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Все про:импичмент (445) Трамп (2692) Джулиани (87)

 "Трамп ничего плохого не сделал", - Джулиани обнародовал часть собранных в Украине материалов

Адвокат президента США Рудольф Джулиани уверен, что Дональд Трамп "ничего плохого не сделал".

Об этом говорится в серии твитов Джулиани, информирует Цензор.НЕТ.

"Будапешт, Киев, Вена. За сотни часов и месяцы расследования я собрал свидетелей и документы, раскрывающие правду об этом импичменте и, в частности, показывающие, что Трамп ничего плохого не сделал", - написал Джулиани.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгрессмен Китинг о встрече Трампа с Лавровым: Лучше бы он встретился с Зеленским

К твитам он добавил ролики из снятого им документального фильма, который оправдывает действия хозяина Белого дома.

Адвокат президента США уверен, что собранные им свидетельства показывают, что "в 2016 году коррупция была настолько масштабной, что Трамп должен был просить об американо-украинском расследовании".

"Вымогательство, взяточничество и отмывание денег выходят за рамки дела Байдена, - утверждает Джулиани. - А еще - заговор Национального комитета Демократической партии с Украиной с целью уничтожить кандидата Трампа".

У свидетеля Виктора Шокина, по информации адвоката, есть доказательства, подтверждающие отмывание денег компанией Burisma и Байденами.

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Джулиани уверяет, что Шокин уволен из-за угрозы Байдена задержать 1 млрд долларов жизненно важной помощи США. "Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды доведен до смерти, но выздоровел. В Украине, если это раскроется, полетит много голов", - отмечает американец.

"Свидетель Юрий Луценко, преемник Шокина, - продолжает Джулиани, - предоставил записи, подтверждающие подтверждают, что посол Йованович по крайней мере дважды давала ложные показания".

Адвокат Трампа уверяет, ссылаясь на документы, что Йованович "отказывала в выдаче виз свидетелям, которые могли доказать коррупцию Байдена и демократов". Документы якобы "четко подтверждают отмывания денег компанией Burisma и Байденами".

"Импичмент от демократов за безобидные действия призван помешать расследованию коррупции во времена Обамы: миллиарды отмытых долларов; нецелевое использование миллиардов долларов; вымогательство; взяточничество; заговор Национального комитета Демпартии с Украиной, чтобы уничтожить кандидата Трампа", - подчеркнул Джулиани. И пообещал, что "дальше будет еще много другого".

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Трамп ничего плохого не сделал, - Джулиани обнародовал часть собранных в Украине материалов 01

Напомним,  личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани 4 декабря прибыл в Киев с целью встретиться с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом по делу об импичменте Трампа.

Также он встречался с Юрием Луценко, депутатами Александром Дубинским и Андреем Деркачем, бывшим сотрудником посольства Украины в США Андреем Телиженко и другими.

Сам Джулиани объяснил, что участвует в съемках документального сериала, который должен опровергнуть обвинения демократов в адрес Дональда Трампа. После поездки в Украину он заявил, что собрал очень много полезной информации, чтобы защитить президента США от импичмента.

Источник: https://censor.net.ua/n3165480
 
   
 Топ комментарии
 
"Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды доведен до смерти, но выздоровел."

Ахахахахахахаааа)))) Джулиани вступил в секту клоунов?
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Если Джулиани ездит по миру и в частности по Украине для сбора документов и свидетелей чтобы предотвратить импичмент для Трампа - то действительно, мы искренне верим что Трампуша ничего плохого не делал !! "Трамп ничего плохого не сделал", - Джулиани обнародовал часть собранных в Украине материалов - Цензор.НЕТ 9659
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Ну конечно Бен Ладен, ведь ДжулианиК был мэром Нью Йорка в 2011
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На отруєному Шокіну, "свєдєтєле" Югіку і Моніці на яку ніхто не тиснув, щось побудувати? ну, ну... "Трамп ничего плохого не сделал", - Джулиани обнародовал часть собранных в Украине материалов - Цензор.НЕТ 8167
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"Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды доведен до смерти, но выздоровел."

