blogspot.com/2019/11/blog-post_4.html
"...нам не дадут кредит не потому, что мы его не вернем - с этим у Украины все в порядке. Кредит не дадут потому, что страной управляет Зеленский и К. Понимайте это как хотите. Обвиняйте их в чем угодно, но МВФ не желает давать им деньги."
Столь ожидаемая Зеленским встреча в "нормандском формате" превратилась в плохую копию действий Порошенко и закончилась пустой говорильней.

Нормандский пшик https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_81.html Переговоры по газовому транзиту провалены по причине позиции России, которая считает Зеленского удобной мишенью для давления и уверенна, что достигнет результата без уступок.

Зоны разведения войск, согласованные Зеленским, спокойно заполняют войска РФ, о чем уже говорит даже украинское министерство обороны.
"08.11.2019 г. Позиции в районе разведения н\п Станично-Луганское заняты л\с подразделений ВС РФ в\ч 90091 (*54-й центр ПРП, Владикавказ). Часть из них находятся непосредственно на позициях под видом гражданского населения. В состав подразделений входят снайперские и диверсионно-разведывательные группы общей численностью около 80 человек. 04 ноября группа сменила систему связи и характеристики радиопередающих устройств."
Повідомлення військової комісії tZe https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_1.html

12.12.2019 г. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщила о пребывании наемников РФ на участке разведения в Станице Луганской.

Соглашение о прекращении огня не выполняется со стороны РФ вообще. Ежедневные обстрелы продолжаются, унося жизни украинских воинов, вынужденных предельно ограничивать себя в возможностях огневого ответа.

Внешнеполитическая команда Зеленского, состоящая из прямых агентов влияния России, фактически парализовало работу министерства иностранных дел, заменив дипломатов "ермаками, пристайками и примкнувшими к ним кулебами".Вместо системной государственной работы в этой сфере, Зеленский нанимает все новые и новые структуры для лоббирования на Западе собственных интересов.

Ермак. Из Испании в Золотое . https://timeze2019.blogspot.com/2019/10/blog-post_26.html

Политика "диалога с Россией" проводимая людьми малосведущими в вопросах международных отношений и ситуации в России приводит к односторонним уступкам российским интересам в обмен на эфемерную виртуальную картинку "мирного процесса". В результате непродуманной политики обмена, в руки РФ передаются граждане Украины являющимися свидетелями преступлений России не только против Украины, но и против граждан других государств.

Мы продолжаем ... https://timeze2019.blogspot.com/2019/09/blog-post_8.html

Зеленский готов торговать украинскими гражданами как скотом на базаре, игнорируя и Закон и Конституцию. Вопрос только в том что еще он успеет продать или обменять до того как украинский народ вспомнит, что такое честь и достоинство.
Преступление есть. Наказание будет. https://timeze2019.blogspot.com/2019/09/blog-post_7.html Юридически - это похищение человека с целью личной выгоды. Каков был характер выгоды Владимира Зеленского и Арсена Авакова - политическое влияние или коррупционная составляющая - это вопрос для будущего следствия. Возможно - международного.
Умышленно замалчивается и скрывается тема участия России в массовом разграблении временно оккупированных территорий и причастности к самым зверским преступлениям против украинских граждан.

О чем молчит Зеленский ? Кто заплатит за Донбасс ? https://timeze2019.blogspot.com/2019/10/blog-post_6.html
За время российской оккупации Донбасса на оккупированных территориях было демонтировано и вывезено в РФ ...
Молчание - убивает. https://timeze2019.blogspot.com/2019/12/blog-post_39.html
Режим Зеленского как то странно молчит по вопросу возвращения будущими "представителями территориальных громад" тела украинского воина Романа Беспалого, со следами чудовищных пыток и вырезанными внутренними органами.
Внутриполитическая ситуация характеризуется продолжающимся падением рейтинга президента и правящей партии.
Зеленский все больше и больше теряет поддержку даже в собственной партии, где формируемая Коломойским группа подконтрольных депутатов уже вполне может залокировать голосование даже по простому большинству.

Социологический детектив. https://timeze2019.blogspot.com/2019/11/blog-post_17.html
 показать весь комментарий
 
 
Я так понял, правый сектор и прочих уже убрали, а кадровые военные будут исполнять приказ
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх