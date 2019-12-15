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Все про:подводная лодка (148) Севастополь (1468)

 Разлив нефтепродуктов произошел в районе затопления дока с подлодкой в оккупированном Севастополе

В Южной бухте оккупированного Севастополя, где затонул плавучий док со списанной подводной лодкой, произошел разлив нефтепродуктов.

Об этом заявил представитель оккупационной администрации города Михаил Развожаев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

По его словам, место разлива было оперативно ограждено. Никакой опасности для жизни людей и экологии в результате инцидента нет, заверил Развожаев.

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По его словам, плавучий док ПД-16 в ближайшее время будет поднят. Его и лодку, которую успели пришвартовать к причальной стенке, отправят на утилизацию.

Напомним, в Южной бухте оккупированного Севастополя в ночь на 15 декабря затонул списанный плавучий док со списанным подводной лодкой.

Источник: https://censor.net.ua/n3165475
 
   
 Топ комментарии
 
Крымчанам респект, только 5 лет как вернулись в родную говень - а уже могут добывать нефть прямо из моря.
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Засерут, а потом, опять, как в 1954 начнут нить: «Украінци, ну чо ви, ну Крим он же ваш...Бєрітє, ми чо...ми нічо....»
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Сегодня смотрел итоговый выпуск айситиви.
Такое впечатление,что я гражданин Р.Ф,живущий где то в Нижнем Тагиле.
Р.Ф,у всех на устах.
Ну булькнула списанная посудина,и что с того?Ну прямо главная новость страны.Ну полилась из нее жижа,ну какое нам до этого дело.Ну загорелся кузя,и что с того?
Давайте обсуждать наши новости,что у нас?Или у нас все просто усипусечно и феерично?
Ну даже если и так,то давайте о наших успехах,в конце концов.
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Немного не по теме, но про СПИСАННЫХ в рашке... Помните недавно ***** про Сребреницу заикался... Порылся я немного по теме Самашек... И выяснил одну очень интересную деталь... Рашкинский генерал Романов, который руководил казнью гражданских в Самашках, с 95-го года является ОВОЩЕМ... Через полгода после Самашек его подорвали... И вот 24 года он может только глазами моргать... Он СООБРАЖАЕТ, но может только глазами моргать.... Прикиньте какая карма... Инфу можно легко проверить в рашкинской вике...
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