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Все про:корабль (1308) США (15911) Черное море (588)

 Американский ракетный эсминец "Росс" вошел в Черное море

В воскресенье, 15 декабря, пройдя проливы Дарданеллы и Босфор, в черноморские воды вошел американский ракетный эсминец USS Ross DDG 71.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", начиная с 2014 года, эсминец - частый гость черноморского региона. В 2016 году он вместе с американским десантным кораблем LSD41 "Уитби Айленд" принимал участие в международных учениях "СиБриз-2016" и несколько дней провел в Одессе. В апреле этого года он две недели гостил в румынской Констанце и болгарской Варне.

Эсминец относится к кораблям типа "Арли Берк", построен на верфи Ingalls Shipbuilding, спущен на воду в марте 1996 года и приписан к морской базе Норфолк, штат Вирджиния. "Росс" назван в честь капитана Дональда К. Росса, награжденного Медалью Почета за проявленный героизм во время атаки японцев на Перл-Харбор.

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Длина корабля 154 метра, ширина 20, осадка 9,3 (с подводной гидроакустической станцией). Полное водоизмещение 8775 тонн. Четыре газотурбинные установки мощностью 108 тысяч лошадиных сил разгоняют его до 32 узлов. Экипаж 337 человек. Оснащен различным артиллерийским и ракетным вооружением, в том числе противокорабельными ракетами "Гарпун", а также имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска крылатых ракет "Томагавк", ЗУР RIM-66 SM-2 "Стандарт-2", ПЛУР RUM-139 ASROC в различной комбинации.

Источник: https://censor.net.ua/n3165474
 
   
 Топ комментарии
 
А у них давняя традиция от страху топить возле Севастополя свои корыта. Вековая скрепа, так сказать.
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Блин, он не успел войти, у соседей лодка утонула..
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Куприк - оплачивают американские империалисты и прочие буржуины....

хотят поработить наших пролетариев и разрушить наши славянские скрепы....
Завидуют и боятся нас гады...
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Из российских СМИ. Лента.ру. 15 декабря 2019
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал угрозой суверенитету России заявление Японии о том, что Токио имеет право на все Курильские острова. Об этом сообщает ТАСС.

«Володин добавил, что мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету России»....
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