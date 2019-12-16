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Все про:Азербайджан (284) Алиев (69) визит (2340) Зеленский (4027)

 Зеленский сегодня с официальным визитом посетит Азербайджан

Президент Украины Владимир Зеленский 16-17 декабря совершит официальный визит в Азербайджанскую Республику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В рамках визита запланированы переговоры Зеленского с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Али Асадовым.

Предполагается подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой в приоритетных сферах.

Президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе Украинско-азербайджанского бизнес-форума.

В Баку Зеленский также встретится с представителями украинской общины Азербайджана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Поговорили, поднимали важные вопросы", - телеканал "Россия 1" показал коридорное "интервью" Зеленского

Источник: https://censor.net.ua/n3165502
 
   
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Ну взятку Моніка вже дала

Блогер и политический активист Эльвин Исаев, долгое время проживавший в России, был задержан в Украине и депортирован в Азербайджан, где заключен в СИЗО.Источник: https://censor.net.ua/n3165450

Шо він планує отримати натомість?
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Ложь, манипулирование, дезинформация, полное игнорирование интересов государства и презрение к украинскому народу - способ существования режима Зеленского..Все его "действия" сводятся к созданию информационных поводов для отвлечения общественного внимания от реальных целей режима и сохранения возможностей их реализации. При том цели эти примитивно просты - деньги, очень большие деньги, В том числе лично Зеленскому. После этого - хоть потоп...
Заканчивается 2019 год и седьмой месяц "турбоправления" Зеленского в условиях полной концентрации всех ветвей власти в его руках. Результаты: Зеленский стал фигурантом скандала в США, угрожающего действующему президенту Трампу импичментом, а Украине - потерей реального и единственного союзника в борьбе с Россией. Зеленский попал под расследование Министерства юстиции США по поводу лоббистской деятельности на территории США лиц и организаций, в результате которой всплыли весьма интересные факты незаконного финансированного избирательной кампании самого Зеленского. Зеленский стал фигурантом дела рассматриваемого Канцлерским Судом штата Делавэр "Приватбанк" против Коломойского. Фактически прекращены контакты с Канадой.
Картина безрадостная и невеселая.
Но оптимизм никто не отменял. Всем доброе утро и хорошей недели. И эта зеленая гадость тоже пройдет...
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Ну взятку Моніка вже дала

Блогер и политический активист Эльвин Исаев, долгое время проживавший в России, был задержан в Украине и депортирован в Азербайджан, где заключен в СИЗО.Источник: https://censor.net.ua/n3165450

