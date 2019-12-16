 Суровые и холодные, - Песков отрицает улучшение отношений России и США после визита Лаврова

Песков сказал об этом в интервью российскому государственному телеканалу 15 декабря, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Мы находимся в плане двусторонних отношений в таком глубоком кризисе, что даже важный визит такого тяжеловесного министра, как Лавров, не способен переломить тенденцию", - сказал представитель президента России.

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"Конечно, у Трампа и Путина было несколько очень положительных разговоров, где были сказаны очень позитивные и хорошие вещи. Разговоры были теплыми, но реальность такова, что наши двусторонние отношения суровые и холодные", - добавил он.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров ездил в США 10 декабря, на следующий день после "нормандского саммита" в Париже.

Он встречался с государственным секретарем США Майком Помпео, а также - с президентом Дональдом Трампом в Белом доме.

Отношения между Москвой и Вашингтоном ухудшились из-за обвинений в адрес России о вмешательстве в выборы в США, а также из-за войны в Украине и Сирии и разногласий из-за ядерного договора.

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