Ахахахахахахаааа)))) Джулиани вступил в секту клоунов?
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Ну, да, ну да... Отравлен пулей, выпущенной из тепловизора... Три дня с очка не слазил...НО!!! Назло врагам - ВЫЗДОРОВЕЛ!!!
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Шокин как раз был на "морозе", потому инфракрасная пуля его не нашла...
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Еще Матиос говорил, что Шокина пытались убить тепловизором
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и ещё в него стрелял снайпер..."ненастаящий"... "Трамп нічого поганого не зробив", - Джуліані оприлюднив частину зібраних в Україні матеріалів - Цензор.НЕТ 9455
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Не очикував такого від Луценка. Ладно Шокін. Вони зараз обидва грають проти України.
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Якщо не очікували,значить не читали його інтерв'ю місячної давнини.https://www.pravda.com.ua/articles/2019/11/18/7232239/
Луценко веде власну гру.і він не приховував,що його мета-впіймати на брехні хитрожопу послицю Кольчугу.Занадто негативно вона вплинула на політично-правову ситуацію в Україні.
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Лінія захисту Трампа / Джуліані це у тому числі ствердження що Росія не впливала на вибори 2016, натомість впливала Україна. Ця "теорія" пішла з Росії. І зараз Луценко з Шокіним допомогають збирати докази до цієї маячні.
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Якщо вважаєте втручанням у вибори те,що Луценко повідомив про брехню послиці,то нехай буде так.Ви таки не прочитали статтю.Бо ,(погоджуся з Луценком),-втручанням у вибори можна вважати лише факт цілеспрямованого розголошення прізвища Манафорта під час виборчої кампанії Лєщєнком і Ситником. І так,це переводить стрілки на Україну,як і планували рф з Трампом.Але все це було відомо й без допомоги Луценка,чи Шокіна.
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"Трамп ничего плохого не сделал", - Джулиани обнародовал часть собранных в Украине материалов



Всё так сложно, всё так запутанно, но разбираться некогда, брат...
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Трамп вже б потихому забирав своє барахло з Білого будинку,
потім вже на кічу.
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но кто-то посылает к нему "лоббистов"...два лузера...
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Да что там отравлен. Как это Джулиани пропустил,что по окнам кабинета Шокина стреляли)) Хорошо хоть не кастрировали....ой, люстрировали))
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Dымы с ослячьими ушами вечно в дерьме,при-чьем, по-уши.Оттрахают,а как аллименты платить-сразу в кусты.На Гантера Байдена вот стрептизёрша подала на алименты-ребёнку уже 16-ть недель,а помощи ни от отца,ни от дедушки Байдена-никакой!https://www.foxbusiness.com/money/hunter-biden-joe-biden-baby-mother-under-oath-finances
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Фокс перетворився дешеву бульварну пресу
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Ога,невинная овца хотела обеспечится до конца жЫзни,а тут такой облом.
То у нее было непорочное зачатие
Пусть обратится с иском в ближаший храм
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А он добавил "мля буду мамой клянусь"?
Если да - то можно верить.
У нас клоун точно так правду говорит
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===Импичмент от демократов за безобидные действия призван помешать расследованию коррупции во времена Обамы: миллиарды отмытых долларов; нецелевое использование миллиардов долларов; вымогательство; взяточничество===

