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 "Поговорили, поднимали важные вопросы", - телеканал "Россия 1" показал коридорное "интервью" Зеленского

Российское телевидение в воскресенье, 15 декабря, показало "интервью" Президента Украины Владимира Зеленского телеканалу "Россия 1", которое он дал во время саммита "нормандской четверки" в Париже.

Съемочная группа российского канала встретила Зеленского в кулуарах саммита и спросила о впечатлении от первой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Первая встреча личная ... Поговорили, поднимали важные вопросы. Сейчас все устали - хотим поужинать. Я считаю, что это правильное начало, в принципе, для встреч такого формата", - сказал Зеленский.

Он также назвал свою главную цель: "У нас есть возможность добиться важного результата - конца войны в Украине, конца войны в нашей стране. Я хочу ... Во-первых, через четыре месяца будет еще встреча, потому что много вопросов - за один раз все не решить. И действительно - разные взгляды на различные вопросы".

Читайте: "Главное, что мы все начали общаться", - программа канала "Россия 1" "Москва. Кремль. Путин" анонсировала эксклюзивное интервью с Зеленским

Зеленский также отметил, что важнейшим считает начало общения между сторонами. "Минск, как говорится, Минском, но время идет, время меняется. У нас другие немножко взгляды. Я считаю, что, в принципе, в нашей стране виднее, потому что это наша страна и мы очень хорошо знаем людей, которые живут на оккупированных территориях. Я считаю, что главное то, что мы все начали общаться. И это самое главное ", - сказал Президент Украины.

На телеканале "Россия 1" заявили, что это было "первое нормальное полноценное общение" украинского президента с российскими СМИ за последние шесть лет.

Также читайте: "Журналистка что-то спросила в коридоре, я что-то ответил", - Зеленский заявил, что не давал интервью российскому телеканалу

Напомним, ранее телеканал "Россия 1" анонсировал "первое полноценное интервью" Зеленского российским СМИ. Позже Зеленский опроверг это, отметив, что "журналистка спросила что-то в коридоре, я ей что-то ответил. Такое интервью".

Источник: https://censor.net.ua/n3165469
 
 
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"У нас есть возможность добиться важного результата - конца войны в Украине, конца войны в нашей стране"

Вован! Ти хоч дещо пропустив - але ми зрозуміли. "Конца гражданской войньі" и "внутреннего конфликта", так? Ах ти ж гадючина! "Поговорили, поднимали важные вопросы", - телеканал "Россия 1" показал коридорное "интервью" Зеленского - Цензор.НЕТ 9356

"Поговорили, поднимали важные вопросы", - телеканал "Россия 1" показал коридорное "интервью" Зеленского - Цензор.НЕТ 1466
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Хорошо что есть интернет, есть где выплеснуть эмоции
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Петюшки бєснуються)))
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Так піди у свій курятник і погодуй "пєтюшків" (хоча у нас півники взагалі-то), сипани зерна чи що...
Бо всю ніч кукурікатимуть!
Про сусідів подумай, завтра понеділок, між іншим!
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Президент Владимир Зеленский опроверг информацию об интервью российскому пропагандистскому телеканалу "Россия 1".
Источник: глава государства в эфире телеканала "1+1"
Прямая речь: "Я не давал интервью телеканалу "Россия", честно говоря. У нас был пресс-подход на улице возле отеля, это было в Париже, после нормандской встречи, ночью это было. Журналистка была девушка, она спросила меня что-то в коридоре, я ей что-то ответил в коридоре. Такое интервью".

