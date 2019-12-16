 Суровые и холодные, - Песков отрицает улучшение отношений России и США после визита Лаврова

Песков сказал об этом в интервью российскому государственному телеканалу 15 декабря, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Мы находимся в плане двусторонних отношений в таком глубоком кризисе, что даже важный визит такого тяжеловесного министра, как Лавров, не способен переломить тенденцию", - сказал представитель президента России.
"Конечно, у Трампа и Путина было несколько очень положительных разговоров, где были сказаны очень позитивные и хорошие вещи. Разговоры были теплыми, но реальность такова, что наши двусторонние отношения суровые и холодные", - добавил он.
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров ездил в США 10 декабря, на следующий день после "нормандского саммита" в Париже.
Он встречался с государственным секретарем США Майком Помпео, а также - с президентом Дональдом Трампом в Белом доме.
Отношения между Москвой и Вашингтоном ухудшились из-за обвинений в адрес России о вмешательстве в выборы в США, а также из-за войны в Украине и Сирии и разногласий из-за ядерного договора.
постарела лошадка, только на забой.
Зеленський вніс у ВР невідкладний закон про "федералізацію"
Як повідомлялось раніше у ЗМІ, Зеленський заявив, що Україна виконує свої зобов'язання щодо надання особливого статусу ОРДЛО на постійній основі шляхом підготовки внесення змін до Конституції у частині децентралізації. Зокрема, він пояснив, що в "Мінську" чітко записано: зміни в Конституції України у зв'язку з тим, що пов'язано з децентралізацією.
Розтлумачую - це називається по путінські "федералізація". Тепер зрозуміло, чому перед ОПой Зеленського на Банковій терміново "заливають каток". І чому так посміхався путін коли вийшов з перемовин віч-на-віч с Зеленським.
Якщо сюди добавити безпідставні репресії проти ветеранів та волонтерів, які єдині, хто стоїть на завади змови Зеленського та Путіна - все стає чітким та зрозумілим.