Хм. И кто же президентом Украины в 2016-м?
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Пэтро не при делах.Он тогда инкогнито был.
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Боригу срочно ористовать, Шокину - медаль "Пурпурный нос"
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Верно!Но разве только 2016-го?Глава НБУ 2007-го-2010-го вполне мог приложить руку к передаче 80-и страниц депозитов ПР любопытному Лещю,которые тот опубликовал,чтобы свалить Трампа и получить квартирку в Киеве.Однако не учёл стратег Порох,что он себя-же и подставляет,как и Байден,ведь здесь целая корупционная история на примере одной «Нефтегаздобыча» собственника П.Порошенко.Отрейдерил- продал друзьям, и к 2005 году совладельцами «Нефтегаздобычи» стали Нестор Шуфрич, Суркис и Медведчук. К 2013 году Шуфрич стал оглядываться на Злочевского,(через которого все они и имели лицензии на добычу), видимо, понял, что компанию надо продавать, пока ее не отжали.Злочевский-министр екологии попался им на крючёк шантажа,когда стал выдавать лицензии и выдавал их, вы будете смеяться, -также и Злочевскому-предпринимателю.За несколько лет руководства Злочевского-министра «Буризма» Злочевского-коммерсанта стала второй по величине частной нефтегазодобывающей компанией Украины.Такой простоты не было нигде- активы приобретались исключительно в рамках лобовой коррупции.В результате Шуфрич продал компанию главному покровителю Януковича, донецкому олигарху Ринату Ахметову, вероятно, потому, что Злочевскому Ахметов был не по зубам. Продажа состоялась в 2013 году, в 2014-м Януковича поперли, президентом Украины после Майдана стал Порошенко, и спросил у Ахметова: понимает ли он, что купил ворованное. Ахметов понял намек и поспешил возместить президенту моральные и материальные страдания.Но откуда такие необыкновенные коммерческие успехи «Буризмы»?После Майдана Злочевский был объявлен в розыск, его счета в Великобритании были арестованы. Однако вместо того чтобы сбежать, как Курченко, Злочевский,не без совета Порошенко,поступил умнее. Он пригласил в совет директоров Burisma Holdings целый ряд международных знаменитостей, в частности, экс-президентa Польши Александрa Квасневский и сынкa Байдена из США.Когда Америка и Польща оказалась "крышей" несмотря на "грязные" деньги от продажи незаконно украденной у украинского народа нефти и газа этому же народу,поросенкомафия стала транснациональной - Злочевского для вида выгнала и начала получать ещё и миллиарды долларов помощи от покровителей,поскольку все были в доле.Всё бы и дальше продолжалось,но сменилась власть в Америке,а затемь и в Украине.
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Если Джулиани ездит по миру и в частности по Украине для сбора документов и свидетелей чтобы предотвратить импичмент для Трампа - то действительно, мы искренне верим что Трампуша ничего плохого не делал !! "Трамп ничего плохого не сделал", - Джулиани обнародовал часть собранных в Украине материалов - Цензор.НЕТ 9659
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Джуліані - адвокат Трампа. Це його джоб.
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"в 2016 году коррупция была настолько масштабной, что Трамп должен был просить об американо-украинском расследовании" - приближается порохоботский пуканогедон!! все в укрытие!! сейчас "державники" будут взлетать ))
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Я не понимаю, предположительно Трамп просит Зе расследовать коррупцию Байденов. И Трампу за это импичмент? А что он должен был делать? Покрывать коррупцию Байденов и присоединиться к ней?

Конечно, Трампу выгодно расследование, но это что повод не проводить расследование? Или типа если Байден хочет в президенты, так что воровать можно?
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знаешь-Трамп войдёт в историю Америки как не самый "лучший" президент...и только " на один строк"... "Трамп нічого поганого не зробив", - Джуліані оприлюднив частину зібраних в Україні матеріалів - Цензор.НЕТ 9267
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Звичайно не розумієте.По-перше,просити треба згідно передбачених міжнародними угодами процедур-або через відкриття справи в США,з проханням сприяти розслідування,або створенням міждержавної слідчої групи,а не тет-а-тет,"ти- мені,я -тобі".
По-друге,після виплати недоотриманих податків з компенсаціями на малого Байдена в Україні нічого немає.
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У тому-то й справа, що старший Байден там не при ділах, підозрювали лише його сина (і то нічого не довели). А Трамп хотів нарить щось і на старшого Байдена, бо той у президенти йде...
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В США использование другого государства в американской предвыборной борьбе считается уголовным преступлением! "Настоятельная" просьба Трампа к Зеленскому по новой возбудить дело Бурисмы, чтобы получить материал против Байдена, как вероятного соперника Трампа это именно то! На что Зеля ответил - есть, товарищ Трамп, будет сделано!
Понял?
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Вот с кем не стоит сориться, страшный человек этот Джулиани))
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его друзья Шокин и Югик-
ублюдок
однозначно
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Лучше бы Порох сдал вора Байдена - сидел бы и сейчас в кресле президента.
Но он предпочел преданность демократам и...сдать Украину зеленой жабе
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А-ха-ха. Старому дурню впарили три мiшки вовни. Тисяч за 200-300 думаю.
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Адвокат президента США Рудольф Джулиани уверен, что Дональд Трамп "ничего плохого не сделал".Источник: https://censor.net.ua/n3165480

