EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Политика Украины
  572  30
Материалы по теме:
Все про:обмен (843) нормандская четверка (1042) Пристайко (316)

 Если к концу года удастся обменять пленных, то во встречах в "нормандском формате" есть смысл, - Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко уверен, если к концу удастся совершить обмен удерживаемыми лицами, то встречи в "нормандском формате" имеют смысл.

Об этом он заявил в интервью "УНИАН", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Пристайко, в Украине готовы к очень серьезным компромиссам для того, чтобы забрать максимальное количество пленных украинцев.

"Граница нашего компромисса была продемонстрирована, как вы помните, с моряками. Мы должны были, согласно решению трибунала, фактически получить 24 человека, но мы не могли долго ждать, чтобы они находились за решеткой. Поэтому были вынуждены отдать за них 24 человека. Причем, в отношении некоторых из этих людей были очень сомнительные решения с точки зрения их политического веса. Однако мы пошли на это. Гуманитарная составляющая взяла верх при рассмотрении решения", - рассказал министр.

Пристайко подчеркнул, что от каждого сказанного слова, в том числе в средствах массовой информации, будет зависеть судьба кого-то, кто может остаться за решеткой.

Также министр заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" будет проводиться.

"Потому что есть другие вопросы, которые обсуждаются, несмотря на то, что для нас с вами ключевое значение имеет граница. Но мы не можем оставить без внимания людей, которых еще не обменяли", - отметил Пристайко.

"Мы посмотрим, насколько сейчас состоятся эти изменения. Если они пройдут до конца года, если мы сможем обменять людей, тогда эти встречи имеют смысл", - подеркнул министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия остается на тех же позициях, что и последние пять с половиной лет, - Пристайко о результатах "нормандского саммита"

Источник: https://censor.net.ua/n3165505
 
   
 Топ комментарии
 
Мухарський - Зеленському: "Пропагуючи мир з Росією, ти оголосив війну громадянам власної країни!"
Если к концу года удастся обменять пленных, то во встречах в "нормандском формате" есть смысл, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1981

Український актор, співак і письменник Антін Мухарський, в приватному помешканні якого було проведено 5-годинний обшук у справі про замах на Павла Шеремета, підготував та оприлюднив відкритого листа на адресу президента Володимира Зеленського
Текст звернення з'явився на порталі Главком, передає Еспресо.TV.
При цьому митець звертається до глави держави не на "Ви", а на "Ти".
"Як людина, дотична до телевізійної професії, я, можливо, не гірше за тебе знаю, що наявність сильної сценарної групи - є головною запорукою успіху будь-якого проекту, навіть якщо він і називається "Справа Павла Шеремета" і в якому я особисто вбачаю всі елементи публічного шоу з метою дискредитувати увесь волонтерський, добровольчий рух. Цинічно знищити репутації та долі тих, хто у найважчі для країни часи виніс на своїх плечах тягар російсько-української війни", - пише Мухарський.
"Публічний розголос творить дива! "Не важливо, хто ти є. Важливо те, що про тебе скажуть в телевізорі". Ця нехитра формула нинішніх інформаційних воєн як ніколи дієва. Назвавшись в серіалі "Слуга народу" президентом України ти ним став! Звинувативши на увесь світ воїнів АТО, волонтерів, медиків "вбивцями Павла Шеремета", ти зробив їх такими в уяві власного електорату, що обирає собі за президента героя комедійного серіалу, яким ти по суті є - актором, що промовляє чужі слова несправжнім голосом", - продовжує співак.
Разом з тим, як вважає Мухарський, під інформацією щодо "справи Шеремета" "можна легко поховати справу про вбивство на мовному грунті Артема Мирошниченка, прийняття закону "Про продаж землі" або призначити "винуватцями у справі про вбивство Каті Гандзюк" мене чи моїх друзів, особисто знайомих з Андрієм Антоненком, Юлією Кузьменко чи Яною Дугарь".
"Пропагуючи мир з Росією, ти оголосив війну громадянам власної країни! Відтепер, вочевидь, ми для тебе - злочинці! Адже всі українські воїни, волонтери, медики - знайомі одне з одним", - звертається до Зеленського автор листа.
 показать весь комментарий
 
