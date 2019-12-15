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Все про:климат (76) ООН (2895) Гутерреш (87)

 Гутерреш полон решимости работать над тем, чтобы страны ООН обязались сделать все необходимое для уменьшения последствий климатических изменений

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш разочарован итогами климатической конференции ООН.

Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Я разочарован результатами конференции ООН по изменению климата. Международное сообщество упустило прекрасную возможность продемонстрировать рост стремления к уменьшению последствий климатических изменений, адаптации и финансированию борьбы с климатическим кризисом. Но мы не должны сдаваться. И я не сдамся", - написал Гутерреш.

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Также он добавил, что "полон решимости" работать над тем, чтобы 2020 год стал годом, в котором все страны обязуются делать "то, что, как нам говорит наука, необходимо для достижения углеродной нейтральности в 2050 году и повышения температуры не более чем на 1,5 градуса".

Гутерреш полон решимости работать над тем, чтобы страны ООН обязались сделать все необходимое для уменьшения последствий климатических изменений 01

Напомним, в Мадриде завершился климатический саммит, по итогам которого государства ООН достигли компромиссного соглашения по борьбе с изменением климата.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165473
 
 
 Топ комментарии
 
ШО ОПЯТЬ?=))
Плавучий док с российской подлодкой затонул в Севастополе
Плавучий док, в котором находилась российская подлодка, затонул в Севастополе. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
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Короче , этот Гутерреш хотел со своей шоблой бабла трошки распилить , а его послали подальше Гутерреш полон решимости работать над тем, чтобы страны ООН обязались сделать все необходимое для уменьшения последствий климатических изменений - Цензор.НЕТ 5409
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ШО ОПЯТЬ?=))
Плавучий док с российской подлодкой затонул в Севастополе
Плавучий док, в котором находилась российская подлодка, затонул в Севастополе. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
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Якщо при владі зрадники та колаборанти- то хай хоч Бог за нас воює.
Vedana
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Да, огромное количество шаровиков на этой теме столовается. Я насчет "зеленой энергетики". С мусором проблемы. Это точно.
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Это что он таким образом выражает поддержку ядерной гонке вооружений? Нужно включаться в неё немедленно если уж и в ООН поддерживают. Они правы ядерная зима лучшее средство от глобального потепления климата.
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Нє,бєз пєтра діла не буде
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Либо на сутки заглушить все машины во всем мире, либо запретить на минуту россисе топить, ронять, запускать ее барахло!
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Я слушах одну телепрограмму по украинскому тв так у одного священника спросили почему человеку страдания приходят на свою жизнь??? Он ответил это как лекарство от того что он делает неправильно в жизни а терь логику обширную включите
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Придурки, хочуть мабуть повернути людство в середньвіччя.
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Хмм....решимость, это хорошо. Нук а Луна 18.12. в перигее!!!. Перигей это максимальная площадь антенного излучателя. Кстати как там Филиппины? Говорите, 6.7 амплитуда была.....хмммм.....а не мало? Может добавят???
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Пусть научат козломордых тайгу тушить...
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зміліла ріка Замбезі, водоспад Вікторія під загрозою зникнення. а мені пох, в мене курка підгоріла в духовці
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Креативнее нужно, а не говорить о своей решительности, которая непонятно в чем выразится. Думаю ООН выпустит пару баннеров и освоит под это дело пару сотен млн долларов.
Бесполезная конторка, на фоне инфо о распространении анти-человеческих действиях сильных государаств и террористов.
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