 "Поговорили, поднимали важные вопросы", - телеканал "Россия 1" показал коридорное "интервью" Зеленского

Съемочная группа российского канала встретила Зеленского в кулуарах саммита и спросила о впечатлении от первой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Первая встреча личная ... Поговорили, поднимали важные вопросы. Сейчас все устали - хотим поужинать. Я считаю, что это правильное начало, в принципе, для встреч такого формата", - сказал Зеленский.
Он также назвал свою главную цель: "У нас есть возможность добиться важного результата - конца войны в Украине, конца войны в нашей стране. Я хочу ... Во-первых, через четыре месяца будет еще встреча, потому что много вопросов - за один раз все не решить. И действительно - разные взгляды на различные вопросы".
Зеленский также отметил, что важнейшим считает начало общения между сторонами. "Минск, как говорится, Минском, но время идет, время меняется. У нас другие немножко взгляды. Я считаю, что, в принципе, в нашей стране виднее, потому что это наша страна и мы очень хорошо знаем людей, которые живут на оккупированных территориях. Я считаю, что главное то, что мы все начали общаться. И это самое главное ", - сказал Президент Украины.
На телеканале "Россия 1" заявили, что это было "первое нормальное полноценное общение" украинского президента с российскими СМИ за последние шесть лет.
Напомним, ранее телеканал "Россия 1" анонсировал "первое полноценное интервью" Зеленского российским СМИ. Позже Зеленский опроверг это, отметив, что "журналистка спросила что-то в коридоре, я ей что-то ответил. Такое интервью".
Вован! Ти хоч дещо пропустив - але ми зрозуміли. "Конца гражданской войньі" и "внутреннего конфликта", так? Ах ти ж гадючина!
Бо всю ніч кукурікатимуть!
Про сусідів подумай, завтра понеділок, між іншим!
Источник: глава государства в эфире телеканала "1+1"
Прямая речь: "Я не давал интервью телеканалу "Россия", честно говоря. У нас был пресс-подход на улице возле отеля, это было в Париже, после нормандской встречи, ночью это было. Журналистка была девушка, она спросила меня что-то в коридоре, я ей что-то ответил в коридоре. Такое интервью".
Никому Моника не давала.
только не подморгнул, а полизал ему очко...
Олександр Бригинець
@bryhynets
·1 ч
В переддень річниці ПЦУ - найбільшої поразки Кремля - Зеленський підморгнув Путіну - сходив у московську церкву.
Ось і в цьому питанні він публічно визначився(
Слава Україні! Ганьба колаборантам!
https://bestpost.co.ua/2443/roksolana/
https://gordonua.com/news/politics/kanal-rossiya-1-pokazal-intervyu-kotoroe-dal-zelenskiy-rossiyskim-zhurnalistam-1479349.html
Бачете на що робиться акцент?!
Они также отметили, что, когда российские журналисты задали вопрос президенту Украины, "охранник на секунду пытался помешать, но сам Зеленский дал полноценный развернутый ответ".
Там Клован знову, вчергове звиздить про «раніше... ходили зачарованим колом; починалося благородними намірами та красивими деклараціями, закінчувалося договірняками, схемами, брехнею політиків, корупцією та пануванням монополій». Але це ж він про себе самого. Саме в нього нині -корупція, сприяння монополії, схеми (та хоча би з Коломойським, дрібніших не згадуватимемо), договірняки (навіть з ворогом), суцільна брехня, тощо. І, порівняно з нещодавнім минулим - додалося політичне та інше переслідування українських патріотів та задекларованих Законом незалежних від виконавчої влади українських чиновників (НБУ, НКРЄ/кп, тощо); додалося втручання аж до керування їх діяльністю незалежних гілок влади (судової і правоохороної) аж до фабрикування замовних крим.справ.
Про яку «перемогу над корупцією» може йтися в умовах, коли головний рейдер країни отримав в свої руки штурвал виконавчої влади? Достатньо ознайомитись з записами непублічних розмов «бліжайших», щоб зрозуміти, що означає та "боротьба з корупцією".
