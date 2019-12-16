 Двое неизвестных в балаклавах напали на нардепа от "Слуги народа" Ананченко в Сумах. ФОТО (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
По словам депутата, нападение может быть связано с его политической деятельностью.
"Сегодня, возвращаясь домой, в родном городе Сумы, меня возле подъезда напали двое молодых людей в балаклавах. Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе. Хочу заявить, чтобы любые хулиганские и другие противоправные действия в отношении нашей команды не изменят политического курса партии. С ответственности заявляю, что наша политическая сила всегда будет придерживаться конструктива и готова слушать мнение каждого гражданина исключительно в правовом поле. Надеюсь на скорую и беспристрастную реакцию правоохранительных органов", - написал Ананченко.
Как сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко на своей странице в Facebook по данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 346 (насилие в отношении народного депутата Украины) УК Украины.
"Начат комплекс неотложных следственно розыскных мероприятий", - добавила она.
Напомним, в начале ноября Дмитрий Дубилет обратился в Управление государственной охраны с просьбой предоставить ему охрану.
Он отметил, что такая необходимость связана, что вокруг него "образовалось две зоны напряжения". В частности, одна из них связана с борьбой с теневым алкоголем, которая должна показать результат в виде дополнительных поступлений в бюджет в 5-10 млрд грн в год. Вторая связана с тем, что он один из координаторов проведения конкурсов на государственные топ-должности.
А вот дырка вам об бублика, дестабилизаторы фиговы.
Фошизм как он есть....
І хай дякує,що ми не в середньовіччі живемо,тоді зі слугами не панькались.Жакуй підтвердить:
Так это же из фильма "Визитеры", судя по всему.
В том фильме все прекрасно, например, скелет в клетке в подземелье, на которого машут рукой и говорят: "А, вероятно, какой-то враг семьи"
Там перл за перлом , в том фильме.
Это же не бесчеловечное убийства война ВСУ Романа Беспалого...
плюшекпирожков, и пошла в гости к бородатой бабушке..."
Съела, наверное , "бородатая бабушка" "рябую шапку", его в последние дни не видно и не слышно.
Воно сцикливе і брехливе, посміховисько.
PS: Я ні до чого.
Не пытайтесь вызвать к себе хоть каплю сочувствия, плесень зеленая, демонстрируя свои царапины от "людей в балаклавах", они ничто по сравнению с тем, что пережил перед своей смертью боец Роман Беспалый.
На вас, плесень зеленая, наср*ть.
Зє!бобіки, це лише початок, у вас все ще попереду!
Муж три дня дома не появлялся, на четвертый день заявился.. Жена ему
- Где шлялся?
- Да представляешь, этот бен Ладен такая падла! Прислал на работу мне письмо. Я его открываю, а там - белый порошок!
- И что? Сибирская язва?
- Хуже.. Триппер...
А теперь будут Волонтеров и Ветеранов АТО садить??
"Редакторка зв'язалася телефоном із народним депутатом України Михайлом Ананченком, який сьогодні повідомив у Фейсбуці про напад на нього." ©
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