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Все про:рейтинг (1270) США (15919)

 Украина вошла в ТОП-40 самых могущественных стран мира, - U. S. News & World Report

Американский журнал U. S. News & World Report опубликовал рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, рейтинг опубликован на сайте одного из самых авторитетных политических изданий США.

Перечень составлен аналитиками BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании. Ими учтены ряд факторов, среди которых экономика, военная мощь, политическое влияние, лидерство в мире, а также членство и участие в международных альянсах.

Лидером рейтинга стали Соединенные Штаты Америки. Второе место составители отдали России, третье – Китаю. В первой десятке также присутствуют Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.

Украине в списке определено 39-е место. Это выше, чем Финляндия, Греция, Оман, Казахстан, Польша, а также ряд других стран, среди которых Португалия, Сербия, Чехия, Румыния, Венгрия, Болгария, Хорватия и так далее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 35% жителей Украины думают над переездом на работу за границу, 60% из них - лица до 30 лет, - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Вместе с тем, авторы перечня разместили выше Люксембург, Беларусь, Вьетнам, Южную Африку, Египет, Катар, Пакистан, Ирак, Иран и другие государства.

Также U.S.News считает, что меньше всего на мир в 2019 году влияли Словакия, Словения, а также страны Прибалтики.

U. S. News & World Report – журнал, который ведет свою историю с 1933 года. Его ежемесячная аудитория насчитывает десятки миллионов уникальных посетителей, которые просматривают сотни миллионов статей.

Источник: https://censor.net.ua/n3165497
 
 
 Топ комментарии
 
танунах! мы, панимаш, решаем, кто будет самым презом США...
шо за рейтинг, итить?
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Рашка друга, бо має ядерну зброю.
Нічим іншим з могучого вони не володіють.
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і не відсторонюють від спортивних змагань.
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"Украина вошла в ТОП-40 самых могущественных стран мира, - U. S. News & World Report" - также Украина занимает первое место по бедности в Европе и второе место в мире по уровню смертности. Лидером была признана ЮАР. Такой результат достигнут при Порошенко и при Зеленском ничего не меняется.
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...вона, Америка зубцы-то пообломила об кремень-коррупции матерь-барыжную в прошлом РФ :Рошен Фаэбрик
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все эти рейтинги улетучатся на первом шухере)) еще недавно Израиль утверждал, что у них - четвертая армия в мире. После сирийского дурдома что то они подзатихли)). Четвертые в мире.
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херня какая то, а не рейтинг...20-ка, тогда да, согласен, а 40-не годится никак.... Україна увійшла до топ-40 наймогутніших країн світу, - U.S. News&World Report - Цензор.НЕТ 484...
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Побеждают страны с ядерным оружием или отморозками при власти
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етить - колотить. выше чем поляки, португезы, чехи. думаю, 99 % наших пенсионеров с удовольствием переехали бы в эти не такие могущественные страны .хорошая трава у составителей списка.
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Катар стоит выше Украины, потому, что он ближе к Европе, чем страна-бензоколонка,

и катарская нефть чище и дешевле.
Финляндия стоит ниже, потому, что финляндизировалась.
Польша стоит ниже Украины - это странно: из всех натовских стран поляки ведут себя
по отношению к российской агрессии наиболее безкомпромиссно и вооружаются быстрее остальных.
Чем отличился Вьетнам - история умалчивает.
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у Вьетнама 32 место. У себя в регионе доминирует над странами -"треугольника"
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По Катару не совсем согласен. этот эмират еще тот зловред. Практически все замесы в той части мира - его рук дело. Даже иногда и в Африку нос сует
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Іноді цікаво подивитися, що ж пише першоджерело. А воно дає Україні 65 місце в рейтингу кращих країн світу. А в розділі харатеристики країни пише, зокрема, таке: "Масштабні протести в кінці 2013 року стали жорстокими в 2014 році, що призвело до повалення уряду і заворушенням в етнічно російських східних регіонах України." https://www.usnews.com/news/best-countries/ukraine
Такий у них погляд на Україну.
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Как всегда, истерикой тупых псевдопатриотов - парасявок удовлетворен)))) Всегда приятно видеть ка крушиться их выдуманный мирок.
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"Вот и верь после этого людям -
Отдалась я ему при Луне
А он взял мои нежные груди
И связал их узлом на спине"©
Если в Рейтинге самых могущественных стран мира по итогам 2019 года от BAV Group и Wharton School, опубликованном в U.S.News & World Report, Украина вошла в ТОП-40, то по логике вещей в Рейтинге стран мира по уровню слабости (а есть и такой - Fragile States Index / Индекс слабости государств) по итогам того же 2019 года от не менее (если не более) уважаемой The Fund for Peace, включающем 178 государств, Украина должна бы занимать позицию ниже 138 места. Однако в Рейтинге по уровню слабости Украина на 91-ой позиции, т.е согласно этому рейтингу 87 государств являются более могущественными, чем Украина. Отсюдова простой вывод -
"Пи@@еть - не мешки ворочать"©
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Индекс слабости (несостоятельности) государств мира (Fragile States Index) - это комплексный показатель, характеризующий способность (и неспособность) властей той или иной страны контролировать целостность своей территории, политическую, экономическую, социальную и демографическую ситуацию в стране, а также устойчивость её государственных институтов.
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нищая помойка с ВВП ниже Африки в рейтинге могущественных стран?
Только из-за остатков советского наследия!
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ты придурок .совка уже 30 лет нет и совковое уже все что можно итак ушло а кацапы на донбассе добили
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и не было ты тупорылое в африке .сибири и дальнем востоке.а то бы не варнякало про нищую помойку.
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Насчёт советского наследия - это правда. Или ракетостроением и самолётостроением Украина обзавелась после независимости? Но многое и гавкнуло, например, высокоточное вакуумное приборостроение - единственный в Союзе Сумский завод электронных микроскопов, после неуместной приватизации - ВАТ "SELMI", умер окончательно, тогда как глупые кацапы зашли на умирающий "SELMI" под видом инвесторов, скоммуниздили технологии и построили у себя аналог под эгидой кацапской академии наук.
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Теперь надо срочно думать , что делать с наплывом гастарбайтеров из Польше. Как только пшеки прочитают про этот реитинг , так сразу побегут на заработки в Украину
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