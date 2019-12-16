 Если к концу года удастся обменять пленных, то во встречах в "нормандском формате" есть смысл, - Пристайко

Об этом он заявил в интервью "УНИАН", информирует Цензор.НЕТ.
По словам Пристайко, в Украине готовы к очень серьезным компромиссам для того, чтобы забрать максимальное количество пленных украинцев.
"Граница нашего компромисса была продемонстрирована, как вы помните, с моряками. Мы должны были, согласно решению трибунала, фактически получить 24 человека, но мы не могли долго ждать, чтобы они находились за решеткой. Поэтому были вынуждены отдать за них 24 человека. Причем, в отношении некоторых из этих людей были очень сомнительные решения с точки зрения их политического веса. Однако мы пошли на это. Гуманитарная составляющая взяла верх при рассмотрении решения", - рассказал министр.
Пристайко подчеркнул, что от каждого сказанного слова, в том числе в средствах массовой информации, будет зависеть судьба кого-то, кто может остаться за решеткой.
Также министр заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" будет проводиться.
"Потому что есть другие вопросы, которые обсуждаются, несмотря на то, что для нас с вами ключевое значение имеет граница. Но мы не можем оставить без внимания людей, которых еще не обменяли", - отметил Пристайко.
"Мы посмотрим, насколько сейчас состоятся эти изменения. Если они пройдут до конца года, если мы сможем обменять людей, тогда эти встречи имеют смысл", - подеркнул министр.
Это получается как вестись на переговоры с терористом стимулируя его на новые подвиги
Український актор, співак і письменник Антін Мухарський, в приватному помешканні якого було проведено 5-годинний обшук у справі про замах на Павла Шеремета, підготував та оприлюднив відкритого листа на адресу президента Володимира Зеленського
Текст звернення з'явився на порталі Главком, передає Еспресо.TV.
При цьому митець звертається до глави держави не на "Ви", а на "Ти".
"Як людина, дотична до телевізійної професії, я, можливо, не гірше за тебе знаю, що наявність сильної сценарної групи - є головною запорукою успіху будь-якого проекту, навіть якщо він і називається "Справа Павла Шеремета" і в якому я особисто вбачаю всі елементи публічного шоу з метою дискредитувати увесь волонтерський, добровольчий рух. Цинічно знищити репутації та долі тих, хто у найважчі для країни часи виніс на своїх плечах тягар російсько-української війни", - пише Мухарський.
"Публічний розголос творить дива! "Не важливо, хто ти є. Важливо те, що про тебе скажуть в телевізорі". Ця нехитра формула нинішніх інформаційних воєн як ніколи дієва. Назвавшись в серіалі "Слуга народу" президентом України ти ним став! Звинувативши на увесь світ воїнів АТО, волонтерів, медиків "вбивцями Павла Шеремета", ти зробив їх такими в уяві власного електорату, що обирає собі за президента героя комедійного серіалу, яким ти по суті є - актором, що промовляє чужі слова несправжнім голосом", - продовжує співак.
Разом з тим, як вважає Мухарський, під інформацією щодо "справи Шеремета" "можна легко поховати справу про вбивство на мовному грунті Артема Мирошниченка, прийняття закону "Про продаж землі" або призначити "винуватцями у справі про вбивство Каті Гандзюк" мене чи моїх друзів, особисто знайомих з Андрієм Антоненком, Юлією Кузьменко чи Яною Дугарь".
"Пропагуючи мир з Росією, ти оголосив війну громадянам власної країни! Відтепер, вочевидь, ми для тебе - злочинці! Адже всі українські воїни, волонтери, медики - знайомі одне з одним", - звертається до Зеленського автор листа.
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от ви говорите, що в нормандському форматі Україна нічим не поступилася, ну, того ми ще не знаємо, зе так любить казати правду, що вже сказав, що "домашнього завдання" для наступної нормандської зустрічі не існує, а от пристайко каже, що існує. та й взагалі, що це за "домашнє завдання" для нас, для країни на яку напали?
так от, а ми що, не пам'ятаємо, що зе зробив заради цієї зустрічі?
1. підписання згоди на імплементацію в українське законодавство "особливого статусу" ордло на постійній основі. а це прямий шлях до федералізації.
2. відведення наших військ з власної землі.
це мало?
Подивіться на пресинг волонтерів та атовців, навіть діячам культури дісталось - Мухарський.
Ви подуріли ???
Ну, да... бонусом ще йдуть трансляції сріалів зеленського на росіскому тв.
Але вони і нам свої Г підкинули, достатньо переглянути програму плюсів.