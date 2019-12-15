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 ВР закупила более полутысячи планшетов Lenovo на 13,8 млн грн у фирмы-фигуранта расследования ГБР, - Наші гроші

Управление делами Аппарата Верховной Рады Украины 10 декабря по результатам тендера заказало ООО фирма "Валтек" планшетов на 13,8 млн грн.

Об этом сообщается в системе ProZorro, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Наші гроші.

Согласно сообщению, Раде поставят 528 сенсорных планшетов Lenovo Miix 520−12IKB (81CG027DUL) с клавиатурой, мышкой, USB-адаптером, сетевым адаптером и сумкой по 26 130 гривен.

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На сайте "Леново Украина" эта модель без дополнительного оборудования стоила в розницу 28 999 гривен. Расследователи отмечают, что разница может обїясняться оптовой закупкой.

Единственным конкурентом с такой же моделью было ООО "В.М.".

Отмечается, что учредителями столичного "ВалТек" с уставным капиталом 375 гривен являются Исатай Бекешев и Елена Нестерова из Киева и Евгений Нестеренко из Славянска Донецкой области. Фирмой руководит Федор Федорович Макавчук родом из Крыма.

Компания фигурирует в уголовном производстве ГБР против Государственного центра киберзащиты Госспецсвязи относительно возможного нанесения ущерба государственному бюджету на общую сумму почти 100 тыс гривен при закупке программного обеспечения.

Также читайте: Рада лишит депутатских выплат 81 парламентария за прогулы заседаний

Источник: https://censor.net.ua/n3165477
 
 
 Топ комментарии
 
борці з корупцією..
перед виборами позиціонували себе велосипедистами, а виявились ще тими хапугами.
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Парубий лох.... - мог бы после пяти лет спикером в ВР стать миллиардером.... ВР закупила более полутысячи планшетов Lenovo на 13,8 млн грн у фирмы-фигуранта расследования ГБР, - Наші гроші - Цензор.НЕТ 6999
Зеленые шныри покажут как надо делать гешефт...
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1050 баксов ....за Леново ..... в то время как iPad Pro 2018 можна купить за 700 $//////
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Какой им пад? Дрочи ть какая разница?
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Дестабілізація, планшети з фуйловским вірусом, ВР чекає епідемія СНІДу, всіх у відставку, одні зелені козли і дрочери зібрались.
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Зашел на Розетку, нашел планшет, не дорого Планшет Mystery MID-703G 1280 гривен. Если оптом - уверен шо еще и скидку сделают. Нахера этим типиллам супер-пупер техника? Все равно распистят. И бюджет секономит. Не правда ли,зетипиллы?
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у цінах зради не бачу, бачу не ефективне використання коштів та потенційно велику діру у системі безпеки, таку що "джокер" буде нервово курити в сторонці
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