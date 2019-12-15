 Американский ракетный эсминец "Росс" вошел в Черное море

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", начиная с 2014 года, эсминец - частый гость черноморского региона. В 2016 году он вместе с американским десантным кораблем LSD41 "Уитби Айленд" принимал участие в международных учениях "СиБриз-2016" и несколько дней провел в Одессе. В апреле этого года он две недели гостил в румынской Констанце и болгарской Варне.

Эсминец относится к кораблям типа "Арли Берк", построен на верфи Ingalls Shipbuilding, спущен на воду в марте 1996 года и приписан к морской базе Норфолк, штат Вирджиния. "Росс" назван в честь капитана Дональда К. Росса, награжденного Медалью Почета за проявленный героизм во время атаки японцев на Перл-Харбор.

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Длина корабля 154 метра, ширина 20, осадка 9,3 (с подводной гидроакустической станцией). Полное водоизмещение 8775 тонн. Четыре газотурбинные установки мощностью 108 тысяч лошадиных сил разгоняют его до 32 узлов. Экипаж 337 человек. Оснащен различным артиллерийским и ракетным вооружением, в том числе противокорабельными ракетами "Гарпун", а также имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска крылатых ракет "Томагавк", ЗУР RIM-66 SM-2 "Стандарт-2", ПЛУР RUM-139 ASROC в различной комбинации.