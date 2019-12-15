 Болельщики сорвали матч второго дивизиона Испании, обзывая украинского нападающего Зозулю

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Фанаты хозяев в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес украинца различные оскорбления, основной тематикой которых стал лозунг "Зозуля - нацист", сообщает ABC. Из-за этого "Альбасете" отказался выходить на второй тайм встречи.

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В перерыве по стадиону сообщили, что в случае прекращения оскорблений в адрес нападающего, матч возобновят. Однако болельщики не перестали оскорблять Зозулю и в "Альбасете" приняли решение не возвращаться на поле. После первого тайма счет в матче 0:0.

Отмечается, что в зимнее трансферное окно сезона 2016/2017 Зозуля должен был перейти в "Райо Вальекано" из "Бетиса" на правах аренды до конца сезона. Однако игрок был вынужден вернуться в севильский клуб, поскольку фанаты "Райо" обвинили его в нацизме и заблокировали его переход. Основанием для таких обвинений стало то, что Зозуля активно поддерживал украинскую армию.

Стоит отметить, что фанаты "Альбасете", а также игроки и тренерский штаб нынешнего клуба украинца неоднократно выражали поддержку в адрес Зозули в связи с различными обвинения на политической почве. Фанаты "Райо Вальекано" - левые радикалы.

В нынешнем сезоне Зозуля забил три гола и отдал голевой пас в 16 матчах за "Альбасете". Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года. "Альбасете" занимает восьмое место в турнирной таблице Сегунды.

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Напомним, Роман Зозуля попал в скандал в Испании из-за того, что ультрас "Райо Вальекано", куда его клуб "Бетис" отправил в аренду, называют его фашистом.

Футболист приехал в "Райо Вальекано" в футболке с гербом Украины. Испанская пресса назвала его нацистом. Позже газета извинилась. Но во время одного из матчей своей команды болельщики "Райо Вальекано" устроили акцию против Зозули.

Украинские дипломаты обратились в ФФУ и в футбольную лигу Испании.

Футболисты "Бетиса" публично поддержали нападающего Зозулю. Футболист вернулся в расположение "Бетиса", но принимать участие в официальных матчах команды не может, так как заявлен за "Райо Вальекано".

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