 Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, - Пласт. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Пласта в Фейсбук.
"Пластуны передали этот символ любви и добра общине Киева, а уже совсем скоро будут распространять его в государственных учреждениях, больницах, детских домах. В частности, группа пластунов повезет Вифлеемский огонь мира и рождественские подарки нашим защитникам в зону боевых действий", - говорится в сообщении.
Распространение Вифлеемского огня мира - международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова. Идея акции заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа.
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А от Антін Мухарський - зЄ бЄст...- підписуюсь під кожним Словом!!!)))
Зеленський у образі президента - насмішка над усіма українцями
20 років студія «95 квартал», руйнувала нашу Державність і довіру до владних інституцій в усіх мислимих й не мислимих формах«КВН» - ЯК ДЕРЖАВОТВОРЧА ІДЕЯ?Після мого, доволі різкого листа з критикою особи шоумена Зеленського, що вдавшись до маніпулятивних телевізійних технологій, тимчасово видає себе за Президента України, навіть серед моїх близьких друзів почали звучати голоси:«Не можна так відкрито називати діючого Президента України «гандоном», бо він, зрештою може ним стати. А це руйнує нашу Державність і довіру до владних інституцій!»20 РОКІВ!!! Студія «95 квартал», руйнувала нашу Державність і довіру до владних інституцій в усіх мислимих й не мислимих формах, піддаючи обструкції, висміюванню (інколи з особливим цинізмом) держаних високопосадовців усіх рангів, включаючи президентів. Всіляко нівелювала й знецінювала національні чесноти українців, виставляючи їх в образах чи то тупуватих «рагулів-салоїдів», чи то «майданутих, кастрюлеголових нациків», що вигукують «Слава Україні» сидячи на унітазному вічку. Зазіхала на честь і гідність Держави монологами та репризами «про повію, що приймає в усі діри». Знущалася над побиттям студентів на Майдані, злостиво надсміхалася над спаленням будинку Гонтарєвої, використовуючи для цього Національні державні колективи. Всіляко обстоювала права трансляції медіапродукту за участі осіб, що не визнають суверенітет та територіальну цілісність України.Особисто для мене взірцем кварталівського цинізму були випуски часів Януковича, коли актори кварталу зубоскалили над Юлією Тимошенко та Юрієм Луценком, що на той час знаходилися у тюрмі за сфабрикованими проти них обвинуваченнями.Фарс, відверта зневага до державних діячів, руйнування іміджу Держави у світі, висміювання і нівеляція національних чеснот на тлі дискредитації державних інституцій та підриву авторитету Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Інституту Президенства - ось чим всі ці 20 років займався Володимир Зеленський, заробивши не тільки матеріальний, але як з'ясувалося згодом, й політичний капітал, нині конвертований у президенство головного шоумена та керівника «Студії 95 квартал».І тепер ви відмовляєте мені у праві критикувати того, хто зробив собі на цьому карколомну публічну кар'єру?А може я теж хочу стати президентом??!! Жартую…На жаль, на поверхню глибоких вод політичного океану буття в Україні дійсно часто вспливає усіляке гівно: штучний пластик, жіночі прокладки, використані гандони, або дохлі морські мешканці, якими живиться усілякі трупоїди, мандруюче птаство, поверхневі види риб ну і телевізійні канали.Я ж - риба глибоководна. І з глибини цієї неосяжної безодні історичного плину бачу, як після першого міцного шторму, все це поверхневе лайно опиниться викинутим на берег. Бо глибинні процеси творення історії ще ніхто не відміняв.Врятуються тільки ті, хто розуміє: справжню державу можна збудувати виключно на базових гуманітарних цінностях, серед яких «Армія. Мова. Віра» посідають чільне місце разом з громадянською відданістю, дієвим патріотизмом, волею, гідністю, честю - всім тим, над чим останні роки усіляко насміхався «95 квартал».«КВН» - не може бути державотворчою ідеєю!Зеленський у образі Президента - насмішка над усіма нами.«Над ким смієтесь? Над собою смієтесь…» - цю фразу з безсмертного гоголівського «Ревізору» знають всі.Але чи знаєте, які слова звучать далі у нецензурованому варіанті монологу Городничого, зверненого до глядачів у залі?«Нічого не бачу… Бачу якісь свині рила замість облич...»З класиком важко сперечатися… Крупні плани глядачів у залі палацу «Україна» це наочно демонструють.Але до розуміння відмінностей між вічним гоголівським та тимчасовим гумором нинішнього президента-комедіанта «простому виборцю» ще тільки належить дорости.Хоча, напевне, це марні сподівання… «Бо народ - завжди правий».
Певне, мій народ і «народ» 95-го кварталу - це, таки, два різні народи.
Мы напрочь забыли, для чего живём. И даже не догадываемся, что пришли на Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!
У Бога нет религии… А ещё у Бога нет канонов, пяти столпов и правила не носить цветастую одежду. Ему всё равно едим ли мы яблоки до Спаса, готовим ли молоко и мясо на разных плитах и принимаем ли пищу в светлое время суток во время рамадана. Он не требует читать намаз, совершать обрезание и верить в то, что мир основан на страдании. Ему не нужен наш двухнедельный пост, постное лицо и вырезанная дыра в районе сердца в знак скорби за усопшими. Всё это придумали сами люди: слепили богов, нарисовали иконы и нанесли на белый камень орнаменты. Столетиями вели религиозные войны, уничтожали рыжеволосых женщин и тех, кто думал иначе. Написали сотни книг, разработали тысячи правил и ограничений. Осудили всех, кто не выполняет «Миквэ», не молится за умерших, на манер протестантов и не признает литургии. И ничего за 2000 лет не изменилось. Мы изучили языки, пользуемся телефоном, разработали умные палочки для еды и храним пуповинную кровь, но продолжаем убивать, грабить, врать и ненавидеть, невзирая на Иисуса, Кришну, Мухаммеда и Будду. Мы ссоримся на улицах и в вагонах метро. Имеем сотни врагов и половину друга. Играем в прятки и подделываем голоса. Носим маски и искусственные клапаны. И напрочь забыли, для чего живём, дышим и сцеживаем молоко. И даже не догадываемся, что пришли на эту Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!
Махатма Ганди
Продемонстрував, кого він підтримує.
Може в московитів Бога немає.
А за чей счет они туда катались , а ? Или им по пачте вогник переслали ? А може просто хтось запальничкой чиркнул ?
Ты в их число не входишь... так что затули хавальник...
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Но ты зебил к числу тех людей отношения не имеешь... такие как ты пионеров бы с радрстью поддерживали... малоросы зеленые..
У неділю, 15 грудня, президент України Володимир Зеленський проігнорував урочисту літургію присвячено першій річниці Об'єднавчого собору ПЦУ. Також, станом на 18:00 немає ніяких згадок про цю історичну подію на сайті Офісу президента чи у на офіційних акаунтах в соцмережах глави держави, зазначають Патріоти України.
Вчора, 14 грудня, президент України Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Дмитро Разумков і прем'єрміністр Олексій Гончарук вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС у храмовому комплексі на честь Архангела Михаїла УПЦ Московського патріархату на бульварі Верховної Ради у Києві.
😇