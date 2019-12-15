 Разлив нефтепродуктов произошел в районе затопления дока с подлодкой в оккупированном Севастополе

Об этом заявил представитель оккупационной администрации города Михаил Развожаев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

По его словам, место разлива было оперативно ограждено. Никакой опасности для жизни людей и экологии в результате инцидента нет, заверил Развожаев.

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По его словам, плавучий док ПД-16 в ближайшее время будет поднят. Его и лодку, которую успели пришвартовать к причальной стенке, отправят на утилизацию.

Напомним, в Южной бухте оккупированного Севастополя в ночь на 15 декабря затонул списанный плавучий док со списанным подводной лодкой.