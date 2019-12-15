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Все про:Испания (503) футбол (3161) Зозуля (41)

 Болельщики сорвали матч второго дивизиона Испании, обзывая украинского нападающего Зозулю

Матч второго дивизиона Испании (Сегунды) между "Райо Вальекано" и "Альбасете" приостановили после первого тайма и впоследствии отложили в связи с оскорблениями в адрес украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Фанаты хозяев в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес украинца различные оскорбления, основной тематикой которых стал лозунг "Зозуля - нацист", сообщает ABC. Из-за этого "Альбасете" отказался выходить на второй тайм встречи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский футболист Зозуля подаст в суд на испанского политика Иглесиаса, который назвал его "неонацистом"

В перерыве по стадиону сообщили, что в случае прекращения оскорблений в адрес нападающего, матч возобновят. Однако болельщики не перестали оскорблять Зозулю и в "Альбасете" приняли решение не возвращаться на поле. После первого тайма счет в матче 0:0.

Отмечается, что в зимнее трансферное окно сезона 2016/2017 Зозуля должен был перейти в "Райо Вальекано" из "Бетиса" на правах аренды до конца сезона. Однако игрок был вынужден вернуться в севильский клуб, поскольку фанаты "Райо" обвинили его в нацизме и заблокировали его переход. Основанием для таких обвинений стало то, что Зозуля активно поддерживал украинскую армию.

Стоит отметить, что фанаты "Альбасете", а также игроки и тренерский штаб нынешнего клуба украинца неоднократно выражали поддержку в адрес Зозули в связи с различными обвинения на политической почве. Фанаты "Райо Вальекано" - левые радикалы.

В нынешнем сезоне Зозуля забил три гола и отдал голевой пас в 16 матчах за "Альбасете". Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года. "Альбасете" занимает восьмое место в турнирной таблице Сегунды.

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Напомним, Роман Зозуля попал в скандал в Испании из-за того, что ультрас "Райо Вальекано", куда его клуб "Бетис" отправил в аренду, называют его фашистом.

Футболист приехал в "Райо Вальекано" в футболке с гербом Украины. Испанская пресса назвала его нацистом. Позже газета извинилась. Но во время одного из матчей своей команды болельщики "Райо Вальекано" устроили акцию против Зозули.

Украинские дипломаты обратились в ФФУ и в футбольную лигу Испании.

Футболисты "Бетиса" публично поддержали нападающего Зозулю. Футболист вернулся в расположение "Бетиса", но принимать участие в официальных матчах команды не может, так как заявлен за "Райо Вальекано".

Также читайте: Полиция Испании открыла 10 дел против фанатов, назвавших Зозулю фашистом

Источник: https://censor.net.ua/n3165481
 
 
 Топ комментарии
 
У нас тоже кое-кто помогает лепить такой имидж украинцам, обвиняя их в радикал-нацизме без единого доказательства.
Кацапы хлопают в ладоши и точно используют это в своей пропаганде против ВСУ и волонтеров как в россии, так и в Европе, США.
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вот что животворящее кацапТВ делает))
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главное обосрать, потом извиниться.
но чел-то обосраный остался
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конечно если был би портрет Путина , или сталина или Жукова был бы маладец, а есле у человека Украинца слишишь Зозуля - не Кукушкуин а Зозуля, так вже все звезда!!!! фашист и нацист. Как говорил и писл тов.Портнов пора за них браться А през молчит - нету времени надо шутки новогодние редактировать в квартале!!!
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Так решили болельщики, а Зозулю никто за язык никто не тянул!
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А пан Президент нехочуть висказатись з цього приводу - нашого громадянина без суда і слідства назвали нацистом! Може хоч Пристайку щось доручити??? Але де там!! Пан Президент прискіпливо уникає нацональних символів та й досягнень, патріотичних дат! Він так як та стара комуністична свиня Кравчук - по між крапельки , поміж крапельки! ШанПанЗе так довго вже не можна!!!! Визначайтесь.( і забийте свої "відосіки" собі у дупу!!-це так попередження від пересічного громадянина)
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