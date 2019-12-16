 Зеленский сегодня с официальным визитом посетит Азербайджан

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
В рамках визита запланированы переговоры Зеленского с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Али Асадовым.
Предполагается подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой в приоритетных сферах.
Президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе Украинско-азербайджанского бизнес-форума.
В Баку Зеленский также встретится с представителями украинской общины Азербайджана.
Блогер и политический активист Эльвин Исаев, долгое время проживавший в России, был задержан в Украине и депортирован в Азербайджан, где заключен в СИЗО.Источник: https://censor.net.ua/n3165450
Шо він планує отримати натомість?
Правильно зробили що позбулись цього лайна.
Україною керує герой серіалів, який більш розуміється на російських комедіях, аніж на власній країні
Заканчивается 2019 год и седьмой месяц "турбоправления" Зеленского в условиях полной концентрации всех ветвей власти в его руках. Результаты: Зеленский стал фигурантом скандала в США, угрожающего действующему президенту Трампу импичментом, а Украине - потерей реального и единственного союзника в борьбе с Россией. Зеленский попал под расследование Министерства юстиции США по поводу лоббистской деятельности на территории США лиц и организаций, в результате которой всплыли весьма интересные факты незаконного финансированного избирательной кампании самого Зеленского. Зеленский стал фигурантом дела рассматриваемого Канцлерским Судом штата Делавэр "Приватбанк" против Коломойского. Фактически прекращены контакты с Канадой.
Картина безрадостная и невеселая.
Но оптимизм никто не отменял. Всем доброе утро и хорошей недели. И эта зеленая гадость тоже пройдет...
за газом поихав?
и нет шансов пока рашка не распалась...., - рашка верная союзница Армении...
а Армения за сотни лет не смогла завести себе друзей на Кавказе.... - так что будет держаться рашки до последнего...
якщо так, то тоди и Сталин особисто розстрилював...
теперь его руки в грязи, он всех нас смешал со своей грязью,
у меня и так было достаточно,
но дело не во мне,
этот человек пустышка,
лучше бы в синагогу сходил, может
его бы там научили
ваш Сралин вам в подарок
не нужно было ему лезть в эту прессуху, как Петро с убиенным.. (забыл фамилию)
С ЗЕЛЁНЫМ ПОКРАЩЕННЯМ ВАС, ДОЛ...Ы.
чого не дзяволиш про мародерів, які тебе нещасного обкрадають ?
Или будет, но можно не платить?
Визит Зеленского в Азербайджан, на фоне бушующего в Европе мальтийского скандала об убийстве журналистки, в котором прямо обвиняют государственные структуры Азербайджана, да еще и с выдачей Азербайджану политического диссидента скрывавшегося в Украине - идиотизм государственного масштаба.
Там певцы свои хорошие, такие им не требуются.
А Израиль будет подписывать какие-то контракты с "бубочкой" после шутки "бубочки" про Бабий Яр и ареста Антоненко, внука польского еврея, обвиненного в том что он "взорвал белоруса, чтобы доказать свое арийское расовое превосходство"?
Українці пів року тому поміняли шило на мило.
Одна радість - Юлькаворовкакремлівськазозуляукраланашефсьо не пройшла