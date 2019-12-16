 Двое неизвестных в балаклавах напали на нардепа от "Слуги народа" Ананченко в Сумах. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
По словам депутата, нападение может быть связано с его политической деятельностью.
"Сегодня, возвращаясь домой, в родном городе Сумы, меня возле подъезда напали двое молодых людей в балаклавах. Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе. Хочу заявить, чтобы любые хулиганские и другие противоправные действия в отношении нашей команды не изменят политического курса партии. С ответственности заявляю, что наша политическая сила всегда будет придерживаться конструктива и готова слушать мнение каждого гражданина исключительно в правовом поле. Надеюсь на скорую и беспристрастную реакцию правоохранительных органов", - написал Ананченко.
Напомним, в начале ноября Дмитрий Дубилет обратился в Управление государственной охраны с просьбой предоставить ему охрану.
Он отметил, что такая необходимость связана, что вокруг него "образовалось две зоны напряжения". В частности, одна из них связана с борьбой с теневым алкоголем, которая должна показать результат в виде дополнительных поступлений в бюджет в 5-10 млрд грн в год. Вторая связана с тем, что он один из координаторов проведения конкурсов на государственные топ-должности.
А вот дырка вам об бублика, дестабилизаторы фиговы.
Фошизм как он есть....
І хай дякує,що ми не в середньовіччі живемо,тоді зі слугами не панькались.Жакуй підтвердить:
Так это же из фильма "Визитеры", судя по всему.
В том фильме все прекрасно, например, скелет в клетке в подземелье, на которого машут рукой и говорят: "А, вероятно, какой-то враг семьи"
Там перл за перлом , в том фильме.
Это же не бесчеловечное убийства война ВСУ Романа Беспалого...
Воно сцикливе і брехливе, посміховисько.
PS: Я ні до чого.