Якщо б дали банку меда я велосипеда, то сенса було б ще быльше.
 показать весь комментарий
 
А если нет? То что тогда, Зеленкин наконец начнет работать на Украину?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Якщо б дали банку меда я велосипеда, то сенса було б ще быльше.
 показать весь комментарий
 
 
Зменшіть можливості Рашці нових тисяч полонених позахвачувати.
 показать весь комментарий
 
 
Як, МЛЯТЬ, якщо наші дебіли добровільно їдуть в козлорилію на роботу чи до родичів. Таких взагалі нєхєр міняти.
 показать весь комментарий
 
 
Похоже смысл есть но только для Рашки. С одной стороны для нас смысл в освобождении пленных, с другой стороны это стимулирует Рашку захватывать новых пленных и потом "улучшать" свой имидж их освобождая при этом еще и снимая какие то санкции.
Это получается как вестись на переговоры с терористом стимулируя его на новые подвиги
 показать весь комментарий
 
 
Я маю альтернативну пропозицію. Потрібно нам теж "обмінний фонд" поповнювати, бо вець цінний "матеріал" Зєлєнскій віддав ще перед тим. А для цього потрібно затримувати не волонтерів і АТОшників, а справжніх диверсантів. Бо міняти наших же полонених на наших же волонтерів кацапам змісту немає. І потрібно вести активну оборону, а не пасивно гинути і отримувати поранення. Активізувати діяльність ССО, можливо, ше раз Цемаха викрасти. Та й військових журналістів-диверсантів "Звізди" можна було б затримувати. А було за що - від пропаганди до шпіонажу. Тільки для цього потрібна політична воля, якої немає.
 показать весь комментарий
 
порохорылым очень хочется чтоб обмена пленными не получилось. потому что порохорылые-это кацапы
 показать весь комментарий
 
А если нет? То что тогда, Зеленкин наконец начнет работать на Украину?
 показать весь комментарий
 
 
отдайте Крым и получите всех взад....
 показать весь комментарий
 
 
"Гуманитарная составляющая взяла верх". Гуманисты; все для человека, все ради него. Фамилия человека хорошо известна.
 показать весь комментарий
 
А три дня с Богданом в Париже поотрываться за бабосы "мудрого наріду" разве бессмысленно?
 показать весь комментарий
 
 
Лучше бы войну закончили, а пленных можно каждый день строгать
 показать весь комментарий
 
 
Мухарський - Зеленському: "Пропагуючи мир з Росією, ти оголосив війну громадянам власної країни!"
Если к концу года удастся обменять пленных, то во встречах в "нормандском формате" есть смысл, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1981

Український актор, співак і письменник Антін Мухарський, в приватному помешканні якого було проведено 5-годинний обшук у справі про замах на Павла Шеремета, підготував та оприлюднив відкритого листа на адресу президента Володимира Зеленського
Текст звернення з'явився на порталі Главком, передає Еспресо.TV.
При цьому митець звертається до глави держави не на "Ви", а на "Ти".
"Як людина, дотична до телевізійної професії, я, можливо, не гірше за тебе знаю, що наявність сильної сценарної групи - є головною запорукою успіху будь-якого проекту, навіть якщо він і називається "Справа Павла Шеремета" і в якому я особисто вбачаю всі елементи публічного шоу з метою дискредитувати увесь волонтерський, добровольчий рух. Цинічно знищити репутації та долі тих, хто у найважчі для країни часи виніс на своїх плечах тягар російсько-української війни", - пише Мухарський.
"Публічний розголос творить дива! "Не важливо, хто ти є. Важливо те, що про тебе скажуть в телевізорі". Ця нехитра формула нинішніх інформаційних воєн як ніколи дієва. Назвавшись в серіалі "Слуга народу" президентом України ти ним став! Звинувативши на увесь світ воїнів АТО, волонтерів, медиків "вбивцями Павла Шеремета", ти зробив їх такими в уяві власного електорату, що обирає собі за президента героя комедійного серіалу, яким ти по суті є - актором, що промовляє чужі слова несправжнім голосом", - продовжує співак.
Разом з тим, як вважає Мухарський, під інформацією щодо "справи Шеремета" "можна легко поховати справу про вбивство на мовному грунті Артема Мирошниченка, прийняття закону "Про продаж землі" або призначити "винуватцями у справі про вбивство Каті Гандзюк" мене чи моїх друзів, особисто знайомих з Андрієм Антоненком, Юлією Кузьменко чи Яною Дугарь".
"Пропагуючи мир з Росією, ти оголосив війну громадянам власної країни! Відтепер, вочевидь, ми для тебе - злочинці! Адже всі українські воїни, волонтери, медики - знайомі одне з одним", - звертається до Зеленського автор листа.
 показать весь комментарий
 
