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Все про:Латвия (739) Сенцов (1097) реабилитация (246)

 Сенцов прибыл на реабилитацию в Латвию. ФОТО

По приглашению латвийской стороны украинский режиссер Олег Сенцов прибыл в Латвию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом накануне вечером сообщило посольство Украины в Латвии на своей странице в Facebook.

Как сообщается, в аэропорту О.Сенцова встретили заместитель госсекретаря МИД Латвии А.Лотс и Посол Украины А.Мищенко.

Сенцов прибыл на реабилитацию в Латвию 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гриб, Сущенко и еще 8 бывших политзаключенных Кремля отправились на реабилитацию в Латвию. ВИДЕО

Сенцов прибыл на реабилитацию в Латвию 02

Фото: посольство/Facebook

При этом еще 4 декабря посольство Украины в Латвии проинформировало, что 10 освобожденных из российского плена украинских политических заключенных пройдут курс реабилитации в Латвии.

По данным дипломатов, по приглашению правительства Латвии в период с 10 по 22 декабря в Латвии с оздоровительной целью будут находиться: Владимир Балух, Эдем Бекиров, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых, Александр Кольченко, Артур Панов, Олег Сенцов, Алексей Сизонович и Роман Сущенко. Все они будут проходить курс реабилитации в центре Вайвари в Юрмале.

Напомним, Сенцов был задержан в оккупированном Россией Крыму в 2014 году и обвинен в создании на территории полуострова террористического сообщества. Суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Режиссер все обвинения отрицал.

7 сентября 2019 года Сенцов вместе с 34 украинцами вернулся в Киев в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией.


Сенцов прибыл на реабилитацию в Латвию 03

Источник: https://censor.net.ua/n3165501
 
   
 Топ комментарии
 
а что с ним не так?
По фото и не скажешь что болен...
Может уступил бы свое место кому нибудь из раненых в ООС....?
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А что он кушал на завтрак?
Цензор, не дорабатываешь?
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Сенцов почему то поправился даже больше, чем когда освободился из ростюряги.
И вот снова едет (теперь уже в латвийский санаторий) отьедаться.
Рацион там будет покалорийнее того, что на передовой. Реабилитация, сами понимаете
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А что он кушал на завтрак?
Цензор, не дорабатываешь?
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а что с ним не так?
По фото и не скажешь что болен...
Может уступил бы свое место кому нибудь из раненых в ООС....?
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Думаєте після 5-ти років тюрми в козлорилію здоров"я не погіршилось.
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Думаю что тысячи раненных чувствуют себя хуже чем этот. Вон лучше бы модератора с цензора отправили пока он с катушек окончательно не слетел!
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Сенцов сейчас делает для Украины больше,чем все МЗС вместе взятое.
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а те кто был ранен на войне не делали или они сейчас не делают и на них можно болт положить?
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Причем одно к другому? ! Правительство Латвии пригласил Сенцова,так нахрена постить муйню о раненых? Или вам как голубю,лишь бы какнуть?
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Сенцов почему то поправился даже больше, чем когда освободился из ростюряги.
И вот снова едет (теперь уже в латвийский санаторий) отьедаться.
Рацион там будет покалорийнее того, что на передовой. Реабилитация, сами понимаете
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Отдыхал я в Дзинтари под Юрмалой. Не скажу что там все калорийное, я даже похудел.
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Отъедаться? Покалорийнее? Что за чушь вы пишете? Вы недоедаете? Или думаете, что ребята на передовой недоедают?
Как раз здоровое питание для людей не физического труда менее калорийное, чем то, которое нужно солдатам в окопах. А после длительной голодовки, если возвращаться к нормальному питанию - организм на всякий случай обязательно начинает запасать жиры - и избавиться от этого уже очень сложно
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Итак этот проходимец уже получил
- квартиру
- 100 к гривен
- ноутбук
- награду от ЕС
- отдых в Латвии

Лепят диссидента Сахарова блин из ничего.
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