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Все про:охрана (628) УГО (124) Дмитрий Дубилет (59)

 Стало неловко, что государство будет тратить на меня такие ресурсы, - Дубилет отказался от услуг УГО и нанял двух частных охранников

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет отказался от государственной охраны, вместо этого воспользовался услугами частных охранников.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я когда обратился за государственной охраной, оказалось, что там не просто тебе дают одного или двух человек, там какой-то взвод на меня планировали выделить. Мне стало как-то неловко от того, что государство будет тратить на меня такие ресурсы. Поэтому я решил за свой счет нанять двух людей. Сейчас со мной ходит два частных охранника", - сказал Дубилет в эфире телеканала "ICTV" в воскресенье вечером.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министры просят большую зарплату, потому что не все имеют "финансовую подушку" и им сложно поддерживать семьи, - Дубилет

В то же время, министр надеется, что охрана будут временной мерой.

Напомним, в начале ноября Дмитрий Дубилет обратился в Управление государственной охраны с просьбой предоставить ему охрану.

Он отметил, что такая необходимость связана, что вокруг него "образовалось две зоны напряжения". В частности, одна из них связана с борьбой с теневым алкоголем, которая должна показать результат в виде дополнительных поступлений в бюджет в 5-10 млрд грн в год. Вторая связана с тем, что он один из координаторов проведения конкурсов на государственные топ-должности.

Источник: https://censor.net.ua/n3165479
 
 
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много Дубилета в последнее время.зеленый сдулся.Бабушка сделала ставку на него?
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ждем ненавистных комментов от порохни
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А пока вот первый ненавистный пост от зелебобика Стало неловко, что государство будет тратить на меня такие ресурсы, - Дубилет отказался от услуг УГО и нанял двух частных охранников - Цензор.НЕТ 8506
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15 декабря, в Сумах возле подъезда на народного депутата Украины от "СН" Михаила Аначенко напали неизвестные...
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Дубилет нормальный тип, только он вообще не политик.
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"Политика - концентрированное выражение экономики". Хочешь сказать, Дубилет не шарит?... Стало ніяково, що держава витрачатиме на мене такі ресурси, - Дубілет відмовився від послуг УДО і найняв двох приватних охоронців - Цензор.НЕТ 5177
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Брали бы пример с него все мультимиллионеры.
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ну таки у него с беней и боголюбовым свои личные особо доверенные и проверенные охранники . на хрена ему кот в мешке от УГО который не приведи Яхве вдруг патриотом Украины окажется
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якби в Зекоманді було би хоч 10% таких, як цей хлопець.
а то як не Юзік, так Бужинський, як не Дубінський, так Сівохо...
а кабмін, взагалі, викликає нудоту
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Стиль "боротьби" зєбіла - замовчування.
Заборонив писати про мєнтівсько- бурштинову мафію - поборов!
Заборонив озвучувати втрати від росіян на фронті - немає втрат! Можна війська відводити, народ розводити.
Те саме й з міністрами.
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Ну выведенных из привата денег должно хватить на любую частную охрану до конца жизни
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