 Зеленский сегодня с официальным визитом посетит Азербайджан

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В рамках визита запланированы переговоры Зеленского с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Али Асадовым.

Предполагается подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой в приоритетных сферах.

Президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе Украинско-азербайджанского бизнес-форума.

В Баку Зеленский также встретится с представителями украинской общины Азербайджана.

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