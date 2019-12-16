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Все про:НАТО (6606) Турция (2185) Акар (1)

 "Мы пока еще остаемся в НАТО и никуда не выходим", - министр обороны Турции Акар

Позиция Анкары по членству в НАТО остается неизменной, на нее не влияет сотрудничество с другими странами.

Об этом на 19-м форме "Доха" в столице Катара сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Анадолу.

"Отвечая на вопросы председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера о приобретении российских ЗРК С-400 в контексте роли Турции в НАТО, Акар сказал, что Анкара сохраняет приверженность миссии НАТО", - говорится в сообщении.

Турецкий министр подчеркнул: "Мы пока еще остаемся в НАТО и никуда не выходим. Позиция Анкары по членству в военно-политическом блоке остается неизменной".

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По словам Акара, Турция как надежный и важный член НАТО продолжит выполнять задачи в составе альянса.

"Курс на сотрудничество с другими странами никоим образом не является альтернативой НАТО или сближению с ЕС", - заявил глава оборонного ведомства Турции.

Как сообщалось, Турция и Россия в 2017 году заключили контракт на поставку систем С-400 на сумму 2,5 млрд долларов. В июле 2019-го в Турцию поступили первые компоненты ЗРК. В середине сентября стало известно о поставках последних компонентов второй батареи. Ввод комплексов в эксплуатацию запланирован на апрель 2020 года.

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11 ноября советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США могут ввести против Турции санкции из-за соглашения о покупке у России С-400.

Источник: https://censor.net.ua/n3165492
 
 
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Если пока, ещё чуть-чуть-ждите жёлтые жилеты, они вам придадут уверенности в правильности выбора! Идиоты!
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Были у них уже эти жилеты. После этого они с американцами и рассорились.
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Если бы американцы не отрубили бы всю связь для путчистов, и не парализовали бы их, болтался бы сейчас неблагодарный Эрдоган в петле, по решению военного трибунала.
Пес, кусающий кормящую его руку.
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Надёжный член НАТО? С душком ваша надёжность. Руським.
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басурманы, но не половцы. Это в нас крохотная часть половецкой крови может проскальзывать. А то - тюрки, некоторые - от Чингизхана, между прочим, как наши крымские татары.
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Как же поведет себя "жоский перегаворщеГ" Трампусек, на ультимейт от Эрдогана ? Один раз он уже слился, и слил курдов, напоминаю :
Эрдоган пригрозил закрыть военную базу США в случае введения санкций против Турции
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Будете вести себя в подобном стиле, вас просто попрут из НАТО.
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никто их не попрет. Турция для НАТО важнее десятка "украин", и-за своего географического месторасположения. Турки, скорее, сами могут "вильнуть хвостом", как это один раз уже делал Де Голь, и выйти из состава НАТО. На 40 лет, напоминаю. Первоначально штаб-квартира НАТО располагалась не в Брюсселе, а в Париже. А потом лягушатники начали взасос целоваться с кацапами, и вышли из "наты".
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Мы так переживаем за Турок. НЕПОДВЕДИТЕ, только НАТО и мы скоро к вам присоеденимся, только ждите.
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Когда кацапы начнут "кого-нибудь спасать /не важно от кого/" в Турции /вторгнутся, чтоб захватить проливы/, очень сомневаюсь, что немцы захотят умирать за турков /НАТО - такой же беф как и все остальные "договорнички"/. Нет, конечно, если какая-нибудь "Буркина Фасо" объявит войну стране-члену НАТО, то ее показательно "отутюжат по полной" /"плечем к плечу и единой решительностью"/, а вот, если Китай или паРашка /с солидным ядерным арсеналом/, то "упс" /типа сами "виноваты", конечно все "будут полны решимости в осуждении", но на деле только пустозвоние и "озабоченность с санкциями"/!
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