Да он вообще был хорошим мальчиком пока не пошёл в школу, в не своём штате "Трамп нічого поганого не зробив", - Джуліані оприлюднив частину зібраних в Україні матеріалів - Цензор.НЕТ 2369 "Трамп нічого поганого не зробив", - Джуліані оприлюднив частину зібраних в Україні матеріалів - Цензор.НЕТ 2285
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дак а шо плохого скажет адвокат о своём клиенте...? тот же ему деньги плотит... "Трамп нічого поганого не зробив", - Джуліані оприлюднив частину зібраних в Україні матеріалів - Цензор.НЕТ 3709
но время всё расставит по местам...
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припустим на днях дадут интервью газете"Вашингтон с постом"- девченки рашистского сутенера.котрые в бытность ухаживали за гамериканским трамплином но еще не презом...???ой шо будя....
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И решил дедушка дальше идти. А ведь мэром был очень сильным, и долго, и город великий! И результаты великие. Можно было на этой волне домик купить на океанском берегу. девок моложавых чуть ганять. Интервью давать, советы как надо и как не очень. Ну вот теперь своей лопаткой всё и закапываешь.
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За соучастие в афёре с подрывом башен ВТЦ Джулиани ещё не ответил.
3000 жизней мирных законопослушных добропорядочных американцев.
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Эта версия допустим возможна. Но возможно и как для отвода от реальных заказчиков. Это не наша тема. Тут своих сюрпрайзов валом. Просто уходить надо с высоты а не с процесса.
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Если все, что накопал Джулиани - это показания Шокина, то пусть закопает эту хрень обратно.
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Трамп дал путину полный карт бланш на беспредел в Европе и в Сирии.
А так он ничего плохого не сделал, просто подыграл своему брату-хабаднику.
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Руди и Донни два старых дружка,
Всегда они вместе, как два сапожка.
Как лыжа одна без другой никуда,
Они неразлучные были друзья.

Як кажуть у нас в Україні: що з літ, то з розуму. Руді з цим рудим клованом замочив свою репутацію, яку заробляв протягом всього життя.
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Если вместо того, чтобы попивать виски маленькими глоточками вечерком где-нибудь в ресторанчике на пятой авеню, восьмидесятилетний пердун мечется по стране, которую его подзащитный с трудом находит на глобусе, в поисках компромата, то это явно говорит о том, что у рыжего в заднице йеллоустонский вулкан.
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Новая квартира Лещенка в Киеве-это не только подтверждение о проплаченной публикации,но и откуда у него появились в нужное время (импичмента Трампу)и в нужном месте(дем.Вашингтон Пост) банковские записи,изятые из ордера на обыск ФБР о 1,2 млн. Долл. США в платежах, перечисленных в записях Манафорта фактически депонированных на одном из банковских счетов его фирмы в Вирджинии,ведь запись об одном из этих депозитов была впоследствии обнародована Лещенко.
Поэтому свидетелям передачи 80-и страниц этих бумаг из посольства США,которые пытались после добраться до США,и были заблокированы визы послом США Йованович.
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