 "Трамп ничего плохого не сделал", - Джулиани обнародовал часть собранных в Украине материалов

Об этом говорится в серии твитов Джулиани, информирует Цензор.НЕТ.
"Будапешт, Киев, Вена. За сотни часов и месяцы расследования я собрал свидетелей и документы, раскрывающие правду об этом импичменте и, в частности, показывающие, что Трамп ничего плохого не сделал", - написал Джулиани.
К твитам он добавил ролики из снятого им документального фильма, который оправдывает действия хозяина Белого дома.
Адвокат президента США уверен, что собранные им свидетельства показывают, что "в 2016 году коррупция была настолько масштабной, что Трамп должен был просить об американо-украинском расследовании".
"Вымогательство, взяточничество и отмывание денег выходят за рамки дела Байдена, - утверждает Джулиани. - А еще - заговор Национального комитета Демократической партии с Украиной с целью уничтожить кандидата Трампа".
У свидетеля Виктора Шокина, по информации адвоката, есть доказательства, подтверждающие отмывание денег компанией Burisma и Байденами.
Джулиани уверяет, что Шокин уволен из-за угрозы Байдена задержать 1 млрд долларов жизненно важной помощи США. "Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды доведен до смерти, но выздоровел. В Украине, если это раскроется, полетит много голов", - отмечает американец.
"Свидетель Юрий Луценко, преемник Шокина, - продолжает Джулиани, - предоставил записи, подтверждающие подтверждают, что посол Йованович по крайней мере дважды давала ложные показания".
Адвокат Трампа уверяет, ссылаясь на документы, что Йованович "отказывала в выдаче виз свидетелям, которые могли доказать коррупцию Байдена и демократов". Документы якобы "четко подтверждают отмывания денег компанией Burisma и Байденами".
"Импичмент от демократов за безобидные действия призван помешать расследованию коррупции во времена Обамы: миллиарды отмытых долларов; нецелевое использование миллиардов долларов; вымогательство; взяточничество; заговор Национального комитета Демпартии с Украиной, чтобы уничтожить кандидата Трампа", - подчеркнул Джулиани. И пообещал, что "дальше будет еще много другого".
Напомним, личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани 4 декабря прибыл в Киев с целью встретиться с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом по делу об импичменте Трампа.
Также он встречался с Юрием Луценко, депутатами Александром Дубинским и Андреем Деркачем, бывшим сотрудником посольства Украины в США Андреем Телиженко и другими.
Сам Джулиани объяснил, что участвует в съемках документального сериала, который должен опровергнуть обвинения демократов в адрес Дональда Трампа. После поездки в Украину он заявил, что собрал очень много полезной информации, чтобы защитить президента США от импичмента.
Ахахахахахахаааа)))) Джулиани вступил в секту клоунов?
Луценко веде власну гру.і він не приховував,що його мета-впіймати на брехні хитрожопу послицю Кольчугу.Занадто негативно вона вплинула на політично-правову ситуацію в Україні.
Всё так сложно, всё так запутанно, но разбираться некогда, брат...
потім вже на кічу.
То у нее было непорочное зачатие
Пусть обратится с иском в ближаший храм
Если да - то можно верить.
У нас клоун точно так правду говорит
Хм. И кто же президентом Украины в 2016-м?
Конечно, Трампу выгодно расследование, но это что повод не проводить расследование? Или типа если Байден хочет в президенты, так что воровать можно?
По-друге,після виплати недоотриманих податків з компенсаціями на малого Байдена в Україні нічого немає.
Понял?
ублюдок
однозначно
Но он предпочел преданность демократам и...сдать Украину зеленой жабе
Да он вообще был хорошим мальчиком пока не пошёл в школу, в не своём штате
но время всё расставит по местам...
3000 жизней мирных законопослушных добропорядочных американцев.
А так он ничего плохого не сделал, просто подыграл своему брату-хабаднику.
Всегда они вместе, как два сапожка.
Как лыжа одна без другой никуда,
Они неразлучные были друзья.
Як кажуть у нас в Україні: що з літ, то з розуму. Руді з цим рудим клованом замочив свою репутацію, яку заробляв протягом всього життя.
Поэтому свидетелям передачи 80-и страниц этих бумаг из посольства США,которые пытались после добраться до США,и были заблокированы визы послом США Йованович.