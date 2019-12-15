 Разлив нефтепродуктов произошел в районе затопления дока с подлодкой в оккупированном Севастополе

Об этом заявил представитель оккупационной администрации города Михаил Развожаев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
По его словам, место разлива было оперативно ограждено. Никакой опасности для жизни людей и экологии в результате инцидента нет, заверил Развожаев.
По его словам, плавучий док ПД-16 в ближайшее время будет поднят. Его и лодку, которую успели пришвартовать к причальной стенке, отправят на утилизацию.
Напомним, в Южной бухте оккупированного Севастополя в ночь на 15 декабря затонул списанный плавучий док со списанным подводной лодкой.
Такое впечатление,что я гражданин Р.Ф,живущий где то в Нижнем Тагиле.
Р.Ф,у всех на устах.
Ну булькнула списанная посудина,и что с того?Ну прямо главная новость страны.Ну полилась из нее жижа,ну какое нам до этого дело.Ну загорелся кузя,и что с того?
Давайте обсуждать наши новости,что у нас?Или у нас все просто усипусечно и феерично?
Ну даже если и так,то давайте о наших успехах,в конце концов.