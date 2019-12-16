 США согласовали назначение Ельченко послом Украины, - Пристайко

Об этом рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже получили агреман. Мы определились (с кандидатурой посла. - Ред.) еще два месяца назад. Это наш нынешний представитель в ООН Владимир Ельченко", - рассказал Пристайко, отвечая на вопрос получено ли согласование американской стороны на выдачу агремана для назначения посла Украины в США.

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