 Гутерреш полон решимости работать над тем, чтобы страны ООН обязались сделать все необходимое для уменьшения последствий климатических изменений

Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Я разочарован результатами конференции ООН по изменению климата. Международное сообщество упустило прекрасную возможность продемонстрировать рост стремления к уменьшению последствий климатических изменений, адаптации и финансированию борьбы с климатическим кризисом. Но мы не должны сдаваться. И я не сдамся", - написал Гутерреш.
Также он добавил, что "полон решимости" работать над тем, чтобы 2020 год стал годом, в котором все страны обязуются делать "то, что, как нам говорит наука, необходимо для достижения углеродной нейтральности в 2050 году и повышения температуры не более чем на 1,5 градуса".
Напомним, в Мадриде завершился климатический саммит, по итогам которого государства ООН достигли компромиссного соглашения по борьбе с изменением климата.
😂
Плавучий док с российской подлодкой затонул в Севастополе
Плавучий док, в котором находилась российская подлодка, затонул в Севастополе. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
Vedana
Бесполезная конторка, на фоне инфо о распространении анти-человеческих действиях сильных государаств и террористов.