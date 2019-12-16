 Украина вошла в ТОП-40 самых могущественных стран мира, - U. S. News & World Report

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, рейтинг опубликован на сайте одного из самых авторитетных политических изданий США.
Перечень составлен аналитиками BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании. Ими учтены ряд факторов, среди которых экономика, военная мощь, политическое влияние, лидерство в мире, а также членство и участие в международных альянсах.
Лидером рейтинга стали Соединенные Штаты Америки. Второе место составители отдали России, третье – Китаю. В первой десятке также присутствуют Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.
Украине в списке определено 39-е место. Это выше, чем Финляндия, Греция, Оман, Казахстан, Польша, а также ряд других стран, среди которых Португалия, Сербия, Чехия, Румыния, Венгрия, Болгария, Хорватия и так далее.
Вместе с тем, авторы перечня разместили выше Люксембург, Беларусь, Вьетнам, Южную Африку, Египет, Катар, Пакистан, Ирак, Иран и другие государства.
Также U.S.News считает, что меньше всего на мир в 2019 году влияли Словакия, Словения, а также страны Прибалтики.
U. S. News & World Report – журнал, который ведет свою историю с 1933 года. Его ежемесячная аудитория насчитывает десятки миллионов уникальных посетителей, которые просматривают сотни миллионов статей.
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и катарская нефть чище и дешевле.
Финляндия стоит ниже, потому, что финляндизировалась.
Польша стоит ниже Украины - это странно: из всех натовских стран поляки ведут себя
по отношению к российской агрессии наиболее безкомпромиссно и вооружаются быстрее остальных.
Чем отличился Вьетнам - история умалчивает.
Такий у них погляд на Україну.
Отдалась я ему при Луне
А он взял мои нежные груди
И связал их узлом на спине"©
Если в Рейтинге самых могущественных стран мира по итогам 2019 года от BAV Group и Wharton School, опубликованном в U.S.News & World Report, Украина вошла в ТОП-40, то по логике вещей в Рейтинге стран мира по уровню слабости (а есть и такой - Fragile States Index / Индекс слабости государств) по итогам того же 2019 года от не менее (если не более) уважаемой The Fund for Peace, включающем 178 государств, Украина должна бы занимать позицию ниже 138 места. Однако в Рейтинге по уровню слабости Украина на 91-ой позиции, т.е согласно этому рейтингу 87 государств являются более могущественными, чем Украина. Отсюдова простой вывод -
"Пи@@еть - не мешки ворочать"©
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Индекс слабости (несостоятельности) государств мира (Fragile States Index) - это комплексный показатель, характеризующий способность (и неспособность) властей той или иной страны контролировать целостность своей территории, политическую, экономическую, социальную и демографическую ситуацию в стране, а также устойчивость её государственных институтов.
Только из-за остатков советского наследия!