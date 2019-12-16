EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Происшествия
  791  7
Материалы по теме:
Все про:Кузьменко Юлия (16) Добош (1)

 Кузьменко не была знакома с фигурантами и переписывалась в мессенджере с подругой в вечер накануне убийства Шеремета, - адвокат Добош СКРИНШОТЫ

В соответствии с предъявленным подозрением, Андрей Антоненко (Риффмастер) должен был быть знаком с Юлией Кузьменко и Яной Дугарь задолго до подрыва Павла Шеремета 20 июля 2016 года, однако это не соответствует действительности.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Кузьменко Влад Добош, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам Кузьменко первый раз увидела Яну Дугарь при обыске у Ирины Грищенко (Пумы).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подозреваемые в деле об убийстве Шеремета могут быть связаны с высокопоставленными сотрудниками СБУ, - Сергей Лещенко ВИДЕО (обновлено)

"Где-то полтора-два месяца назад. Полиция знает, когда точно было, может проверить. То есть в сентябре-октябре 2019 года. Кстати, с семьей Грищенко (Пумой и Бучей) Юля познакомилась только год назад, насколько помнит - летом 2018 года. Антоненко А. С. (Риффмастер) вообще не знаком с Дугарь Яной. Юля Кузьменко познакомилась с Риффмастером в 2016 году, точно месяц не помнит, но было холодно, когда стала свидетелем ДТП, при котором таксист сбил жену и ребенка Риффмастера, она об этом написала в фейсбук и через некоторое время в мессенджерах ей написал какой-то Антоненко, сказал что это была его жена и ребенок и сможет ли она выступить свидетелем. И увидела его впервые в полиции, куда ее пригласил, кстати, Герман Приступа по телефону, чтобы она выступила свидетелем по ДТП. После того долго Юля не видела Риффмастера, и еще несколько раз встретились по волонтерской работе", - пишет адвокат.

Он отмечает, что эти обстоятельства будут изложены официально в протоколе допросов Кузьменко и свидетелей.

Также Добош приложил к посту скрины из мессенджера Кузьменко, где она переписывается со своей подругой с 20:37 до 20:50 19 июля 2016 года, хотя на пресс-конференции заявляли, что в это время она была неактивна. "Кстати, в мессенджере фейсбук невозможно изменить дату и время (это для неверующих)", - отметил адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ради справедливости и против фальсификаций, - концерт в поддержку сержанта ССО Антоненко пройдет в Харькове

Кузьменко не была знакома с фигурантами и переписывалась в мессенджере с подругой в вечер накануне убийства Шеремета, - адвокат Добош 01
Кузьменко не была знакома с фигурантами и переписывалась в мессенджере с подругой в вечер накануне убийства Шеремета, - адвокат Добош 02
Кузьменко не была знакома с фигурантами и переписывалась в мессенджере с подругой в вечер накануне убийства Шеремета, - адвокат Добош 03
Кузьменко не была знакома с фигурантами и переписывалась в мессенджере с подругой в вечер накануне убийства Шеремета, - адвокат Добош 04
Кузьменко не была знакома с фигурантами и переписывалась в мессенджере с подругой в вечер накануне убийства Шеремета, - адвокат Добош 05

Также читайте: Публичные обвинения без соблюдения норм права - имитация правосудия и схема для разрушения репутации, - Супрун о деле об убийстве Шеремета

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Также читайте: Министр по делам ветеранов Коляда о деле об убийстве Шеремета: Чем бы оно ни закончилось - проигрывает государство

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165485
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Моника посадил атошкниов волонтеров, депортировал блогера, помолился в церкви кацапского патриархата и дал заднюю в тайожный союз
 показать весь комментарий
 
 
Pyatyzhkina Ekaterina - отводит украинские войска с украинской территории, развел кумовство, дал русофилам должности где только смог, активно разрушает экономику, ухудшает как может жизнь населения....
Для этого его и выбрала малоросня.... - 73% Кузьменко не была знакома с фигурантами и переписывалась в мессенджере с подругой в вечер накануне убийства Шеремета, - адвокат Добош - Цензор.НЕТ 8173
Малоросня захотела покончить жизнь самоубийством вместе с страной...
Пусть так и будет....
Аминь....
А я спать.....
 показать весь комментарий
 
 
Вашингтон,Леннон,Тальков тоже его работа.200 працентав
 показать весь комментарий
 
запропонуй цей вибуховий жарт кварталу 95
саме їх рівень
 показать весь комментарий
 
не заважайте собакову доводити свою корисність режиму
 показать весь комментарий
 
 
Это дело лучшая иллюстрация того, что менты остались ментами. А как дышали, что они исправились после Майдана.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх