 США согласовали назначение Ельченко послом Украины, - Пристайко

Об этом рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью УНИАН, передает Цензор.НЕТ.
"Мы уже получили агреман. Мы определились (с кандидатурой посла. - Ред.) еще два месяца назад. Это наш нынешний представитель в ООН Владимир Ельченко", - рассказал Пристайко, отвечая на вопрос получено ли согласование американской стороны на выдачу агремана для назначения посла Украины в США.
Ты сам то понял чего сморозил?
Порошенко во внешней политике очень силен...., раз посадка его в тюрьму отменяется...
Хотя я бы хотел Огрызко...
назовет еще Расею агрессором публично, а путина убийцей.., а Зе потом извиняться по телефону...