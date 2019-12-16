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 Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, за сутки - семь вражеских обстрелов, - штаб

15 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили вблизи Лебединского 1 обстрел из станковых и ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов:
- неподалеку от Луганского - из станковых противотанковых гранатометов;
- дважды возле Крымского - из СПГ, РПГ и подствольных гранатометов;
- в районе Хутора Вильный - из автоматических гранатометов;
- неподалеку от Светлодарска - из СПГ и автоматических гранатометов;
- вблизи Зайцево - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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"Вчера, 15 декабря, ранения получили двое военнослужащих Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 16 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с украинской стороны нет.

Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, за сутки - семь вражеских обстрелов, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3165491
 
 
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семь не десять
Это мир-подумал Сивохо-в
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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Когда су..ка Зеленная устроит брифинг с Авакяном и ********* Рябой шапкой и возьмут убийство военнослужащих под личный контроль ???? 73% дебилов Вас спрашиваю кто у Вас препрезедент
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По большому счету зеленский обычный дурак,которому везёт в жизни. Он обычная пешка-марионетка Коломойского. Аваков это человек Коломойсктого со своей игрой. Бизнес-интересы Авакова и Бени не пересекаются. Может еще кто-то есть. Всё то, что происходит в Украине, законы, аресты, подставы это дело рук ОПЗЖ, Коломойского, Ававков.
ОПЗЖ - возврат в круг РФ, Аваков - криминал, Беня - бизнес без налогов. Единственные кто мешают всем троим достич цели - люди с стремящиеся жить в Европе, активные участники АТО и волонтеры
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Самое страшное сейчас для Украины это аваковские НГ, менты, портновские суды, зелёные дураки из прокуратуры, СБУ, коломойские депутаты.
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