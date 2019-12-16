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Все про:нападение (1798) Сумы (630) Слуга народа (564) Ананченко (1)

 Двое неизвестных в балаклавах напали на нардепа от "Слуги народа" Ананченко в Сумах. ФОТО

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Ананченко заявил, что вблизи его дома в Сумах на него напали двое неизвестных в балаклавах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам депутата, нападение может быть связано с его политической деятельностью.

"Сегодня, возвращаясь домой, в родном городе Сумы, меня возле подъезда напали двое молодых людей в балаклавах. Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе. Хочу заявить, чтобы любые хулиганские и другие противоправные действия в отношении нашей команды не изменят политического курса партии. С ответственности заявляю, что наша политическая сила всегда будет придерживаться конструктива и готова слушать мнение каждого гражданина исключительно в правовом поле. Надеюсь на скорую и беспристрастную реакцию правоохранительных органов", - написал Ананченко.

Двое неизвестных в балаклавах напали на нардепа от Слуги народа Ананченко в Сумах 01
Фото: Ананченко/Facebook

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умер активист и волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко, которого избили 29 ноября. ФОТО

Напомним, в начале ноября Дмитрий Дубилет обратился в Управление государственной охраны с просьбой предоставить ему охрану.

Он отметил, что такая необходимость связана, что вокруг него "образовалось две зоны напряжения". В частности, одна из них связана с борьбой с теневым алкоголем, которая должна показать результат в виде дополнительных поступлений в бюджет в 5-10 млрд грн в год. Вторая связана с тем, что он один из координаторов проведения конкурсов на государственные топ-должности.

Двое неизвестных в балаклавах напали на нардепа от Слуги народа Ананченко в Сумах 02

Источник: https://censor.net.ua/n3165493
 
   
 Топ комментарии
 
Это были бородатые волонтеры с характерной походкой, пытались погнуть курс партии. Кстати, что за курс у СН, х/з.
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Ка-а-а=а-пец! Эй, знает кто ЭТОГО политического деятеля и его "политическую позицию"?!?!?! На него "заговоры" организовывают, типа, как на Генриха IV - "Равальяк с Клеманом" в балаклавах!
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Люди починають "дякувати" депутатам більшості. Уявіть що буде коли приймуть закон про землю чи зміни в Конституцію по Донбасу. ДУМАЙте панове депутати...
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Ка-а-а=а-пец! Эй, знает кто ЭТОГО политического деятеля и его "политическую позицию"?!?!?! На него "заговоры" организовывают, типа, как на Генриха IV - "Равальяк с Клеманом" в балаклавах!
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Скільки Міша доплатив за політрекламу власної незламної палітічєскої пазіції?
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Это были бородатые волонтеры с характерной походкой, пытались погнуть курс партии. Кстати, что за курс у СН, х/з.
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Дестабилизировать обстановку в обществе собрались (по Авакову), оцарапав нардепа.
А вот дырка вам об бублика, дестабилизаторы фиговы.
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то "народная любофф" - "бьет - значит любит!"
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"как напоминанье чувства сильного" (песня "Кольщик" , о Гепе-Допе)
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потому что набрали сброд в слуги урода, то ли еще будет!
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сейчас под этого леща и царапину которую он получил, пересажают с десяток волонтеров и ветеранов... Двоє невідомих у балаклавах напали на нардепа від "Слуги народу" Ананченка в Сумах - Цензор.НЕТ 9586
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по цьому вилупку, відразу видно, що він не арійської раси от і не стримались люди
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SANDY - ага..., избили бандеровцы проклятые за карие глаза, темные волосы и мордвинские скулы....

Фошизм как он есть....
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Люди починають "дякувати" депутатам більшості. Уявіть що буде коли приймуть закон про землю чи зміни в Конституцію по Донбасу. ДУМАЙте панове депутати...
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Начало. То ли еще будет после вашего, так называемого "рынка земли", "Зе!проданцы".
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Соевые в действии,почерк тот же
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Шо это за деятель? У нас таких таких под наливайкой пруд пруди. И все **** политические.
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Слугу да еще и Народа по лицу ,да еще в бабаклавах...ужас!!! Мне больше всего понравились про: Слушать мнение КАЖДОГО гражданина!!! Вашей лейке не морды бить надо, а уже кое что другое делать пора!!!
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Хіба не закономірно,що слугу народа побив народ ? Побив хазяїн слугу-значить було за що !
І хай дякує,що ми не в середньовіччі живемо,тоді зі слугами не панькались.Жакуй підтвердить:
Двоє невідомих у балаклавах напали на нардепа від "Слуги народу" Ананченка в Сумах - Цензор.НЕТ 226
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О!
Так это же из фильма "Визитеры", судя по всему.
В том фильме все прекрасно, например, скелет в клетке в подземелье, на которого машут рукой и говорят: "А, вероятно, какой-то враг семьи" Двоє невідомих у балаклавах напали на нардепа від "Слуги народу" Ананченка в Сумах - Цензор.НЕТ 1342
Там перл за перлом , в том фильме. Двоє невідомих у балаклавах напали на нардепа від "Слуги народу" Ананченка в Сумах - Цензор.НЕТ 1342
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двое в балаклавах , извесные титушки , водка и асфальт .они главные виновники.
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слава богу почалось може нарід підніметься і знесе це зеленогадюшник
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Депутату морду набили? Слузі? Та ради бога. Не жалько.
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Це "новина до кави", пропоную такий тег.
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Ждем открытия "рябой шапкой" уголовного дела из-за покушения на нардепа с целью "дестабилизировать обстановку в обществе".
Это же не бесчеловечное убийства война ВСУ Романа Беспалого...
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Ага. ;Напали; І навіть пику не набили, трохи там на вилиці звезли .

Воно сцикливе і брехливе, посміховисько.

PS: Я ні до чого.
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...от@издить зебілоіда-свята справа!
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Врёт! Если бы молодики напали, он был бы в больнице без зубов и не мог открыть рот. А так, все сам придумал, бреше, чтоб обратить на себя внимание
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Реньше была одна радость это любая неудача в рашке, а теперь две, добавились ещё и "слуги Зе" а не народа. Ну обещилиже покрашенная вот пожалуйста.
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Позицию партии надо менять согласно позиции народа. Иначе морды будут битые у всех, зелепуталы.
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В підбарижників схоже вже істерика. Якщо перейшли до примітивного бандитизму.
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