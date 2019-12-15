 Подполковник медицинской службы Ковида станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

"Украинская сторона получила предложение назначить офицера на должность секретаря COMEDS, он является ответственным и за связи COMEDS со штаб-квартирой НАТО. Ее займет начальник отдела подготовки и стандартизации управления персонала, подготовки и международного сотрудничества Главного военно-медицинского управления подполковник медицинской службы Дмитрий Ковида", - говорится в сообщении.

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По словам начальника ГВМУ ВСУ генерал-майора медицинской службы Игоря Хоменко, такое предложение является признанием положительных изменений в медицинском обеспечении украинской армии. Также для Украины такое назначение даст дополнительную возможность быть в курсе мероприятий и событий, которые будут происходить в COMEDS.

Отметим, что Комитет начальников военно-медицинских служб стран-членов НАТО (COMEDS) было создан в 1994 году с целью эффективной координации медицинского обеспечения миссий по поддержанию мира, а также ликвидации последствий катастроф и гуманитарных операций. Он состоит из высших военно-медицинских служб государств-членов и является центром по разработке и координации различных военно-медицинских вопросов и предоставления соответствующих рекомендаций Военный комитет НАТО.

Медицинские вопросы в НАТО являются компетенцией стран-членов. Секретариат комитета находится в Главном медицинском управлении Бельгии в Брюсселе.

В составе COMEDS входят медицинские советники командований ОВС НАТО, а также представитель управления стандартизации НАТО и председатель объединенного военного комитета. Все они собираются на заседания два раза в год и отчитываются перед Военным комитетом.

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