 ВР закупила более полутысячи планшетов Lenovo на 13,8 млн грн у фирмы-фигуранта расследования ГБР, - Наші гроші

Об этом сообщается в системе ProZorro, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Наші гроші.

Согласно сообщению, Раде поставят 528 сенсорных планшетов Lenovo Miix 520−12IKB (81CG027DUL) с клавиатурой, мышкой, USB-адаптером, сетевым адаптером и сумкой по 26 130 гривен.

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На сайте "Леново Украина" эта модель без дополнительного оборудования стоила в розницу 28 999 гривен. Расследователи отмечают, что разница может обїясняться оптовой закупкой.

Единственным конкурентом с такой же моделью было ООО "В.М.".

Отмечается, что учредителями столичного "ВалТек" с уставным капиталом 375 гривен являются Исатай Бекешев и Елена Нестерова из Киева и Евгений Нестеренко из Славянска Донецкой области. Фирмой руководит Федор Федорович Макавчук родом из Крыма.

Компания фигурирует в уголовном производстве ГБР против Государственного центра киберзащиты Госспецсвязи относительно возможного нанесения ущерба государственному бюджету на общую сумму почти 100 тыс гривен при закупке программного обеспечения.

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