Никому Моника не давала. "Поговорили, порушували важливі питання", - телеканал "Росія 1" показав коридорне "інтерв'ю" Зеленського - Цензор.НЕТ 6709
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Там уже так расдолбано , что оно и не замечает кому даёт Удел всех паяцев
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Ну, набрехав. Кловуну шо, перший раз? Воно питер брехливий.
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Если у тебя на улице спросят который час, считай у тебя взяли интервью.
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Вот оно "полноценное" интервью, которое анонсировали на Цензора. Ну что, свидетели пепы. Поржал. Интервью к коридоре. Это не интервью, это 3-х минутный опросник.
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Лиха беда начало 😉
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только не подморгнул, а полизал ему очко... "Поговорили, порушували важливі питання", - телеканал "Росія 1" показав коридорне "інтерв'ю" Зеленського - Цензор.НЕТ 8518

Олександр Бригинець

@bryhynets

·1 ч

В переддень річниці ПЦУ - найбільшої поразки Кремля - Зеленський підморгнув Путіну - сходив у московську церкву.
Ось і в цьому питанні він публічно визначився(
Слава Україні! Ганьба колаборантам!
https://bestpost.co.ua/2443/roksolana/

"Поговорили, порушували важливі питання", - телеканал "Росія 1" показав коридорне "інтерв'ю" Зеленського - Цензор.НЕТ 9385
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Это тот Бригинец, который как последняя ***** зашел за Томенко , и потом вылизывал шоколаднику все что можно .
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Красивые розы. Только девушке я такие уже не подарю. Есть же люди, к чему ни прикоснется - все испортит.
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"Журналистка что-то спросила в коридоре, я что-то ответил", - Зеленский: як завжди збрехав, а що від жидоклоуна можна очікувати? Інтерв'ю дає тільки кацапським(вони для нього рідніші) смі, а про Крим ні слова щоб не образити свого патрона
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ты про шесть памошников нужду справить нашему боху?
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Чего вы удивляетесь? У него в предвыборной программе был первый пункт - закончить войну. Вы его выбрали. Вот он и выполняет. Там не было написано - разгромить россию. Еще раз повторяю, внимательно читайте формулировки. Если есть сумнения - уточняйте.
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На жаль Україна пока що не можить разгроміть расєю, але вигнати кацапів зі своєї землі може. І зробить це обов'язково. А кацапстан рано чи пізно й сам розвалитья. Все до цього йде. Потихеньку, але в правільном направлєнії...
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Так народ же не свободу вибрав, а слугу народу, а вони з иншай программой.
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много гнид развелось, переживаю за президента.
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Он также назвал свою главную цель: "У нас есть возможность добиться важного результата - конца войны в Украине, конца войны в нашей стране.Источник: https://censor.net.ua/n3165469

