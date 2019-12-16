 Кузьменко не была знакома с фигурантами и переписывалась в мессенджере с подругой в вечер накануне убийства Шеремета, - адвокат Добош СКРИНШОТЫ

Об этом в Facebook сообщил адвокат Кузьменко Влад Добош, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам Кузьменко первый раз увидела Яну Дугарь при обыске у Ирины Грищенко (Пумы).

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"Где-то полтора-два месяца назад. Полиция знает, когда точно было, может проверить. То есть в сентябре-октябре 2019 года. Кстати, с семьей Грищенко (Пумой и Бучей) Юля познакомилась только год назад, насколько помнит - летом 2018 года. Антоненко А. С. (Риффмастер) вообще не знаком с Дугарь Яной. Юля Кузьменко познакомилась с Риффмастером в 2016 году, точно месяц не помнит, но было холодно, когда стала свидетелем ДТП, при котором таксист сбил жену и ребенка Риффмастера, она об этом написала в фейсбук и через некоторое время в мессенджерах ей написал какой-то Антоненко, сказал что это была его жена и ребенок и сможет ли она выступить свидетелем. И увидела его впервые в полиции, куда ее пригласил, кстати, Герман Приступа по телефону, чтобы она выступила свидетелем по ДТП. После того долго Юля не видела Риффмастера, и еще несколько раз встретились по волонтерской работе", - пишет адвокат.

Он отмечает, что эти обстоятельства будут изложены официально в протоколе допросов Кузьменко и свидетелей.

Также Добош приложил к посту скрины из мессенджера Кузьменко, где она переписывается со своей подругой с 20:37 до 20:50 19 июля 2016 года, хотя на пресс-конференции заявляли, что в это время она была неактивна. "Кстати, в мессенджере фейсбук невозможно изменить дату и время (это для неверующих)", - отметил адвокат.

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".