 "Поговорили, поднимали важные вопросы", - телеканал "Россия 1" показал коридорное "интервью" Зеленского

Съемочная группа российского канала встретила Зеленского в кулуарах саммита и спросила о впечатлении от первой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Первая встреча личная ... Поговорили, поднимали важные вопросы. Сейчас все устали - хотим поужинать. Я считаю, что это правильное начало, в принципе, для встреч такого формата", - сказал Зеленский.

Он также назвал свою главную цель: "У нас есть возможность добиться важного результата - конца войны в Украине, конца войны в нашей стране. Я хочу ... Во-первых, через четыре месяца будет еще встреча, потому что много вопросов - за один раз все не решить. И действительно - разные взгляды на различные вопросы".

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Зеленский также отметил, что важнейшим считает начало общения между сторонами. "Минск, как говорится, Минском, но время идет, время меняется. У нас другие немножко взгляды. Я считаю, что, в принципе, в нашей стране виднее, потому что это наша страна и мы очень хорошо знаем людей, которые живут на оккупированных территориях. Я считаю, что главное то, что мы все начали общаться. И это самое главное ", - сказал Президент Украины.

На телеканале "Россия 1" заявили, что это было "первое нормальное полноценное общение" украинского президента с российскими СМИ за последние шесть лет.

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Напомним, ранее телеканал "Россия 1" анонсировал "первое полноценное интервью" Зеленского российским СМИ. Позже Зеленский опроверг это, отметив, что "журналистка спросила что-то в коридоре, я ей что-то ответил. Такое интервью".