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 Конгресс США рассмотрит законопроект, осуждающий притеснения Россией верующих на Донбассе и в Крыму

Конгрессмены Джо Уилсон и Эммануэль Кливер внесли в Конгресс США законопроект по поддержке свободы вероисповедания на территории Украины.

Уилсон и Кливер входят в Хельсинкскую комиссию США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. Председатель Хельсинкской комиссии сенатор Роджер Викер планирует внести подобный законопроект в Сенат на следующей неделе, говорится в сообщении Хельсинкской комиссии.

"Кремль преследует мирные религиозные общины в оккупированном Крыму и контролируемом его представителями Донбассе даже более жестко и широко, чем на территории России, - говорит конгрессмен Кливер. - Правительство России нарушает международное гуманитарное право и международные обязательства об уважении и защите религиозных свобод. Беззаконие кремля должно повлечь за собой последствия, что будет означать правосудие для народа Украины".

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"Более пяти лет Россия незаконно оккупирует Крым и контролирует часть Донбасса вооруженными формированиями, которыми она командует. Служащие и наемники Кремля похищают, арестовывают и пытают людей в этих регионах за их веру, - говорит конгрессмен Уилсон. - Российские чиновники несут вину и этот законопроект поможет привлечь их к ответственности".

Нарушения, отмечается в законопроекте, которые Россия осуществляет на оккупированной и контролируемой территории, в основном направлены против Православной церкви Украины, Украинской Греко-католической Церкви, протестантов и Свидетелей Иеговы.

Согласно законопроекту, президент Соединенных Штатов будет обязан принимать во внимание нарушения прав верующих и на оккупированных и контролируемых Россией территориях при решении, вносить ли РФ в перечень стран, действия которых вызывают особую обеспокоенность в этой сфере.

Законопроект разъясняет, что Россия несет ответственность за нарушения на территориях, которые она оккупировала, или контролирует, сообщает Хельсинкская комиссия.

Также читайте: В Сенате США на следующей неделе рассмотрят "адские санкции" против России

Источник: https://censor.net.ua/n3165478
 
   
 Топ комментарии
 
зараз набіжить росіска трольня і буде галасувати про те як американці притісняли індєйців.
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прикол в том что это совковое быдло само щемило религию во времена Сталина - Ленила ..... а теперь духовные ....святая расеюшка ...Гундяй а в центре иконы Хуйло вместо Иисуса .... полный трешак садомия .... но это всё Духовная Скрепа кто не забыл!!!!
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зараз набіжить росіска трольня і буде галасувати про те як американці притісняли індєйців.
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А ЗЕленая Рада не хочет принять закон по притеснению
украинских верующих в Крыму и Донбассе?
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Не хоче. Вони там, добра половина вважають себе атеїстами, а простіше-безбожниками. Так легше красти, брехати і робити інші капості. Хоча насправді жодна жива людина без віри жити не може. Ось вони вірять у гроші, у те, що правди немає а світом рулить назабство, сила і хамство.
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видимо Конгресс США не в курсе в какую церковь ходил пан Президент...ото скандал буде... Конгрес США розгляне законопроєкт, що засуджує утиски Росією віруючих на Донбасі і в Криму - Цензор.НЕТ 3657
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прикол в том что это совковое быдло само щемило религию во времена Сталина - Ленила ..... а теперь духовные ....святая расеюшка ...Гундяй а в центре иконы ***** вместо Иисуса .... полный трешак садомия .... но это всё Духовная Скрепа кто не забыл!!!!
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Инициатор пропаганды про роспятого мальчика и истребитель признался что врал... об етом заявил навальный в своем видео КОНСТАНТИН ЭРНСТ ПРИЗНАЛ ЛОЖЬ НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ. Алексей Навальный 2019
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тепер вже можна признаватись, бо осадочєк вже залишився
вони свою справу зробили: в кацапів склалася стала відраза до України і впевненість в її неправоті
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нет просто Константин почувствовал что путину конец и переобулся. скоро все последуют примеру
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мені в це важко повірити, бо я не бачу ніякого кінця путєна поки
їх немає
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Краще законопроект про звільнення Крима від кацапської нечисті.
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А в самой параше осудить слабо? там свидетелей Иеговы просто запрещены Конгрес США розгляне законопроєкт, що засуджує утиски Росією віруючих на Донбасі і в Криму - Цензор.НЕТ 2058
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Представьте новость, - Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект осуждающий притеснение верующих в Крыму.
Не можете представить?
Грусно.
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Це б..дь сурова вотчина бабушкі Янелоха..Нікополь..депутут б..дь Нєвєнчаний (підор.одразу видно..яп стакой фамілієй в тамбурі повісився п)..ця істота назвал нацистскими слова «Слава Украине»... просьба до нормальних нікопольчан..пoясніть йому шо він неправ.. желатєльно с ноги...
Конгрес США розгляне законопроєкт, що засуджує утиски Росією віруючих на Донбасі і в Криму - Цензор.НЕТ 7307

(C)
@ligovs

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это явно кандидат в растов...или он ШО-то знает... Конгрес США розгляне законопроєкт, що засуджує утиски Росією віруючих на Донбасі і в Криму - Цензор.НЕТ 5402
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И это катастрофа!
."..и не только ВОР...но и убийца украинского сирийского... российского народа..и много какого еще народа...поэтому Путин -убийца международного масштаба! ..Россияне всегда были хамами..ограниченными .стукачами и предателями...ТУ-ПЫ-Е....ПЬЯНЬ, рвань....тьфу...обидно!"Российский актер Алексей Серебряков дал интервью журналисту Юрию Дудю, в котором резко высказался о президенте РФ Владимире Путине и хамстве в стране, из-за настоя...About this websiteBEGEMOT.MEDIA
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