У редакції Клована «Формула майбутнього для України складається із п'яти пунктів. І перший із них - мир», з цим можна було би погодитися, якби ж то по-факту не йшлося про той «мир», який наступає після капітуляції. Бо подальша розшивфровка «формули миру по-зеленськи» означає саме капітуляцію, «з припиненням обстрілів». Він вдає з себе дурника, який не розуміє, що ворог припинить обстріли лише в двох випадках: або буде знищений нашою перемогою (хоча би на окупованій ним території), або Україна капітулює перед ним. Так, є ще один, дуже довгий і неординарний шлях, називається «політико-дипломатичний примус ворога до миру»; від першого відрізняється лише тривалістю (та ж сама перемога). Саме той шлях, який ми, Україна, наші партнери по Нормандському формату, Німеччина, Франція плюс США пропонували в каденцію Президента Порошенка: варіант введення миротворців ООН на наших умовах (з поліцейським контролем по всій території окупованого Донбасу і контролем над україно-російським кордоном). І паралельний шлях до перемоги, який лежить через створення потужної Армії України; якщо не вступ, то запровадження в себе стандартів ЄС та НАТО; через децентралізацію; і через Томос,так! - з повноцінним функціонуванням всіх українських духовних цінностей; і так далі.
Все інше, розмите «ми не тягнутимемо час, не чекатимемо, поки мирне вирішення впаде нам із небес, поки його принесуть нам на блюдечку іноземні партнери. Ми хочемо миру на наших умовах. Тобто з поверненням Україні територій і наших людей» - це капітуляція по-факту, і ніщо інше. Бо це - лише нездійснене бажання: з путінізмом такі фокуси (перетворення бажань в реальність) не проходять. Доведено практикою.
Надзвичайно красивий ще один пункт «формул майбутнього для України по-зеленськи». Абсолютно правильно зазначаєтся, що «потрібні інвестиції … прибрати непрохідні бар'єри та непотрібні регуляції, які гальмують розвиток бізнесу. Збудувати податкову систему, здатну стимулювати ініціативу, а не душити її в зародку. Створити прозорі ринки, які не контролюватимуть корупціонери та рейдери». Все воно так є, в теорії правильно; але що на практиці? Про діяльність головного рейдера вже йшлося; і можна ще багато чого сказати про лобіювання його інтересів («формула Геруса» та інші). Але ще слід сказати про припинення реформування податкової системи «при Зеленському»… і, взагалі - про припинення будь-яких реформ в контексті вимог документів МВФ, ЄС, НАТО, ПАРЄ, Венеціанської комісії, тощо. Остання аж спінилась, коли побачила, як реформована «за Порошенка» вища ланка українського правосуддя повертається під контроль виконавчої влади…
Про які «прозорі правила гри», про яку «перемогу над корупцією, справедливі суди, рівність усіх перед законом, ліквідацію привілеїв для обраних і жорсткі рамки повноважень для чиновників» воно меле? По-факту - все навпаки! Дозволяє собі брехати про «жорсткі рамки повноважень, у які буде поставлено будь-якого чиновника, в т.ч. президента», при тому, що сам постійно виходить за межі своїх повноважень. Ще й плодородну землю оптом по копійці олігархам та місцевим монополістам роздасть…
До речі: останні пів-року в Україні зафіксовано стабільний спад промислового виробництва… І ніхто не здивується, якщо статистика за поточний рік покаже, що іноземні інвестори (перш за все товаровиробники) не те що припинили свої інвестиції в Україну, а й виводять свої капітали та потужності за кордон. Якщо вже на «АрселорМіттал Кривий Ріг» силовики наїзжають…
Ще одна красива месага «нам потрібне народовладдя. Не декларативне, а реальне. Механізм, який дозволить людям впливати на рішення влади - від рівня громади до рівня президента»… Тим часом затверджений держбюджет на рік 2020 повернув в руки чиновників з Банкової процес розподілу бабла по регіонам… Децентралізація - припиняє своє існування… А досі це був єдиний механізм, який дозволяв людям впливати на рішення влади, нехай поки що місцевої. Все, про вплив на центральні органи влади тепер можна забути - можливості такого впливу нині закатують в каток (поки що на Банковій). Схоже, буде і скрізь: закатуватимуть навіть в асфальт. Йолка на Майдані, щоб не протестували - також не за горами… https://nv.ua/ukr/opinion/zelenskiy-novini-prezident-ukrajini-napisav-svoyu-pershu-kolonku-podiji-50059191.html