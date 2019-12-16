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Все про:Ельченко (248) посол (1342) США (15919) Пристайко (316)

 США согласовали назначение Ельченко послом Украины, - Пристайко

США согласовали назначение новым послом Украины Владимира Ельченко.

Об этом рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже получили агреман. Мы определились (с кандидатурой посла. - Ред.) еще два месяца назад. Это наш нынешний представитель в ООН Владимир Ельченко", - рассказал Пристайко, отвечая на вопрос получено ли согласование американской стороны на выдачу агремана для назначения посла Украины в США.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165508
 
   
 Топ комментарии
 
У Огрызко через чур проукраинская позиция, а это может разозлить хутина.
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Все ж краще, аніж холокостний єврейчик на чолі Інституту Нацпам'яті...
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Oljik - это да...

назовет еще Расею агрессором публично, а путина убийцей.., а Зе потом извиняться по телефону... США погодили призначення Єльченка послом України, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7174
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Чувак не вилазить з Штатів стільки років. Ото влаштувався!!!
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Угу , а перед тим воно не вилазило багато років з Кацапстану( був послом) США погодили призначення Єльченка послом України, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1927
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мне нравится солидный комент олюка +5.особенно вот это*через чур*..сразу видно выпускника трускавецкого гарварда..)))
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Поставили откровенного рыга и совкодрочера. Лишь бы не Прошенко - да, зебилы?
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Зебил, а надо было Прошенка послом в США?
Ты сам то понял чего сморозил? США согласовали назначение Ельченко послом Украины, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8118
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ну да....надо бы...
Порошенко во внешней политике очень силен...., раз посадка его в тюрьму отменяется...
Хотя я бы хотел Огрызко...
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У Огрызко через чур проукраинская позиция, а это может разозлить хутина.
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Oljik - это да...

назовет еще Расею агрессором публично, а путина убийцей.., а Зе потом извиняться по телефону... США погодили призначення Єльченка послом України, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7174
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ольюк..прости мою малограмотность..объясни что это такое*через чур*????)))
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oljik- не томи))что это такое таинственное*через чур*????!!!это через что???)))
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НОРМ ДЯДЬКА, В ООН ЗНАТНО ТРОЛИЛ КАЦАПОВ
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А тут вон никто и не помнит уже, что именно этот Ельченко - постоянный представитель Украины при ООН с 2015-го года.
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Нормально...хоть не с "95-го квартала" и не охранник Бени... США согласовали назначение Ельченко послом Украины, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3211
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Все ж краще, аніж холокостний єврейчик на чолі Інституту Нацпам'яті...
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