 
хто такий мухарський? рагуль йододефіцитний?
 показать весь комментарий
 
Это уже та самая зрада зрадная дня или еще нет?
 показать весь комментарий
 
 
слухайте, ну не всі ж тут 73відсоткові.
от ви говорите, що в нормандському форматі Україна нічим не поступилася, ну, того ми ще не знаємо, зе так любить казати правду, що вже сказав, що "домашнього завдання" для наступної нормандської зустрічі не існує, а от пристайко каже, що існує. та й взагалі, що це за "домашнє завдання" для нас, для країни на яку напали?
так от, а ми що, не пам'ятаємо, що зе зробив заради цієї зустрічі?

1. підписання згоди на імплементацію в українське законодавство "особливого статусу" ордло на постійній основі. а це прямий шлях до федералізації.

2. відведення наших військ з власної землі.
це мало?
 показать весь комментарий
 
 
Поступилась Україна.
Подивіться на пресинг волонтерів та атовців, навіть діячам культури дісталось - Мухарський.
 показать весь комментарий
 
 
И ещё об одном едином народе ....Православная церковь Украины (ПЦУ) планируют перенести дату празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, а также провести реформу церковного календаря. Это случится тогда, когда "украинцы будут к этому готовы". Украинцы ,Вы готовы быть едиными и чтобы как вся Европа,и как по Библии Новый год от Рождества Христово 25 декабря. Постучите себе по груди ,если звенит как пустая кастрюля грудь,то вы бездушны и можете 7января по ленински
 показать весь комментарий
 
Не нужно такого пафоса, это церковные формальности. Просто тупо жить по пещерному календарю.
 показать весь комментарий
 
 
У каждого народа свой единый календарь, а Украинский народ и народ Украины(по кремлёвскому определению сброд) никак не определяться в единстве и в дате празднования Рождества. Если к концу года удастся обменять пленных, то во встречах в "нормандском формате" есть смысл, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5353
 показать весь комментарий
 
.Потрібно щось змінювати людству у суспільствах, або змінюватися самим..
 показать весь комментарий
 
 
Міняти суверенітет держави на полонених ? Давати обіцянки та гарантії росії ?
Ви подуріли ???
Ну, да... бонусом ще йдуть трансляції сріалів зеленського на росіскому тв.
Але вони і нам свої Г підкинули, достатньо переглянути програму плюсів.
 показать весь комментарий
 
 
Керевники державы подвергшейся агрессии должны выполнять конституцию, стоять на страже суверенитета и целостности. Наши звёзд с неба не хватают, лишь бы не стреляли и пленных поменять...
 показать весь комментарий
 
 
Если семья собирала бабасики на новый дом, а великовозрастный сынишка взял да и купил на них ржавую лохань с колесами- катайся, семейка. Тоже вроде для семьи, только все будут довольны? "Граждане страны, своих не бросаем, люди дороже" и прочее- под такое оправдание можно проссать пол страны, все что угодно, а по сути ничем не отличается от первого примера.
 показать весь комментарий
 
Невже військовополонених та політичних? Та ні. Поміняють військових злочинців, на дятлів, які їдуть на заробітки чи відпочинок до кацапів
 показать весь комментарий
 
Поменяют кацапы невиновных украинцев-заложников на своих бандитов и начнут набирать новых...заложников
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх