 Сенцов прибыл на реабилитацию в Латвию. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом накануне вечером сообщило посольство Украины в Латвии на своей странице в Facebook.
Как сообщается, в аэропорту О.Сенцова встретили заместитель госсекретаря МИД Латвии А.Лотс и Посол Украины А.Мищенко.
Фото: посольство/Facebook
При этом еще 4 декабря посольство Украины в Латвии проинформировало, что 10 освобожденных из российского плена украинских политических заключенных пройдут курс реабилитации в Латвии.
По данным дипломатов, по приглашению правительства Латвии в период с 10 по 22 декабря в Латвии с оздоровительной целью будут находиться: Владимир Балух, Эдем Бекиров, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых, Александр Кольченко, Артур Панов, Олег Сенцов, Алексей Сизонович и Роман Сущенко. Все они будут проходить курс реабилитации в центре Вайвари в Юрмале.
Напомним, Сенцов был задержан в оккупированном Россией Крыму в 2014 году и обвинен в создании на территории полуострова террористического сообщества. Суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Режиссер все обвинения отрицал.
7 сентября 2019 года Сенцов вместе с 34 украинцами вернулся в Киев в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией.
Цензор, не дорабатываешь?
По фото и не скажешь что болен...
Может уступил бы свое место кому нибудь из раненых в ООС....?
И вот снова едет (теперь уже в латвийский санаторий) отьедаться.
Рацион там будет покалорийнее того, что на передовой. Реабилитация, сами понимаете
Как раз здоровое питание для людей не физического труда менее калорийное, чем то, которое нужно солдатам в окопах. А после длительной голодовки, если возвращаться к нормальному питанию - организм на всякий случай обязательно начинает запасать жиры - и избавиться от этого уже очень сложно
- квартиру
- 100 к гривен
- ноутбук
- награду от ЕС
- отдых в Латвии
Лепят диссидента Сахарова блин из ничего.