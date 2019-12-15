 Гутерреш полон решимости работать над тем, чтобы страны ООН обязались сделать все необходимое для уменьшения последствий климатических изменений

Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Я разочарован результатами конференции ООН по изменению климата. Международное сообщество упустило прекрасную возможность продемонстрировать рост стремления к уменьшению последствий климатических изменений, адаптации и финансированию борьбы с климатическим кризисом. Но мы не должны сдаваться. И я не сдамся", - написал Гутерреш.

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Также он добавил, что "полон решимости" работать над тем, чтобы 2020 год стал годом, в котором все страны обязуются делать "то, что, как нам говорит наука, необходимо для достижения углеродной нейтральности в 2050 году и повышения температуры не более чем на 1,5 градуса".

Напомним, в Мадриде завершился климатический саммит, по итогам которого государства ООН достигли компромиссного соглашения по борьбе с изменением климата.

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