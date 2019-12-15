 Конгресс США рассмотрит законопроект, осуждающий притеснения Россией верующих на Донбассе и в Крыму

Уилсон и Кливер входят в Хельсинкскую комиссию США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. Председатель Хельсинкской комиссии сенатор Роджер Викер планирует внести подобный законопроект в Сенат на следующей неделе, говорится в сообщении Хельсинкской комиссии.

"Кремль преследует мирные религиозные общины в оккупированном Крыму и контролируемом его представителями Донбассе даже более жестко и широко, чем на территории России, - говорит конгрессмен Кливер. - Правительство России нарушает международное гуманитарное право и международные обязательства об уважении и защите религиозных свобод. Беззаконие кремля должно повлечь за собой последствия, что будет означать правосудие для народа Украины".

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"Более пяти лет Россия незаконно оккупирует Крым и контролирует часть Донбасса вооруженными формированиями, которыми она командует. Служащие и наемники Кремля похищают, арестовывают и пытают людей в этих регионах за их веру, - говорит конгрессмен Уилсон. - Российские чиновники несут вину и этот законопроект поможет привлечь их к ответственности".

Нарушения, отмечается в законопроекте, которые Россия осуществляет на оккупированной и контролируемой территории, в основном направлены против Православной церкви Украины, Украинской Греко-католической Церкви, протестантов и Свидетелей Иеговы.

Согласно законопроекту, президент Соединенных Штатов будет обязан принимать во внимание нарушения прав верующих и на оккупированных и контролируемых Россией территориях при решении, вносить ли РФ в перечень стран, действия которых вызывают особую обеспокоенность в этой сфере.

Законопроект разъясняет, что Россия несет ответственность за нарушения на территориях, которые она оккупировала, или контролирует, сообщает Хельсинкская комиссия.

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