Шо він планує отримати натомість?
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Вся суть ЗЄлєпуті: нанависть до противників правлячого (нехай і диктаторського ) режиму. Тай прогнувся нехіло. Це не те що руку потиснути, крутіше. А як він любить українських патріотів...
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Азербайджан купив собі завод в Грузії з виробництва Су-25, але немає двигунів для цих літаків, ми могли б розробити українські двигуни для Су-25 і постачати їх Азербайджан і використовувати для заміни своїх двигунів в літаках ЗСУ. Потрібні інвестиції від Азербайдажна.
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Він підтримував донецьких сепаратистів.
Правильно зробили що позбулись цього лайна.
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Давайте ссылку, как от там поддержал - оружием, воинствующе, конкретнее, плиз. Вы бы лучше послушали какую жесть он рассказывает про то, куда его вернули.
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Ха, "по данным российских СМИ" типа что-то поддержал, потом удалил. пишыти есчё Зеленський сьогодні з офіційним візитом відвідає Азербайджан - Цензор.НЕТ 192
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И че? Матом крыл страну и всех чиновников. Ну и **********...
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Через плечо, это вы, слопатеды, ***** и его кодле привыкли зад лизать
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Ложь, манипулирование, дезинформация, полное игнорирование интересов государства и презрение к украинскому народу - способ существования режима Зеленского..Все его "действия" сводятся к созданию информационных поводов для отвлечения общественного внимания от реальных целей режима и сохранения возможностей их реализации. При том цели эти примитивно просты - деньги, очень большие деньги, В том числе лично Зеленскому. После этого - хоть потоп...
Заканчивается 2019 год и седьмой месяц "турбоправления" Зеленского в условиях полной концентрации всех ветвей власти в его руках. Результаты: Зеленский стал фигурантом скандала в США, угрожающего действующему президенту Трампу импичментом, а Украине - потерей реального и единственного союзника в борьбе с Россией. Зеленский попал под расследование Министерства юстиции США по поводу лоббистской деятельности на территории США лиц и организаций, в результате которой всплыли весьма интересные факты незаконного финансированного избирательной кампании самого Зеленского. Зеленский стал фигурантом дела рассматриваемого Канцлерским Судом штата Делавэр "Приватбанк" против Коломойского. Фактически прекращены контакты с Канадой.
Картина безрадостная и невеселая.
Но оптимизм никто не отменял. Всем доброе утро и хорошей недели. И эта зеленая гадость тоже пройдет...
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Підтримувати сепаратистський Карабах.
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Мзду азербайджанської падишах ясиром (люди, як живий товар) Зєлєнскій заплатив. Тому візит буде успішним - будуть і цьомки-бомки, і взаємне вихваляння, і палкі обійми дебелого диктатора з диктатором-піонером.
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"..заплатив ..тому візит буде успішним")) Ничего более идиотского и придумать нельзя. пЕши истчо, черноротое
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Зеленоватне, узбагойся, сьогодні не твій день. 😁
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Коричневовонючее, это не тебе решать...
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Це нея вирішую, це карма. Я лише факт констаьую. 😁
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З айзербайджаном треба дружити. У них такий же геморой як і у нас і теж козлорилію зробили . Тільки вони реально готуються силою звільнити свої території, тобто готуються до війни і чекають свого часу.
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с них вояки так себе....
и нет шансов пока рашка не распалась...., - рашка верная союзница Армении...
а Армения за сотни лет не смогла завести себе друзей на Кавказе.... - так что будет держаться рашки до последнего...
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интересно, зачем ему понадобилось детского врача за решётку посадить, как собаку ?
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а вин особисто посадив?
якщо так, то тоди и Сталин особисто розстрилював...
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он лично объявил о задержании,
теперь его руки в грязи, он всех нас смешал со своей грязью,
у меня и так было достаточно,
но дело не во мне,
этот человек пустышка,
лучше бы в синагогу сходил, может
его бы там научили
ваш Сралин вам в подарок
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тут да, согласен..
не нужно было ему лезть в эту прессуху, как Петро с убиенным.. (забыл фамилию)
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то есть твой сралин бил не причастен к уничтожению свого народа, так кацап?
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нет. по приговорам НАРОДНОГО Советского суда.. крапка.
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****, жаль твою мамку не растреляли, на одного совкодрочера меньше было бы
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Это так говориться ,когда власть в одних руках.ну как московской Орды и её холуях Зеленський сьогодні з офіційним візитом відвідає Азербайджан - Цензор.НЕТ 2800
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ЗеДятлы, вы в курсе, что ваш любимец и имитатор игры х..м на рояле, с января поднимает вам (и нам, к сожалению) тариф на газ АЖ НА 28,6 %. А так же то, что при этой ЗЕлёной чуме Норвежская Scatec Solar остановила проект строительства солнечной электростанции в Херсонской области мощностью 65 МВт из-за возможного сокращения сроков pre-PPA (договорам купли-продажи э/э по действующему "зеленому" тарифу для будущих объектов).
С ЗЕЛЁНЫМ ПОКРАЩЕННЯМ ВАС, ДОЛ...Ы.
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прекращай пить тормозную жидкость, эту новость тут еще неделю взад обсудили
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так чого ти мовчиш ?
чого не дзяволиш про мародерів, які тебе нещасного обкрадають ?
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звісно.. куди мені змагатись з розумом зелених збочинців.
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Ты острый, языком бубочке жопу бреишь)) кстати, и цыцьки тоже ты?))
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То есть повышения тарифов на газ на почти 30% не будет?
Или будет, но можно не платить?
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16.12.2019 г.
Визит Зеленского в Азербайджан, на фоне бушующего в Европе мальтийского скандала об убийстве журналистки, в котором прямо обвиняют государственные структуры Азербайджана, да еще и с выдачей Азербайджану политического диссидента скрывавшегося в Украине - идиотизм государственного масштаба.
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Идиотизм - это когда такие, как ты, говном поливаешь страну, которая:1) сама пострадала от сепаров, поддерживаемых Рашкой, и 2) дает Украине практически все СТО ПРОЦЕНТОВ нефти.
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В Азербайджане не оценят.
Там певцы свои хорошие, такие им не требуются.
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Зеленский должен не в одну страну летать, а сразу по всей Азии и в Японию, и Корею, и Китай, Сингапур, Турцию, Израиль, Катар, ОАЭ,Саудовская Аравия. И из каждой страны нужно привозить подписанные контракты!
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Вы действительно считаете, что такие мусульманские страны, как "Турция, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия" будут подписывать с БЕНЕЙ какие-то контракты???
А Израиль будет подписывать какие-то контракты с "бубочкой" после шутки "бубочки" про Бабий Яр и ареста Антоненко, внука польского еврея, обвиненного в том что он "взорвал белоруса, чтобы доказать свое арийское расовое превосходство"?
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Пєця віддав на тортури атовця Тамгоєва, Зєля - опозиционера Ельвіна Ісаєва...
Українці пів року тому поміняли шило на мило.
Одна радість - Юлькаворовкакремлівськазозуляукраланашефсьо не пройшла Зеленський сьогодні з офіційним візитом відвідає Азербайджан - Цензор.НЕТ 1209
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йульке просто случай не представился. Но, газового контракта украинцам по глаза хватило
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Будете тепер сумувати за Юліним контрактом. Раша не хоче його продовжувати. А це щорічно Три млрд. дол. за транзит мінус. Думаю, що час "ворогу людства" привчатись смоктати лапу з цього Нового Року
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ай красава подарував алієву голову опозиціонера позавчора призначив покійному шеремету вбивць по телевізору і це кукла лише пів року при владі
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