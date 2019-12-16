 Двое неизвестных в балаклавах напали на нардепа от "Слуги народа" Ананченко в Сумах. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам депутата, нападение может быть связано с его политической деятельностью.

"Сегодня, возвращаясь домой, в родном городе Сумы, меня возле подъезда напали двое молодых людей в балаклавах. Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе. Хочу заявить, чтобы любые хулиганские и другие противоправные действия в отношении нашей команды не изменят политического курса партии. С ответственности заявляю, что наша политическая сила всегда будет придерживаться конструктива и готова слушать мнение каждого гражданина исключительно в правовом поле. Надеюсь на скорую и беспристрастную реакцию правоохранительных органов", - написал Ананченко.



Фото: Ананченко/Facebook

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Напомним, в начале ноября Дмитрий Дубилет обратился в Управление государственной охраны с просьбой предоставить ему охрану.

Он отметил, что такая необходимость связана, что вокруг него "образовалось две зоны напряжения". В частности, одна из них связана с борьбой с теневым алкоголем, которая должна показать результат в виде дополнительных поступлений в бюджет в 5-10 млрд грн в год. Вторая связана с тем, что он один из координаторов проведения конкурсов на государственные топ-должности.