Бачете на що робиться акцент?!
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А что не так. Нам может в Сирию поехать или Афганистан или ещё куда, войну заканчивать
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Не так. Потому, что акцент делается, что у нас гражданская война, а не с кацапами. Неужели это так трудно понять? Риторика направленная на то Шо типа кацапстан и **** не причем.
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Вот ты ... Ни слова от Зеленского не было в таком ключе сказано. А присутствие ху.ла в Париже как раз подтверждает участие России.
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Та вы же и орали, что 15 посмотрите эксклюзив. Ну и . Облом.
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Краще б вони в туалеті поспілкувались...
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Чому не сказав рос.смі що це ви вбиваєте українців?
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Ну дома перед зеркалом пусть голосует сколько хочет
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сподіваюсь(дуже!!! і щиро!!!), що цей бєнін цуцик відповість за всі свої злодіяння і своїх поплічників!₴!!
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У нас есть возможность добиться важного результата - конца войны в Украине, конца войны в нашей стране. Источник: https://censor.net.ua/n3165469 Клоун : В нас війна з росією і офіційно росія агресор
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Він цитує бєніну методичку про гражданскій конфлікт.
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Я считаю, что, в принципе, в нашей стране виднее, потому что это наша страна и мы очень хорошо знаем людей, которые живут на оккупированных территориях. Я считаю, что главное то, что мы все начали общаться. И это самое главное ", - сказал Президент Украины.Источник: https://censor.net.ua/n3165469 "Поговорили, порушували важливі питання", - телеканал "Росія 1" показав коридорне "інтерв'ю" Зеленського - Цензор.НЕТ 5910 Це про що? Зеленський- презЕдент ордло
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Шо можна ожидать от чела, который называет макшанские оккупационные войска - иностранные войска. Какие могут быть иностранные войска в Крыму и довбасе? Мексиканские? Ч М О ипанутое. Вот шо вы сделали вместе, зетипиллы - **** ли себя в сраки разом. И будете повторять. По приколу зато.
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Спасибо Зе за важную работу , которую он проводит для Украины. И не надо обращать внимание на разрывы анусов порохоботов. Собака лает - караван идет
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ФСБешні пропагандони показали репортаж про візит Зеленського на зустріч у нормандському форматі, а ху#ла використали для порівняння. Відео доступне на Українській правді. https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/15/7234929/
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"Детали: Журналисты телеканала в сюжете подчеркивают, что "за последние 6 лет это было первое нормальное полноценное общение президента Украины с российскими журналистами".
Они также отметили, что, когда российские журналисты задали вопрос президенту Украины, "охранник на секунду пытался помешать, но сам Зеленский дал полноценный развернутый ответ".
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Интересно Зеленский отвечал на ломаном русском или на украинском языке?
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Похрін. Головне, що він не просто відповів, пробігаючи повз, а хотів погомоніти з пропагандонами країни- агресора
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Почему Зеленский общается с оккупантами? потому что у нас нет ядерного и тактического оружия,чтобы подавить московские точки?...потому что на Зеленского есть компромат в Кремлёвской папке? потому что он ещё играет в 95 квартал или что то другое,Представляете Сталина 6 октября,который в берлинском коридоре даёт интервью какой то берлинской журналистке "Скобеевой"
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Зеленський у колонці "Вперед і вгору", оприлюдненій у виданні НВ, назвав п'ять складових "формули майбутнього" для України (дивись ссиль).
Там Клован знову, вчергове звиздить про «раніше... ходили зачарованим колом; починалося благородними намірами та красивими деклараціями, закінчувалося договірняками, схемами, брехнею політиків, корупцією та пануванням монополій». Але це ж він про себе самого. Саме в нього нині -корупція, сприяння монополії, схеми (та хоча би з Коломойським, дрібніших не згадуватимемо), договірняки (навіть з ворогом), суцільна брехня, тощо. І, порівняно з нещодавнім минулим - додалося політичне та інше переслідування українських патріотів та задекларованих Законом незалежних від виконавчої влади українських чиновників (НБУ, НКРЄ/кп, тощо); додалося втручання аж до керування їх діяльністю незалежних гілок влади (судової і правоохороної) аж до фабрикування замовних крим.справ.
Про яку «перемогу над корупцією» може йтися в умовах, коли головний рейдер країни отримав в свої руки штурвал виконавчої влади? Достатньо ознайомитись з записами непублічних розмов «бліжайших», щоб зрозуміти, що означає та "боротьба з корупцією".
