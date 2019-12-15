 "Трамп ничего плохого не сделал", - Джулиани обнародовал часть собранных в Украине материалов

Об этом говорится в серии твитов Джулиани, информирует Цензор.НЕТ.

"Будапешт, Киев, Вена. За сотни часов и месяцы расследования я собрал свидетелей и документы, раскрывающие правду об этом импичменте и, в частности, показывающие, что Трамп ничего плохого не сделал", - написал Джулиани.

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К твитам он добавил ролики из снятого им документального фильма, который оправдывает действия хозяина Белого дома.

Адвокат президента США уверен, что собранные им свидетельства показывают, что "в 2016 году коррупция была настолько масштабной, что Трамп должен был просить об американо-украинском расследовании".

"Вымогательство, взяточничество и отмывание денег выходят за рамки дела Байдена, - утверждает Джулиани. - А еще - заговор Национального комитета Демократической партии с Украиной с целью уничтожить кандидата Трампа".

У свидетеля Виктора Шокина, по информации адвоката, есть доказательства, подтверждающие отмывание денег компанией Burisma и Байденами.

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Джулиани уверяет, что Шокин уволен из-за угрозы Байдена задержать 1 млрд долларов жизненно важной помощи США. "Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды доведен до смерти, но выздоровел. В Украине, если это раскроется, полетит много голов", - отмечает американец.

"Свидетель Юрий Луценко, преемник Шокина, - продолжает Джулиани, - предоставил записи, подтверждающие подтверждают, что посол Йованович по крайней мере дважды давала ложные показания".

Адвокат Трампа уверяет, ссылаясь на документы, что Йованович "отказывала в выдаче виз свидетелям, которые могли доказать коррупцию Байдена и демократов". Документы якобы "четко подтверждают отмывания денег компанией Burisma и Байденами".

"Импичмент от демократов за безобидные действия призван помешать расследованию коррупции во времена Обамы: миллиарды отмытых долларов; нецелевое использование миллиардов долларов; вымогательство; взяточничество; заговор Национального комитета Демпартии с Украиной, чтобы уничтожить кандидата Трампа", - подчеркнул Джулиани. И пообещал, что "дальше будет еще много другого".

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Напомним, личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани 4 декабря прибыл в Киев с целью встретиться с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом по делу об импичменте Трампа.

Также он встречался с Юрием Луценко, депутатами Александром Дубинским и Андреем Деркачем, бывшим сотрудником посольства Украины в США Андреем Телиженко и другими.

Сам Джулиани объяснил, что участвует в съемках документального сериала, который должен опровергнуть обвинения демократов в адрес Дональда Трампа. После поездки в Украину он заявил, что собрал очень много полезной информации, чтобы защитить президента США от импичмента.