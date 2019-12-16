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 Суровые и холодные, - Песков отрицает улучшение отношений России и США после визита Лаврова

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявляет, что отношения между Россией и США находятся в "глубоком кризисе" и визит в Вашингтон российского министра иностранных дел Сергея Лаврова это не изменил.

Песков сказал об этом в интервью российскому государственному телеканалу 15 декабря, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Мы находимся в плане двусторонних отношений в таком глубоком кризисе, что даже важный визит такого тяжеловесного министра, как Лавров, не способен переломить тенденцию", - сказал представитель президента России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп предостерег РФ от вмешательства в американские выборы и призвал разрешить конфликт с Украиной

"Конечно, у Трампа и Путина было несколько очень положительных разговоров, где были сказаны очень позитивные и хорошие вещи. Разговоры были теплыми, но реальность такова, что наши двусторонние отношения суровые и холодные", - добавил он.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров ездил в США 10 декабря, на следующий день после "нормандского саммита" в Париже.

Он встречался с государственным секретарем США Майком Помпео, а также - с президентом Дональдом Трампом в Белом доме.

Отношения между Москвой и Вашингтоном ухудшились из-за обвинений в адрес России о вмешательстве в выборы в США, а также из-за войны в Украине и Сирии и разногласий из-за ядерного договора.

Также читайте: Минюст США не нашел политической предвзятости в расследовании вмешательства РФ в выборы американского президента в 2016 году, - Associated Press

Источник: https://censor.net.ua/n3165490
 
 
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нy вот, даже письков назвал лаврова, бесполезной лошадью тяжеловозом.
постарела лошадка, только на забой.
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https://enigma.club/articles/zelenskiy-vnis-u-vr-nevidkladniy-zakon-pro-federalizatsiyu-yakiy-vin-chomus-nazivae-detsentralizatsieyu

Зеленський вніс у ВР невідкладний закон про "федералізацію"

Як повідомлялось раніше у ЗМІ, Зеленський заявив, що Україна виконує свої зобов'язання щодо надання особливого статусу ОРДЛО на постійній основі шляхом підготовки внесення змін до Конституції у частині децентралізації. Зокрема, він пояснив, що в "Мінську" чітко записано: зміни в Конституції України у зв'язку з тим, що пов'язано з децентралізацією.
Розтлумачую - це називається по путінські "федералізація". Тепер зрозуміло, чому перед ОПой Зеленського на Банковій терміново "заливають каток". І чому так посміхався путін коли вийшов з перемовин віч-на-віч с Зеленським.
Якщо сюди добавити безпідставні репресії проти ветеранів та волонтерів, які єдині, хто стоїть на завади змови Зеленського та Путіна - все стає чітким та зрозумілим.
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Що же там відбувалося в Парижі за кулісами? Ми вже з'ясували, що точилася боротьба за "постійність" закону про особливий статус, про що ще написав Чеснаков (https://www.facebook.com/AlekseyChesnakov/posts/473486853367474?hc_location=ufi) Нагадаю, що на англійській версії сайту українського президенту в комуніке йшлося про те, що сторони зацікавлені його розглянути з тим, щоби він надалі діяв. А на англійській версії сайту французького президента вже йдеться про те, щоби він був прийнятий на постійній основі......тут: https://www.facebook.com/alya.shandra/posts/2857468167608622Але залишилося непоміченим, в тому числі і мною, що в французькому комуніке (https://www.elysee.fr/…/e…/2019/12/09/paris-normandie-summit) йдеться не про ЗАКОН, а взагалі про всі правові аспекти особливого статусу ОРДЛО. І про те, що сторони "висловили зацікавленість" його, тобто ОСОБЛИВИЙ СТАТУС, а не закон, зробити постійним. А на сайті Зеленського ще 11 грудня висіла версія про те, що домовилися лише закон зробити постійним. (https://web.archive.org/…/zagalni-uzgodzheni-visnovki-pariz…). Порівняйте скріни 1 та 2.
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Ну і що, скажете ви? Яка різниця, закон чи просто режим? А от для опочленців велика різниця. Вони навіть відозву написали, що не будуть виконувати обмін полоненими та перемир'я, поки Зеленський не повісить правильну версію комуніке на сайті (https://prm.ua/teroristi-dnr-vidmovilis-vikonuvati-rishen…/…).І о диво! Справді змінили. Станом на зараз, сайт президента вже говорить про те, що Україна висловила зацікавленість в переведенні "всіх правових аспектів особливого порядку місцевого самоврядування" на постійну основу - див. скрін №3. (https://www.president.gov.ua/…/zagalni-uzgodzheni-visnovki-…).
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Американці зразу почали зустріч з Криму, тому Лаврову потрібно було зразу встати і іхати додому. І так весь час. Приіхав - почув про Крим, встав і поїхав додому. Приіхав - почув про Крим, встав і поїхав додому. Приіхав - почув про Крим, встав і поїхав додому. Приіхав - почув про Крим, встав і поїхав додому.
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Вечно пребывающего под тяжелыми наркотиками лаврушку можно назвать "тяжеловесным министром".
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.шоу с арестами последними и есть ширма для решения триединой задачи-землю распродать как можна бОльшими частями, лугандонию в автономию превратить с пансионом полным нашим, но управляемую из московии и по "стенам патриотов размазать", чтобы под ногами не путались. Видимо Пу об этом отдельно попросил. Для Пу - сопротивление патриотов все карты спутало в 14-м, и продолжает сейчас заставлять штанишками трясти...Вот и вся история. А записи "пропавшие" с 4-х камер - путь отхода из этой гнилой истории, ибо все . что на камерах было, видели все, кому положено, на следующий же день после случившегося...чего ждали годами?..а удобного случая, и вот он, после встречи в норманде этом и наступил...совпадение?..что то не верится, да и сценарий таки сильно по дебильному, как водится написан, и народ его как лох последний,уже не проглотит..он, все "версии" уже рушатся под документальными доказательствами....
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