У редакції Клована «Формула майбутнього для України складається із п'яти пунктів. І перший із них - мир», з цим можна було би погодитися, якби ж то по-факту не йшлося про той «мир», який наступає після капітуляції. Бо подальша розшивфровка «формули миру по-зеленськи» означає саме капітуляцію, «з припиненням обстрілів». Він вдає з себе дурника, який не розуміє, що ворог припинить обстріли лише в двох випадках: або буде знищений нашою перемогою (хоча би на окупованій ним території), або Україна капітулює перед ним. Так, є ще один, дуже довгий і неординарний шлях, називається «політико-дипломатичний примус ворога до миру»; від першого відрізняється лише тривалістю (та ж сама перемога). Саме той шлях, який ми, Україна, наші партнери по Нормандському формату, Німеччина, Франція плюс США пропонували в каденцію Президента Порошенка: варіант введення миротворців ООН на наших умовах (з поліцейським контролем по всій території окупованого Донбасу і контролем над україно-російським кордоном). І паралельний шлях до перемоги, який лежить через створення потужної Армії України; якщо не вступ, то запровадження в себе стандартів ЄС та НАТО; через децентралізацію; і через Томос,так! - з повноцінним функціонуванням всіх українських духовних цінностей; і так далі.
Все інше, розмите «ми не тягнутимемо час, не чекатимемо, поки мирне вирішення впаде нам із небес, поки його принесуть нам на блюдечку іноземні партнери. Ми хочемо миру на наших умовах. Тобто з поверненням Україні територій і наших людей» - це капітуляція по-факту, і ніщо інше. Бо це - лише нездійснене бажання: з путінізмом такі фокуси (перетворення бажань в реальність) не проходять. Доведено практикою.
Надзвичайно красивий ще один пункт «формул майбутнього для України по-зеленськи». Абсолютно правильно зазначаєтся, що «потрібні інвестиції … прибрати непрохідні бар'єри та непотрібні регуляції, які гальмують розвиток бізнесу. Збудувати податкову систему, здатну стимулювати ініціативу, а не душити її в зародку. Створити прозорі ринки, які не контролюватимуть корупціонери та рейдери». Все воно так є, в теорії правильно; але що на практиці? Про діяльність головного рейдера вже йшлося; і можна ще багато чого сказати про лобіювання його інтересів («формула Геруса» та інші). Але ще слід сказати про припинення реформування податкової системи «при Зеленському»… і, взагалі - про припинення будь-яких реформ в контексті вимог документів МВФ, ЄС, НАТО, ПАРЄ, Венеціанської комісії, тощо. Остання аж спінилась, коли побачила, як реформована «за Порошенка» вища ланка українського правосуддя повертається під контроль виконавчої влади…
Про які «прозорі правила гри», про яку «перемогу над корупцією, справедливі суди, рівність усіх перед законом, ліквідацію привілеїв для обраних і жорсткі рамки повноважень для чиновників» воно меле? По-факту - все навпаки! Дозволяє собі брехати про «жорсткі рамки повноважень, у які буде поставлено будь-якого чиновника, в т.ч. президента», при тому, що сам постійно виходить за межі своїх повноважень. Ще й плодородну землю оптом по копійці олігархам та місцевим монополістам роздасть…
До речі: останні пів-року в Україні зафіксовано стабільний спад промислового виробництва… І ніхто не здивується, якщо статистика за поточний рік покаже, що іноземні інвестори (перш за все товаровиробники) не те що припинили свої інвестиції в Україну, а й виводять свої капітали та потужності за кордон. Якщо вже на «АрселорМіттал Кривий Ріг» силовики наїзжають…
Ще одна красива месага «нам потрібне народовладдя. Не декларативне, а реальне. Механізм, який дозволить людям впливати на рішення влади - від рівня громади до рівня президента»… Тим часом затверджений держбюджет на рік 2020 повернув в руки чиновників з Банкової процес розподілу бабла по регіонам… Децентралізація - припиняє своє існування… А досі це був єдиний механізм, який дозволяв людям впливати на рішення влади, нехай поки що місцевої. Все, про вплив на центральні органи влади тепер можна забути - можливості такого впливу нині закатують в каток (поки що на Банковій). Схоже, буде і скрізь: закатуватимуть навіть в асфальт. Йолка на Майдані, щоб не протестували - також не за горами… https://nv.ua/ukr/opinion/zelenskiy-novini-prezident-ukrajini-napisav-svoyu-pershu-kolonku-podiji-50059191.html
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У Путина рассказали, как можно внести изменения в минские соглашения,они предлагают Кучму на переговорах поставить с другой стороны,интересно команда Зеленского согласиться на это?
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Так Зеленский как и сказал,что они что-то спросили- он что-то ответил...а порохоботы превозносят это в ранг-интервью))))ну не упоротые ли?
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Тимошенко тогда взяла интервью у Трампа возле туалета, а Порошенко провёл пресс-конференцию в Белом доме, правда за его оградой)))
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Полноценное интервью на 3 минуты, ну пусть кацапы порадуются
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А чего видео на сайте не выложили? Чтобы был повод пэсыкам про зраду поистерить?
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Пэсык, герои небесной сотни остались в памяти людской, как растоптаные мечты народа Украины на лучшую достойную человека жизнь. И растоптал эти мечты в людях именно тот за кого ты тут из трусов выскакиваешь.
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Война в нашей стране?Угу...гражданская???Ох,Вова...
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М-да... А "петики" телеканалы "телеП..зда" просто "нах посылали...". А у "шута" общение со "сливным баком Кремля", поливавшим дерьмом защитников Украины", и призывавшими к насилию против украинцев - "ДАСТИЖЕНИЕ!!!!"
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