 Британское правительство планирует до 25 декабря подать в парламент законопроект о Brexit

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Британское правительство намерено до католического Рождества 25 декабря представить на рассмотрение парламента законопроект о выходе страны из состава Евросоюза (Brexit). Об этом в воскресенье, 15 декабря, заявил член Палаты общин от Консервативной партии и главный секретарь казначейства (министерства финансов) Великобритании Риши Сунак", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, Сунак подчеркнул, что по итогам выборов консерваторы получили мандат, обязывающий завершить работу над Brexit.

"Мы оставим Евросоюз через несколько недель, до конца января. Наше намерение заключается в том, чтобы вернуть законопроект о выходе в парламент до Рождества", - отметил депутат.

По его словам, после этого правительство Бориса Джонсона сможет представить законодателям новый проект бюджета.

Напомним, 17 октября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского союза.

19 октября Палата общин британского парламента проголосовала за поправку, которая предусматривает, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если законодатели утвердят проект соглашения о выходе из ЕС.

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24 октября лидеры политических групп Европейского парламента согласились перенести Brexit до 31 января 2020 года, то есть на три месяца.

28 октября Европейский союз согласился отложить Brexit до 31 января следующего года. Борис Джонсон настаивал на выходе Британии из ЕС 31 октября, даже если Лондону и Брюсселю не удастся заключить соглашение, однако парламентарии такую ​​возможность заблокировали.

Консервативная партия Великобритании смогла обеспечить себе большинство в Палате общин по итогам досрочных выборов 12 декабря.