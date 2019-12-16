EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Политика Украины
  2286  41
Материалы по теме:
Все про:нормандская четверка (1042) Пристайко (316)

 Россия остается на тех же позициях, что и последние пять с половиной лет, - Пристайко о результатах "нормандского саммита"

Россия не поняла, что есть "красные линии", которые Украина никогда не перейдет.

Об этом рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, что Россия поняла, что есть "красные линии", которые Украина никогда не перейдет. Я думаю, что российская сторона пытается это понять сейчас. Ведь, если бы она поняла, то и риторика разговоров, и результаты были бы немножко другие. На сегодня я наблюдаю, что российская сторона остается на тех же позициях, которые я видел последние пять с половиной лет", - заявил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Поговорили, поднимали важные вопросы", - телеканал "Россия 1" показал коридорное "интервью" Зеленского

"На сегодняшний момент не наблюдается изменений. Мы все надеялись, что российская сторона поймет цивилизованное давление, к которому прибегли наши партнеры - санкционное. Однако, очевидно, Москва пока демонстрирует, что политических изменений она не ожидает. То есть, не готова к этим изменениям. Это касается, как вы видите, заявления о том, что Россия, как и Франция, и Германия, является лишь стороной, которая пытается помочь в решении "войны" и так далее. Вся эта старая риторика. Мы рассчитывали на определенное понимание. В Украине изменилась политическая ситуация, которая даже в теории не позволяет говорить о каких-то мифических "украинских фашистах", "нацистах", которые якобы захватили власть в Украине. Очевидно, если наша страна уже второй раз проходит через демократические выборы, "нацисты" не приходят к власти, то я бы рассчитывал, что Россия все же будет адаптироваться к этой реальности. Но нет. Она, наверное, рассчитывает, что все еще есть место для того, чтобы Украина изменила позиции. И те "красные линии", о которых вы спросили, сохранили для обеих сторон определенные более или менее прежние позиции. Мы стараемся продвигаться по тому треку, который нам в наследство оставили предшественники, - это Минский процесс. Есть определенные вещи, которые должны завершить. Они сформулированы, они всем известны. Примерно такая же позиция у Франции и Германии", - резюмировал Пристайко.

Источник: https://censor.net.ua/n3165499
 
 
 Топ комментарии
 
а ми прогнулись, да ?
тобто піщли агресору на поступки ?
це часом не зрадою зветься ?
 показать весь комментарий
 
Фактически, Пристайко признал полный провал внешней политики, реализуемой преЗЕдентом.... Росія залишається на тих самих позиціях, що й останні п'ять з половиною років, - Пристайко про результати "нормандського саміту" - Цензор.НЕТ 1966
 показать весь комментарий
 
Позиція снігерії це війна і захоплення території. І ця позиція триває не 5.5 років, а 500 років, як мінімум.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а ми прогнулись, да ?
тобто піщли агресору на поступки ?
це часом не зрадою зветься ?
 показать весь комментарий
 
 
Фактически, Пристайко признал полный провал внешней политики, реализуемой преЗЕдентом.... Росія залишається на тих самих позиціях, що й останні п'ять з половиною років, - Пристайко про результати "нормандського саміту" - Цензор.НЕТ 1966
 показать весь комментарий
 
 
какой какой политики.... кого кого... клоуна.... да он в Париж помчался погулять...
 показать весь комментарий
 
 
Приклад того буде чи лише бла бла бла "капітуляція, зрада"?
 показать весь комментарий
 
Ні. Поступово досягає свого. Завдячуючи вам.
 показать весь комментарий
 
 
Так, Пристайко лукавить. 5,5 років тому кацапія не мала союзника на посту президента України.
 показать весь комментарий
 
 
Позиція снігерії це війна і захоплення території. І ця позиція триває не 5.5 років, а 500 років, як мінімум.
 показать весь комментарий
 
 
Моржовія не уміє по іншому існувати, "как волк не умеет есть мясо, как птицы не умеют летать" (с) БГ
 показать весь комментарий
 
Міністр МЗС ,очевидно,зараз не грає взагалі ніякої ролі.Так,заяви озвучувати.
Банально збрехав.Чергове "зради немає".
 показать весь комментарий
 
 
Подписать с рашкой можно всё ,что угодно(я о Минских),но это вовсе не означает,что их нужно выполнять.Как говорится,обещать-не значит жениться.
 показать весь комментарий
 
 
А слуги думали шо шкет криворізький пагаваріт з ****** і всьо стане на свої місця? Для чого тоді членомкомандуючий відводив війська? Повертай їх назад.
 показать весь комментарий
 
 
Оно уже наподписывало и изменение в Конституцию, и допуск обсе по всей территории Украины. Сдает Неньку маланец
 показать весь комментарий
 
 
Так и "величайший лидер современности" в тоже в постоянной позиции: "чего изволите?"
 показать весь комментарий
 
