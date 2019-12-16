 Сенцов прибыл на реабилитацию в Латвию. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом накануне вечером сообщило посольство Украины в Латвии на своей странице в Facebook.

Как сообщается, в аэропорту О.Сенцова встретили заместитель госсекретаря МИД Латвии А.Лотс и Посол Украины А.Мищенко.

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Фото: посольство/Facebook

При этом еще 4 декабря посольство Украины в Латвии проинформировало, что 10 освобожденных из российского плена украинских политических заключенных пройдут курс реабилитации в Латвии.

По данным дипломатов, по приглашению правительства Латвии в период с 10 по 22 декабря в Латвии с оздоровительной целью будут находиться: Владимир Балух, Эдем Бекиров, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых, Александр Кольченко, Артур Панов, Олег Сенцов, Алексей Сизонович и Роман Сущенко. Все они будут проходить курс реабилитации в центре Вайвари в Юрмале.

Напомним, Сенцов был задержан в оккупированном Россией Крыму в 2014 году и обвинен в создании на территории полуострова террористического сообщества. Суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Режиссер все обвинения отрицал.

7 сентября 2019 года Сенцов вместе с 34 украинцами вернулся в Киев в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией.



