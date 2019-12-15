 Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, - Пласт. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Пласта в Фейсбук.

"Пластуны передали этот символ любви и добра общине Киева, а уже совсем скоро будут распространять его в государственных учреждениях, больницах, детских домах. В частности, группа пластунов повезет Вифлеемский огонь мира и рождественские подарки нашим защитникам в зону боевых действий", - говорится в сообщении.

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Распространение Вифлеемского огня мира - международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова. Идея акции заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа.

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