 
ПаРашка молча смотрит на эти шоу с прогибанием, политическими шпагатами и виляние хвостом перед ней новой власти, продолжая реализовывать свои цели в Украине... Росія залишається на тих самих позиціях, що й останні п'ять з половиною років, - Пристайко про результати "нормандського саміту" - Цензор.НЕТ 988
 показать весь комментарий
 
 
Це зрозуміло. А ми, як держава на яких, завдяки вам уродам, знаходимося позиціях за останні 5 з половиної років. А взагалі за всі 28 років!
 показать весь комментарий
 
они уроды там наверху конечно...., но что насчет мудрого и простого нарида...?
Вот все же признают, что в Украине выборы более - менее были демократическими и отражали волю населения все эти 28 лет...
и два Майдана были - меняй власть как хочешь...
 показать весь комментарий
 
 
Удивительно, да? И кто, чего, куда разводил?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Всю кашу замутил Пеца в 14-м,расхлебываться ещё долго
 показать весь комментарий
 
 
и не говори....
Вот нахрена он Крым отжал?
 показать весь комментарий
 
 
И на паРашку напал....Отжал Ростовскую область и Краснодарский край...это все он... Росія залишається на тих самих позиціях, що й останні п'ять з половиною років, - Пристайко про результати "нормандського саміту" - Цензор.НЕТ 2799
 показать весь комментарий
 
 
Те що Козлостан виявився в одному строю з Францією і Німеччиною як країна ПОЗА конфлікту - чиста допомогти мишебратьям врегулювати внутрішній конфлікт - це курва ваша слабка ,а скоріше провальна дипломатична робота, не треба уси вашi косяки перекидувати на Козлостан
 показать весь комментарий
 
Якого дідька тоді придуркувата шмаркля так забрав хвоста бігла на зустріч з пуйлом? Воно думала, що раз, раз і домовились? Воно ідіот.
В десятки раз розумніші від шмарклі та Зешобли люди нічого не могли зробити з цим. Коротше, шмаркля ідіот, мінуйте все навколо дЫр та займайтеся розбудовую України, а не грайте дурників та тим самим по роялю.
 показать весь комментарий
 
 
есть уголовная статья не виконання своїх повноважень посадовою особою Росія залишається на тих самих позиціях, що й останні п'ять з половиною років, - Пристайко про результати "нормандського саміту" - Цензор.НЕТ 7625 это касается и бубочки
 показать весь комментарий
 
 
хватит ныть не умеете отдайте власть тем кто сможет
 показать весь комментарий
 
 
До чого тут Зеленський? Це нарід такого захотів. Війна чи сором? Нарід обрав сором і отримав війну і сором.
 показать весь комментарий
 
 
В Кремле возмущены, что Украина делала исправления в коммюнике....Украина тоже возмущена,что Россия оккупант везде крутится в лице наблюдателя и хихикает на все 32 с Германией и Францией
 показать весь комментарий
 
 
#БытьИли
Путин и Зеленский. Итоги встречи в Нормандском формате | Быть Или
 показать весь комментарий
 
Та рф то залишилась на тих же.Це Україна просіла
Росія залишається на тих самих позиціях, що й останні п'ять з половиною років, - Пристайко про результати "нормандського саміту" - Цензор.НЕТ 9588

Росія залишається на тих самих позиціях, що й останні п'ять з половиною років, - Пристайко про результати "нормандського саміту" - Цензор.НЕТ 8670
 показать весь комментарий
 
Россия остается на тех же позициях, что и последние пять с половиной лет

Ну надо же, какое открытие! А нарид думал, что "нада пагаварить" и "встретимся пасередине".
 показать весь комментарий
 
 
Если честно,то меньше всего хочется комментировать пристайку.Ведь по сути,он НИЧЕГО не решает.Он говорящая голова и ПРИСТАВКА Ермака.Ему самому не противно?Или запись в трудовой важнее репутации и ЧЕСТИ?
 показать весь комментарий
 
 
Все они прекрасно поняли, вот только для них эти ваши красные линии ничего не значат и подстраиваться под вас никто не будет.
 показать весь комментарий
 
 
"нормандский саммит", о котором так долго говорили зелёные, завершился пшиком?
 показать весь комментарий
 
Носиться з тим форматом, як баба з торбою.
Новина застаріла - чуваки поїхали до Парижу, поїли-покакали - ото і весь результат.
 показать весь комментарий
 
 
Дуже б хотілось дізнатися, хто дає "домашнє завдання", по злиттю інтересів України, велічайшому правітелю зеленському? Невже пуйло?
 показать весь комментарий
 
 
А с чего позиция России должна изменяться?
От умиления от прихода к власти Зе?))
 показать весь комментарий
 
позиція кремля така ж сама тому що наша позиція(нашої влади) за останні 5 років теж не змінилась. якщо ми і далі натякаємо підтримкою мінських угод що можемо піти на поступки то чому має щось змінитись.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх